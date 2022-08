VinFast VF9 từ hơn 1,5 tỷ tại Việt Nam, ngày ra mắt rất gần

Theo lịch trình của VinFast, VF8 và VF9 sẽ được đẩy mạnh sản xuất để có thể kịp giao xe toàn cầu vào cuối năm nay. Do đó, việc Vinfast VF9 2023 mới hoàn thành thủ tục đăng kiểm tại Việt Nam cho thấy mẫu xe này đã sẵn sàng ra mắt và bàn giao đến tay khách hàng. Thông tin đăng kiểm cho thấy mẫu xe SUV điện VinFast VF9 có 3 phiên bản gồm Eco 7 chỗ, Plus 7 chỗ và Plus 6 chỗ ngồi. Trong đó, biến thể 6 chỗ ngồi hứa hẹn sẽ sở hữu hàng ghế giữa với 2 chỗ ngồi, cho khoang cabin sang trọng hơn. Kích thước của các phiên bản cũng có sự khác biệt nhẹ. Chiều dài trục cơ sở chung là 3.149 mm. Trong đó, có kích thước dài x rộng x cao là Eco (7 chỗ) 5.119 x 2.004 x 1.696 mm, Plus (7 chỗ) 5.119 x 2.070 x 1.696 mm, Plus (6 chỗ) 5.119 x 2.070 x 1.696 mm. Hai bản Plus sẽ có chiều rộng lớn hơn một chút so với Eco. Ngoài ra, bản Eco sẽ có trọng lượng 2.830 kg, 2 bản Plus sẽ nặng hơn với 2.866 kg. Động cơ điện sử dụng trên 3 phiên bản tương tự nhau. Đó là loại động cơ điện đồng bộ 03 pha nam châm vĩnh cửu, công suất tối đa 150 kW (201 mã lực) tại 6.000 vòng/phút. Đi cùng là pin Lithium-ion 400V-100,2kWh. Trước đó vào cuối tháng 7/2022, VinFast VF9 đã bị bắt gặp đi đăng kiểm tại Hải Phòng. Chiếc xe có ngoại thất màu trắng và không ngụy trang bên ngoài. Bên trong khoang nội thất của VinFast VF9 tại Việt Nam phát triển theo triết lý tối giản nhưng vô cùng tiện nghi và cao cấp. Điều này thể hiện rõ ở ngay phần táp-lô với việc hạn chế tối đa các phím bấm vật lý, tạo khoảng không gian thoáng đãng cho xe, đồng thời mở rộng tầm quan sát cho tài xế. Cụm đồng hồ thông số truyền thống phía sau vô-lăng cũng được lược giản, tích hợp vào màn hình giải trí trung tâm. Vô-lăng của Vinfast VF9 tạo hình chữ nhật bo tròn bốn góc cá tính, tích hợp các phím chức năng hỗ trợ lái tiện lợi. Thiết kế này khá sát với bản concept trước đó, cần số dạng nút bấm thời thượng. Hàng ghế đầu của xe có thiết kế thể thao, ôm người với các đường chỉ khâu màu trắng tương phản, tạo hiệu ứng thể thao, bắt mắt. Giữa hai ghế bố trí bệ tỳ tay lớn. Xe sẽ có hàng ghế thương gia với nhiều tiện nghi cao cấp như bảng điều khiển tính năng đặt ở giữa, điều hòa riêng biệt, màn hình riêng... Cả hai hàng ghế đều có tính năng chỉnh điện. VinFast VF9 sở hữu vóc dáng khá bề thế, xe còn có những nét thiết kế đặc trưng của thương hiệu ôtô Việt VinFast như dải đèn LED định vị ban ngày và cụm đèn hậu hình chữ "V", bao quanh logo của nhà sản xuất. Thêm vào đó là logo chữ "V" ở cột C, tạo điểm nhấn độc đáo cùng đèn pha/đèn hậu LED, vành hợp kim 5 chấu sơn 2 màu thể thao, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe cùng nẹp mạ crôm trên cửa và cản