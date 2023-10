Volvo EX30 - ôtô thuần điện tăng tốc 3,4 giây/100km, từ 34.000 USD

Trước đó, Volvo EX30 2024 mới được ra mắt toàn cầu vào tháng 6 tại Milan, Ý và mẫu xe này đã mở rộng số lượng sản phẩm xe thuần điện của Volvo lên 4 chiếc. Volvo EX30 được nhóm thiết kế Volvo miêu tả “tách cà phê espresso của Volvo”, EX30 tự tin chắt lọc các nguyên tắc thiết kế Scandinavia của Volvo. Ngay khi công bố mức giá xe Volvo EX30 2024, đây là mẫu SUV sang trọng thuần điện có mức giá rẻ nhất tại thị trường Mỹ, chỉ tương đương với chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong.Volvo EX30 phiên bản Core có mức giá khởi điểm từ chỉ 34.950 USD (không bao gồm phí giao xe tận nơi 1.295 USD), rẻ hơn hẳn các dòng xe điện đến từ Audi, BMW, Mercedes hoặc các thương hiệu xe sang thuần điện khác. Mức giá này áp dụng cho EX30 phiên bản 1 động cơ điện đặt phía sau, sản sinh công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 343 Nm (253 lb-ft). Khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,1 giây. Volvo EX30 phiên bản Core trang bị viên pin dung tích 69 kWh và phạm vi di chuyển đạt 442 km (275 mph). EX30 Core có các trang bị hệ thống giải trí tương thích Apple CarPlay và Android Auto không dây. Các tính năng an toàn trên Volvo EX30 gồm cảnh báo lái xe, theo dõi điểm mù, cảnh báo mở cửa và hạn chế va chạm cả phía trước và phía sau. Được trang bị nhiều radar, camera và cảm biến siêu âm, EX30 thiết kế để giúp bảo vệ những người bên trong cũng như bên ngoài bằng cách sử dụng kiến thức sâu rộng của Volvo thu được từ việc nghiên cứu các vụ tai nạn và thương tích trong thế giới thực. Volvo EX30 (Single Motor) 1 mô tơ điện ở cầu sau cũng có phiên bản Plus và Ultra với mức giá lần lượt là 38.900 USD và 40.600 USD. Đối với EX30 Plus sẽ sở hữu âm thanh Harman Kardon, kính nóc toàn cảnh, bộ mâm 19 inch… Còn phiên bản Ultra có nhiều tính năng an toàn tiên tiến hơn như Pilot Assist với chức năng đổi làn, camera xung quanh 360 độ và hỗ trợ đỗ xe – Park Pilot Assist. Bên cạnh đó, Volvo cũng công bố giá bán và thông tin của EX30 phiên bản 2 động cơ điện đặt trước sau. Tổng công suất sản sinh 422 mã lực và mô-men xoắn 542 Nm (400 lb-ft). Với hệ dẫn động e-AWD, khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,4 giây, trở thành mẫu Volvo nhanh nhất từ trước tới nay, vượt mặt thương hiệu xe hạng sang hiệu suất cao – Polestar. Phạm vi di chuyển của phiên bản động cơ điện kép giảm xuống còn 426 km (265 mph). Volvo EX30 phiên bản Twin Motor Performance Plus bắt đầu từ 44.900 USD tương đương 1,097 tỷ đồng, trong khi phiên bản Ultra có giá 46.600 USD, tương đương 1,136 tỷ đồng. Volvo EX30 là mẫu xe điện có mức giá đáng kinh ngạc, trong khi đó ngay cả đàn anh XC40 Recharge có công suất thấp hơn nhưng mức khởi điểm từ 53.550 USD (1,3 tỷ đồng). Để giảm chi phí, Volvo EX30 chỉ có 5 tùy chọn màu sắc gồm Moss Yellow (Vàng Rêu), Cloud Blue (Xanh da trời), Vapour Grey (Xám), Crystal White (Trắng pha lê) và Onyx Black (Đen). Nội thất mang tới trải nghiệm sang trọng của thiết kế tối giản theo phong cách Scandinavia, kết hợp giữa vật liệu tái chế và da. Có 4 cách phối màu nội thất gồm Mist (trắng mờ), Pine (gỗ thông), Indigo (màu xanh lam, tím) và Breeze; có thể kết hợp với một trong 5 chủ đề ánh sáng xung quanh lấy cảm hứng từ phong cảnh Thụy Điển. Volvo EX30 không phải là chiếc EV kích thước lớn nhất hoặc được trang bị tốt nhất trên thị trường, nhưng mức giá khởi điểm ấn tượng kết hợp với hiệu suất cạnh tranh sẽ khiến mẫu xe mới nhất của Volvo trở thành mẫu xe hấp dẫn được nhiều khách hàng đón nhận. Những khách hàng đặt trước có thể cấu hình xe của mình vào cuối mùa thu và việc giao xe dự kiến vào nửa đầu năm 2024. Video: Xem chi tiết xe SUV điện Volvo EX30 2024 mới.

