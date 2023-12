Volkswagen Viloran 2024 hơn 1,9 tỷ tại Việt Nam, có gì đấu Kia Carnival

Đúng như thông tin từ trước đó, dòng MPV cỡ lớn Volkswagen Viloran 2024 mới sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng này, cụ thể là vào ngày 27/12 tới đây. Khác với những mẫu xe Volkswagen đang được bán ở Việt Nam, Viloran sẽ là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, do liên doanh với SAIC sản xuất. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Volkswagen Viloran tại Việt Nam sẽ có 2 phiên bản là Premium và Luxury. Giá xe Volkswagen Viloran 2024 dự kiến cho 2 phiên bản này lần lượt là 1,989 tỷ và 2,188 tỷ đồng. Như vậy, so với đối thủ Kia Carnival có giá từ 1,209 - 1,799 tỷ đồng, tân binh nhà Volkswagen đắt hơn nhiều. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ MQB quen thuộc của Volkswagen, Viloran có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.346 x 1.976 x 1.781 mm và chiều dài cơ sở 3.180 mm. So với Kia Carnival, xe dài hơn 191 mm, hẹp hơn 19 mm, cao hơn 6 mm trong khi chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 90 mm. Khác với đối thủ Kia Carnival, Volkswagen Viloran không sở hữu thiết kế MPV lai SUV. Thay vào đó, mẫu xe này được thiết kế theo phong cách đặc trưng của xe minivan Âu - Mỹ với những đường nét mềm mại và mượt mà. Hiện chưa có thông tin cụ thể về trang bị của Volkswagen Viloran tại Việt Nam. Trong khi đó, ở thị trường Trung Quốc, mẫu MPV cỡ lớn này được trang bị cụm đèn pha IQ.Light LED hiện đại, cửa lùa và bệ bước chân chỉnh điện bên sườn, vành hợp kim đa chấu 20 inch, đèn hậu LED,... Ngoài ra, xe còn có hàng loạt chi tiết ngoại thất mạ crôm nhằm tạo cảm giác cao cấp. Bên trong mẫu MPV cỡ lớn Volkswagen Viloran 2024 là không gian nội thất 3 hàng ghế rộng rãi với cấu hình 2+2+3 chỗ ngồi. Nội thất của Volkswagen Viloran được bọc da và ốp gỗ khá sang trọng. Trang bị nội thất của mẫu xe này tại Trung Quốc khá phong phú với ghế trước chỉnh điện/sưởi ấm, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 10,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, cần số điện tử nhỏ gọn, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử, cửa sổ trời và hệ thống âm thanh Harman Kardon. Hàng ghế giữa của xe có 2 ghế thương gia có thể chỉnh độ ngả lưng tối đa 70 độ, tích hợp bệ đỡ bắp chân đồng thời có đủ tính năng sưởi ấm, làm mát và massage. 2 ghế này còn có bệ tì tay, khay để ly, khay để điện thoại, cổng sạc, hộc chứa đồ và cụm công tắc điều khiển riêng. Cuối cùng là những tính năng an toàn hiện đại như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lùi xe, camera 360 độ, hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động khẩn cấp, hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo áp suất lốp. Volkswagen Viloran tại Việt Nam sẽ có 5 màu sắc là đỏ, đen, trắng, nâu và bạc. Thời gian giao xe sẽ là trước Tết Nguyên đán. Ngoài Viloran, Volkswagen còn dự định giới thiệu thêm 2 mẫu xe nhập khẩu Trung Quốc khác tại Việt Nam là Teramont X và ID.6 X. "Trái tim" của Volkswagen Viloran 2024 ở Việt Nam dự kiến là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 220 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp. Video: Volkswagen Viloran 2024 sắp ra mắt Việt Nam có gì hay?