sau. Mâm xe phay dạng xoáy hoa mai đẹp mắt. VinFast VF9 sở hữu kích thước lớn hơn mẫu xe "anh em" VF8 nhiều. Xe có chiều dài 5.118 mm, chiều rộng 2.540 mm, chiều cao 1.696 mm và chiều dài cơ sở 3.150 mm. Với kích thước này, VinFast VF9 được định vị trong phân khúc SUV cỡ lớn. Tuy nhiên, mẫu xe này có chiều cao gầm khá thấp nên trông giống MPV hơn là SUV. Tại thời điểm ra mắt vào đầu năm 2022, giá xe VinFast VF9 2023 được công bố mức bán ra cho 2 phiên bản Eco và Plus lần lượt là 1,44 và 1,57 tỷ đồng. Nhưng đến tháng 7/2022 vừa qua, hãng xe Việt đã tăng giá dòng sản phẩm này lên 1,5 và 1,64 tỷ đồng. VinFast cũng đã công bố chính sách cố định giá thuê Pin ôtô điện trọn đời tại Việt Nam. Hiện tại, VinFast đang cung cấp 2 lựa chọn thuê bao pin cho khách hàng sử dụng ôtô điện, bao gồm gói Linh hoạt (áp dụng cho quãng đường di chuyển 500km mỗi tháng) và gói Cố định (không giới hạn quãng đường di chuyển). Cụ thể, mức thuê bao pin Linh hoạt hàng tháng dành cho VFe34, VF8 và VF9 lần lượt là 657.500 đồng, 990.000 đồng và 1.100.000 đồng. Trường hợp khách hàng đi quá 500km/tháng, mức phí phát sinh cho mỗi km đi thêm lần lượt chỉ là 1.315 đồng với VFe34, 1.980 đồng với VF8 và 2.200 đồng với VF9. Với gói Cố định, mức thuê bao pin hàng tháng lần lượt là 1.805.000 đồng đối với VFe34, 2.189.000 đồng với VF8 và 3.091.000 đồng với VF9. Các mức giá nêu trên đều đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Video: Trên tay nhanh cabin xe SUV điện VinFast VF9.

Theo lịch trình của VinFast, VF8 và VF9 sẽ được đẩy mạnh sản xuất để có thể kịp giao xe toàn cầu vào cuối năm nay. Do đó, việc Vinfast VF9 2023 mới hoàn thành thủ tục đăng kiểm tại Việt Nam cho thấy mẫu xe này đã sẵn sàng ra mắt và bàn giao đến tay khách hàng. Thông tin đăng kiểm cho thấy mẫu xe SUV điện VinFast VF9 có 3 phiên bản gồm Eco 7 chỗ, Plus 7 chỗ và Plus 6 chỗ ngồi. Trong đó, biến thể 6 chỗ ngồi hứa hẹn sẽ sở hữu hàng ghế giữa với 2 chỗ ngồi, cho khoang cabin sang trọng hơn. Kích thước của các phiên bản cũng có sự khác biệt nhẹ. Chiều dài trục cơ sở chung là 3.149 mm. Trong đó, có kích thước dài x rộng x cao là Eco (7 chỗ) 5.119 x 2.004 x 1.696 mm, Plus (7 chỗ) 5.119 x 2.070 x 1.696 mm, Plus (6 chỗ) 5.119 x 2.070 x 1.696 mm. Hai bản Plus sẽ có chiều rộng lớn hơn một chút so với Eco. Ngoài ra, bản Eco sẽ có trọng lượng 2.830 kg, 2 bản Plus sẽ nặng hơn với 2.866 kg. Động cơ điện sử dụng trên 3 phiên bản tương tự nhau. Đó là loại động cơ điện đồng bộ 03 pha nam châm vĩnh cửu, công suất tối đa 150 kW (201 mã lực) tại 6.000 vòng/phút. Đi cùng là pin Lithium-ion 400V-100,2kWh. Trước đó vào cuối tháng 7/2022, VinFast VF9 đã bị bắt gặp đi đăng kiểm tại Hải Phòng. Chiếc xe có ngoại thất màu trắng và không ngụy trang bên ngoài. Bên trong khoang nội thất của VinFast VF9 tại Việt Nam phát