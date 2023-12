VinFast VF7 Hỏa Long hơn 1 tỷ đồng, giới hạn chỉ 68 chiếc

Không lâu sau khi ra mắt VF7 tại thị trường Việt Nam, VinFast bất ngờ trình làng phiên bản đặc biệt cho mẫu xe này với tên gọi Hỏa Long Độc Bản. Khác với hai phiên bản Base và Plus được mở bán rộng rãi, VinFast VF7 Hỏa Long đặc biệt được sản xuất với số lượng giới hạn 68 chiếc. Khách hàng có thể bắt đầu đặt cọc VinFast VF7 Hỏa Long Độc Bản từ ngày 1/1/2024, mỗi xe đều sẽ được đánh số thứ tự theo công nghệ đặc biệt dành riêng cho chủ sở hữu. Theo VinFast, VF7 Hỏa Long Độc Bản là lựa chọn của những người kiếm tìm sự độc đáo và đẳng cấp. Tên gọi và phối màu của phiên bản này được lấy cảm hứng từ loài rồng - con giáp đại diện cho năm 2024. Xe mang màu sơn đen bóng với điểm nhấn là bộ la-zăng màu vàng đồng. Các chi tiết màu chrome bên ngoài như logo VinFast, huy hiệu VF7... cũng được phủ màu sơn vàng đồng. Sức mạnh động cơ của VF7 Hỏa Long tương tự bản Plus. Cụ thể, xe có cấu hình 2 mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 353,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, hệ dẫn động bốn bánh. Kết hợp với bộ pin dung lượng 75,3 kWh, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa lên tới 431 km/lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP). VF7 Hỏa Long Độc Bản được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với 11 tính năng cơ bản và 15 tính năng nâng cao, bao gồm giám sát hành trình thích ứng Cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động khẩn cấp phía trước, hệ thống camera 360 độ... Theo công bố từ hãng, mức giá xe Vinfast VF7 Vinfast VF7 Hỏa Long Độc Bản có mức bán ra từ 1.005.800.000 đồng (thuê pin) hoặc 1.205.800.000 đồng (mua xe kèm pin). Trong khi đó, hai phiên bản Base và Plus có giá lần lượt là 850 và 999 triệu đồng (thuê pin) hoặc 999 triệu và 1,199 tỷ đồng (mua xe kèm pin). Video: Ra mắt Vinfast VF7 Hỏa Long Độc Bản giới hạn 68 xe.