Trước đó, Volvo EX30 2024 mới được ra mắt toàn cầu vào tháng 6 tại Milan, Ý và mẫu xe này đã mở rộng số lượng sản phẩm xe thuần điện của Volvo lên 4 chiếc. Volvo EX30 được nhóm thiết kế Volvo miêu tả “tách cà phê espresso của Volvo”, EX30 tự tin chắt lọc các nguyên tắc thiết kế Scandinavia của Volvo. Ngay khi công bố mức giá xe Volvo EX30 2024, đây là mẫu SUV sang trọng thuần điện có mức giá rẻ nhất tại thị trường Mỹ, chỉ tương đương với chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong. Volvo EX30 phiên bản Core có mức giá khởi điểm từ chỉ 34.950 USD (không bao gồm phí giao xe tận nơi 1.295 USD), rẻ hơn hẳn các dòng xe điện đến từ Audi, BMW, Mercedes hoặc các thương hiệu xe sang thuần điện khác. Mức giá này áp dụng cho EX30 phiên bản 1 động cơ điện đặt phía sau, sản sinh công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 343 Nm (253 lb-ft). Khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,1 giây. Volvo EX30 phiên bản Core trang bị viên pin dung tích 69 kWh và phạm vi di chuyển đạt 442 km (275 mph). EX30 Core có các trang bị hệ thống giải trí tương thích Apple CarPlay và Android Auto không dây. Các tính năng an toàn trên Volvo EX30 gồm cảnh báo lái xe, theo dõi điểm mù, cảnh báo mở cửa và hạn chế va chạm cả phía trước và phía sau. Được trang bị nhiều radar, camera và cảm biến siêu âm, EX30 thiết kế để giúp bảo vệ những người bên trong cũng như bên ngoài bằng cách sử dụng kiến thức sâu rộng của Volvo thu được từ việc nghiên cứu các vụ tai nạn và thương tích trong thế giới thực. Volvo EX30 (Single Motor) 1 mô tơ điện ở cầu sau cũng có phiên bản Plus và Ultra với mức giá lần lượt là 38.900 USD và 40.600 USD. Đối với EX30 Plus sẽ sở hữu âm thanh Harman Kardon, kính nóc toàn cảnh, bộ mâm 19 inch… Còn phiên bản Ultra có nhiều tính năng an toàn tiên tiến hơn như Pilot Assist với chức năng đổi làn, camera xung quanh 360 độ và hỗ trợ đỗ xe – Park Pilot Assist. Bên cạnh đó, Volvo cũng công bố giá bán và thông tin của EX30 phiên bản 2 động cơ điện đặt trước sau. Tổng công suất sản sinh 422 mã lực và mô-men xoắn 542 Nm (400 lb-ft). Với hệ dẫn động e-AWD, khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,4 giây, trở thành mẫu Volvo nhanh nhất từ trước tới nay, vượt mặt thương hiệu xe hạng sang hiệu suất cao – Polestar. Phạm vi di chuyển của phiên bản động cơ điện kép giảm xuống còn 426 km (265 mph). Volvo EX30 phiên bản Twin Motor Performance Plus bắt đầu từ 44.900 USD tương đương 1,097 tỷ đồng, trong khi phiên bản Ultra có giá 46.600 USD, tương đương 1,136 tỷ đồng. Volvo EX30 là mẫu xe điện có mức giá đáng kinh ngạc, trong khi đó ngay cả đàn anh XC40 Recharge có công suất thấp hơn nhưng mức khởi điểm từ 53.550 USD (1,3 tỷ đồng). Để giảm chi phí, Volvo EX30 chỉ có 5 tùy chọn màu sắc gồm Moss Yellow (Vàng Rêu), Cloud Blue (Xanh da trời), Vapour Grey (Xám), Crystal White (Trắng pha lê) và Onyx Black (Đen). Nội thất mang tới trải nghiệm sang trọng của thiết kế tối giản theo phong cách Scandinavia, kết hợp giữa vật liệu tái chế và da. Có 4 cách phối màu nội thất gồm Mist (trắng mờ), Pine (gỗ thông), Indigo (màu xanh lam, tím) và Breeze; có thể kết hợp với một trong 5 chủ đề ánh sáng xung quanh lấy cảm hứng từ phong cảnh Thụy Điển. Volvo EX30 không phải là chiếc EV kích thước lớn nhất hoặc được trang bị tốt nhất trên thị trường, nhưng mức giá khởi điểm ấn tượng kết hợp với hiệu suất cạnh tranh sẽ khiến mẫu xe mới nhất của Volvo trở thành mẫu xe hấp dẫn được nhiều khách hàng đón nhận. Những khách hàng đặt trước có thể cấu hình xe của mình vào cuối mùa thu và việc giao xe dự kiến vào nửa đầu năm 2024. Video: Xem chi tiết xe SUV điện Volvo EX30 2024 mới.