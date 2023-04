VinFast VF9 của Việt Nam xuất hiện tại thị trường tỷ dân Trung Quốc

Trung Quốc là 1 trong những thị trường xe hấp dẫn nhất, vì thế, các hãng xe nổi tiếng trên thế giới đều muốn chăm sóc đặc biệt các "thượng đế" tại đất nước tỷ dân này bằng nhiều cách, tuy nhiên việc một chiếc xe Vinfast VF9 của Việt Nam xuất hiện là điều khá bất ngờ và nằm ngoài dự đoán. Cụ thể, hình ảnh một chiếc xe SUV điện VinFast VF9 tại Trung Quốc mới đây đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông nước này cũng như các người tiêu dùng, bởi đây có lẽ là lần đầu tiên họ nhìn thấy một chiếc xe ôtô thuần điện made in Vietnam. Hiện chưa rõ lý do cho việc xuất hiện của chiếc Vinfast VF9 ở Trung Quốc, chỉ biết rằng xe được vận chuyển đến địa điểm đang tổ chức triển lãm ô tô Thượng Hải 2023 - đây là 1 trong các sự kiện về xe hơi lớn nhất và cũng là nơi hàng chục hãng xe điện đang cho trưng bày các sản phẩm phục vụ nhiều tầng lớp từ bình dân đến siêu cao cấp. Việc Vinfast VF9 có mặt tại Trung Quốc cũng khiến cư dân mạng đặt ra câu hỏi, liệu hãng xe VinFast đang có ý định mở đại lý đầu tiên tại đất nước tỷ dân này, hay chỉ là màn thăm dò, để xem phản ứng của người tiêu dùng Trung Quốc ra sao trước chiếc SUV điện này. VinFast VF9 lần đầu xuất hiện tại Trung Quốc vốn là chiếc xe VinFast VF e36 đã được giới thiệu tại Triển lãm Los Angeles Auto Show 2021, gần đây, hãng xe VinFast cũng đã bàn giao lô xe VF9 đầu tiên cho các khách hàng Việt. VinFast VF9 tại Việt Nam có 2 phiên bản là Eco và Plus với mức giá tương ứng 1,49 tỷ đồng và 1,68 tỷ đồng. Ở bản cao cấp nhất xe sẽ được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, 2 ghế trước tích hợp massage, thông gió và sưởi, màn hình giải trí 8 inch cho hàng ghế thứ hai, màn hình hiển thị HUD trên kính lái và gương chiếu hậu ngoài xe chống chói tự động. VinFast VF9 của Việt Nam cũng được tích hợp hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) với một số tính năng cấp độ 2, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services) liên tục được cập nhật. Về sức mạnh, VinFast VF9 được trang bị mô tơ điện có công suất tối đa lên tới 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Bộ pin 92 kWh giúp xe có khả năng di chuyển tới 438 km sau mỗi lần sạc đầy đối với phiên bản Eco và 423 km đối với phiên bản Plus, theo tiêu chuẩn WLTP. Video: Chi tiết xe SUV điện Vinfast VF9 2023 tại Việt Nam.

