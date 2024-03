VinFast VF8 lộ diện lạ lẫm với phiên bản cảnh sát

Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh được cho là xe điện VinFast VF8 chuyên dụng được vận chuyển trên những chiếc xe tải chở hàng, tuy nhiên điều gây chú ý khi những chiếc xe này trên nóc xe lại được trang bị những đèn hiệu của xe cảnh sát công vụ. Những chiếc Vinfast VF8 này có đặc điểm nhận dạng của xe chuyên dụng, khác với các chiếc xe thương mại thông thường. Hiện chưa rõ các thông tin về những mẫu xe này thuộc đơn vị nào và dành cho thị trường Việt Nam hay không, tuy nhiên cũng gây được sự chú ý lớn. Bên cạnh đó, lại xuất hiện thêm những hình ảnh khác rõ nét hơn về dàn xe Vinfast VF8 bản cảnh sát này nhưng địa điểm lại là một trạm dịch vụ của VinFast đặt tại Viêng Chăn Lào. Đồng thời cũng có thể thấy thêm vài người trong trang phục cảnh sát nước này. Rất có thể đây là lô xe chuyên dụng mới của thị trường này. Ngoài ra còn thấy thêm bên trong nội thất xe Vinfast VF8 cho cảnh sát Lào còn có thêm vài option nhằm phục vụ cho các chức năng chuyên dụng. Trước đó, hai mẫu xe VinFast Lux A2.0 và VinFast Lux SA2.0 cũng đã có thêm những trang bị riêng được thiết kế để phục vụ cho lực lượng cảnh sát lẫn cơ quan công vụ sử dụng. Việc VinFast VF8 được sử dụng làm xe công vụ khiến không ít người ngạc nhiên bởi hiệu suất của VF8 nói riêng và xe điện nói chung đều có phần vượt trội hơn so với xe sử dụng động cơ truyền thông bởi khả năng tăng tốc nhanh giúp việc truy đuổi tội phạm có phần dễ hơn. Hiện chưa rõ, VinFast VF8 phiên bản cảnh sát tại Lào này sở hữu khối động cơ mạnh chính xác bao nhiêu. Trong khi đó, tại thị trường Việt Nam, VinFast VF8 được phân phối với 2 phiên bản Eco và Plus. Hiện VinFast VF8 tại Việt Nam được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian nên phần mô tơ điện sẽ được lắp ở cả cầu trước và cầu sau đều cùng loại 150kW. Cả hai phiên bản Eco và Plus đều sở hữu tốc độ tối đa lên tới hơn 200km/h. Bản Eco sẽ có giới hạn công suất ở mỗi mô tơ xuống còn 130kW và tổng công suất giảm xuống 260kW, mô-men xoắn cực đại còn 500Nm, đi kèm khả năng tăng tốc 0-100Km/h trong 5.9s. Trong khi đó, bản Plus có công suất đạt được là 300kW, mô-men xoắn 640kW khả năng tăng tốc 0-100Km/h dưới 5.5s. Hiện mức giá xe Vinfast VF8 tại Việt Nam được niêm yết cho 2 phiên bản Eco và Plus là từ 1,157 đến 1,346 tỷ đồng tùy và tuỳ thuộc vào hình thức sử dụng pin. Video: Đánh giá Vinfast VF8 sau hơn 1 năm sử dụng.

