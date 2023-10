Volkswagen Beetle độ Rolls-Royce - "con bọ hoá công" bán 245 triệu đồng

Theo đó, chiếc Rolls-Royce hàng nhái này đã được chủ nhân của nó "hô biến" từ chiếc Volkswagen Super Beetle Convertible 1972. Hiện chiếc xe Volkswagen Beetle độ Rolls-Royce này đang được rao bán với giá 9.500 euro (tương đương hơn 245 triệu đồng). Nhìn vào những hình ảnh, có thể thấy chiếc Volkswagen Beetle độ Rolls-Royce đã được tinh chỉnh khá nhiều để biến ngoại thất của xe trở nên giống với mẫu xe siêu sang Anh quốc. Xe sở hữu lưới tản nhiệt Pantheon và biểu tượng "Spirit Of Ecstasy" đặc trưng của Rolls-Royce. Phần chắn bùn trước và sau được thiết kế lại, đèn pha cũng được chuyển sang dạng đèn kép nằm trong khung giả chrome. Chiếc Volkswagen Beetle mui trần độ Rolls-Royce còn được độ thêm cốp xe lớn phía sau để có thể dễ dàng đựng đồ. Bệ cửa lên xuống cũng được làm bằng gỗ để “tone sur tone” với các chi tiết bên trong khoang cabin. Dù được rao bán với giá khá đắt, nhưng thực tế chiếc xe nhìn lại cũ kỹ, nhiều chi tiết bị xuống cấp do ảnh hưởng của thời gian. Phần kính sau của xe dường như sắp rơi ra. Vải trùm mui xe cũng có vài lỗ thủng. Không rõ động cơ của xe có được độ lại và còn sử dụng tốt hay không. Người bán cũng không chia sẻ thông tin về odo. Tại nước Ý, các đám cưới thường sử dụng những chiếc xe Beetle mui trần được độ bodykit Rolls-Royce như thế này. Xe “con bọ” được ưa chuộng như vậy là bởi tại Ý có nhiều con phố chật hẹp, những mẫu xe to lớn khó mà di chuyển được. Theo một số người, do việc dùng xe Volkswagen Beetle lại có vẻ hơi nhàm chán và không được “sang” nên nhiều người quyết định độ thêm để thành một chiếc Rolls-Royce. Video: Bắt gặp chiếc Volkswagen Beetle độ Rolls-Royce.

Theo đó, chiếc Rolls-Royce hàng nhái này đã được chủ nhân của nó "hô biến" từ chiếc Volkswagen Super Beetle Convertible 1972. Hiện chiếc xe Volkswagen Beetle độ Rolls-Royce này đang được rao bán với giá 9.500 euro (tương đương hơn 245 triệu đồng). Nhìn vào những hình ảnh, có thể thấy chiếc Volkswagen Beetle độ Rolls-Royce đã được tinh chỉnh khá nhiều để biến ngoại thất của xe trở nên giống với mẫu xe siêu sang Anh quốc. Xe sở hữu lưới tản nhiệt Pantheon và biểu tượng "Spirit Of Ecstasy" đặc trưng của Rolls-Royce. Phần chắn bùn trước và sau được thiết kế lại, đèn pha cũng được chuyển sang dạng đèn kép nằm trong khung giả chrome. Chiếc Volkswagen Beetle mui trần độ Rolls-Royce còn được độ thêm cốp xe lớn phía sau để có thể dễ dàng đựng đồ. Bệ cửa lên xuống cũng được làm bằng gỗ để “tone sur tone” với các chi tiết bên trong khoang cabin. Dù được rao bán với giá khá đắt, nhưng thực tế chiếc xe nhìn lại cũ kỹ, nhiều chi tiết bị xuống cấp do ảnh hưởng của thời gian. Phần kính sau của xe dường như sắp rơi ra. Vải trùm mui xe cũng có vài lỗ thủng. Không rõ động cơ của xe có được độ lại và còn sử dụng tốt hay không. Người bán cũng không chia sẻ thông tin về odo. Tại nước Ý, các đám cưới thường sử dụng những chiếc xe Beetle mui trần được độ bodykit Rolls-Royce như thế này. Xe “con bọ” được ưa chuộng như vậy là bởi tại Ý có nhiều con phố chật hẹp, những mẫu xe to lớn khó mà di chuyển được. Theo một số người, do việc dùng xe Volkswagen Beetle lại có vẻ hơi nhàm chán và không được “sang” nên nhiều người quyết định độ thêm để thành một chiếc Rolls-Royce. Video: Bắt gặp chiếc Volkswagen Beetle độ Rolls-Royce.