triển theo triết lý tối giản nhưng vô cùng tiện nghi và cao cấp. Điều này thể hiện rõ ở ngay phần táp-lô với việc hạn chế tối đa các phím bấm vật lý, tạo khoảng không gian thoáng đãng cho xe, đồng thời mở rộng tầm quan sát cho tài xế. Cụm đồng hồ thông số truyền thống phía sau vô-lăng cũng được lược giản, tích hợp vào màn hình giải trí trung tâm. Vô-lăng của Vinfast VF9 tạo hình chữ nhật bo tròn bốn góc cá tính, tích hợp các phím chức năng hỗ trợ lái tiện lợi. Thiết kế này khá sát với bản concept trước đó, cần số dạng nút bấm thời thượng. Hàng ghế đầu của xe có thiết kế thể thao, ôm người với các đường chỉ khâu màu trắng tương phản, tạo hiệu ứng thể thao, bắt mắt. Giữa hai ghế bố trí bệ tỳ tay lớn. Xe sẽ có hàng ghế thương gia với nhiều tiện nghi cao cấp như bảng điều khiển tính năng đặt ở giữa, điều hòa riêng biệt, màn hình riêng... Cả hai hàng ghế đều có tính năng chỉnh điện. VinFast VF9 sở hữu vóc dáng khá bề thế, xe còn có những nét thiết kế đặc trưng của thương hiệu ôtô Việt VinFast như dải đèn LED định vị ban ngày và cụm đèn hậu hình chữ "V", bao quanh logo của nhà sản xuất. Thêm vào đó là logo chữ "V" ở cột C, tạo điểm nhấn độc đáo cùng đèn pha/đèn hậu LED, vành hợp kim 5 chấu sơn 2 màu thể thao, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe cùng nẹp mạ crôm trên cửa và cản sau. Mâm xe phay dạng xoáy hoa mai đẹp mắt. VinFast VF9 sở hữu kích thước lớn hơn mẫu xe "anh em" VF8 nhiều. Xe có chiều dài 5.118 mm, chiều rộng 2.540 mm, chiều cao 1.696 mm và chiều dài cơ sở 3.150 mm. Với kích thước này, VinFast VF9 được định vị trong phân khúc SUV cỡ lớn. Tuy nhiên, mẫu xe này có chiều cao gầm khá thấp nên trông giống MPV hơn là SUV. Tại thời điểm ra mắt vào đầu năm 2022, giá xe VinFast VF9 2023 được công bố mức bán ra cho 2 phiên bản Eco và Plus lần lượt là 1,44 và 1,57 tỷ đồng. Nhưng đến tháng 7/2022 vừa qua, hãng xe Việt đã tăng giá dòng sản phẩm này lên 1,5 và 1,64 tỷ đồng. VinFast cũng đã công bố chính sách cố định giá thuê Pin ôtô điện trọn đời tại Việt Nam. Hiện tại, VinFast đang cung cấp 2 lựa chọn thuê bao pin cho khách hàng sử dụng ôtô điện, bao gồm gói Linh hoạt (áp dụng cho quãng đường di chuyển 500km mỗi tháng) và gói Cố định (không giới hạn quãng đường di chuyển). Cụ thể, mức thuê bao pin Linh hoạt hàng tháng dành cho VFe34, VF8 và VF9 lần lượt là 657.500 đồng, 990.000 đồng và 1.100.000 đồng. Trường hợp khách hàng đi quá 500km/tháng, mức phí phát sinh cho mỗi km đi thêm lần lượt chỉ là 1.315 đồng với VFe34, 1.980 đồng với VF8 và 2.200 đồng với VF9. Với gói Cố định, mức thuê bao pin hàng tháng lần lượt là 1.805.000 đồng đối với VFe34, 2.189.000 đồng với VF8 và 3.091.000 đồng với VF9. Các mức giá nêu trên đều đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Video: Trên tay nhanh cabin xe SUV điện VinFast VF9.