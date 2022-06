Volvo C40 Recharge chạy điện đạt chứng nhận an toàn cao nhất

Cùng với những mẫu Volvo khác, C40 Recharge đã chính thức trở thành một trong những mẫu ô tô an toàn nhất hiện nay. Cụ thể, mẫu Volvo C40 Recharge chạy điện cỡ nhỏ đã đạt điểm tối đa trong thử nghiệm an toàn Euro NCAP.



Điểm mạnh của Vovlo C40 Recharge 2022 mới là hệ thống hỗ trợ người lái và an toàn cho người ngồi trên xe. Các hệ thống khác cũng được đánh giá tốt là hỗ trợ tránh va chạm, giảm thiểu va chạm trên đường bộ, cảnh báo giao thông cắt ngang với phanh tự động, ghế ngồi giảm nguy cơ chấn thương do va quệt, túi khí và trang bị an toàn cho trẻ em.



Malin Ekholm, người đứng đầu Trung tâm An toàn Ô tô Volvo cho biết: "Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu trở thành công ty đi đầu trong lĩnh vực an toàn. Điều đó có nghĩa là chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt trên tất cả các ô tô của mình, nhiều tiêu chuẩn mà chúng tôi đã giúp thiết lập theo thời gian. Cho dù bạn chọn chiếc Volvo nào, bạn và những người thân yêu của bạn sẽ được lái một trong những chiếc xe an toàn nhất trên thị trường".



Ra mắt vào năm 2021, C40 Recharge là mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện thứ hai của thương hiệu Volvo. Trong những năm tới, Volvo có kế hoạch tung ra một loạt dòng xe hoàn toàn mới chạy điện, hướng đến mục tiêu chỉ bán ô tô điện thuần túy vào năm 2030.



Volvo C40 Recharge đã ra mắt thị trường trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan vào tháng 2 năm nay. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, mức giá xe Volvo C40 Recharge 2022 khởi điểm từ 2,75 triệu baht (khoảng 1,93 tỷ đồng).



Mẫu xe điện cỡ nhỏ chia sẻ chung hệ truyền động P8 AWD với XC40 Recharge, bao gồm hai mô-tơ điện đặt ở trục trước/sau cho tổng công suất 402 mã lực và momen xoắn cực đại 660 Nm.



Sức mạnh này cho phép chiếc xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 4,7 giây, đạt tốc độ tối đa 180 km/h. Cung cấp năng lượng cho các mô-tơ điện là bộ pin lithium-ion 78 kWh cho phạm vi hoạt động 420 km theo chu kỳ thử nghiệm WLTP của châu Âu.



Video: Volvo C40 Recharge thử nghiệm an toàn Euro NCAP 2022.





