Urus “cân team” giúp Lamborghini đạt doanh số ấn tượng nhất lịch sử

Trong hai năm qua, công ty đã liên tục tăng trưởng theo cấp số nhân, phá vỡ các kỷ lục doanh số bán hàng và doanh thu. Bên cạnh đó, hãng siêu xe Lamborghini cũng nhận được những giải thưởng và chứng nhận thể hiện sự cam kết của công ty đối với từng bối cảnh hoạt động khác nhau, từ giá trị của tính bền vững cho đến yếu tố con người. Với những con số cụ thể, Automobili Lamborghini tiếp tục phá vỡ những kỷ lục và năm 2022 chứng kiến những số liệu doanh thu cao nhất từ trước tới giờ: 9.233 chiếc xe được bán ra toàn cầu, tăng 10% so với năm 2021. Ở tầm khu vực, thương hiệu chứng kiến những dấu hiện tích cực rõ ràng, châu Á ghi nhận mức tăng trưởng 14%, tiếp đến là châu Mỹ với mức tăng 10% và các khu vực EMEA (châu Âu – Trung Đông – châu Phi) đạt mức tăng 7% so với 2021. Doanh số bán hàng tại các thị trường trọng điểm nhìn chung đều tăng so với 2021, trong đó, Hoa Kỳ vẫn giữ vị trí dẫn đầu (2.721 chiếc xe được bàn giao, tăng 10%), tiếp theo là trung Quốc – Hong Kong – Macau (với 1.018 xe được bàn giao, tăng 9%), Đức (808 xe bàn giao, tăng 14%), Anh (650 xe, tăng 15%) và Nhật Bản (546 xe, tăng 22%). Xét về khía cạnh mẫu mã xe, dòng xe Lamborghini Urus Super SUV một lần nữa dẫn đầu doanh số (5.367 xe bàn giao, tăng 7%), tiếp theo sau là Huracan (3.113 xe, tăng 20%) và Aventador (với 753 xe được bàn giao – đây cũng là mẫu xe không được sản xuất kẻ từ tháng 9/2022). Xét về khía cạnh sản phẩm, 2022 là một năm đầy tin tức mới, bắt đầu từ tháng 4 với sự kiện ra mắt Huracan Tecnica, mẫu xe dẫn động cầu sau với thế hệ động cơ V10 mới nhất được phát triển dành cho những khách hàng đang tìm kiếm khả năng vận hành tuyệt hảo với niềm vui trên những cung đường đua lẫn đường đô thị. Tên gọi Tecnica mang hơi thở của sự tân tiến về mặt hiệu quả kỹ thuật, ngoại hình lẫn nội thất, chiếc xe mang những đường nét đậm hơi thở khí động học, sự ổn định và dễ dàng sử dụng. Vào tháng 11, Lamborghini ra mắt một mẫu xe sử dụng động cơ V10 khác – Huracan Sterrato, mẫu siêu xe thể thao đầu tiên được thiết kế hướng đến cảm giác lái tuyệt vời nhất trên những cung đường địa hình. Năm 2022 cũng là khoảng thời gian cực kỳ quan trọng đối với riêng dòng xe Urus Super SUV, với sự ra mắt của hai phiên bản hoàn toàn mới. Tại The Quall – một sự kiện quy tụ những mẫu siêu xe tại California vào tháng Tám, Automobili Lambirghini hé lộ Urus Performante hoàn toàn mới, nổi bật tính thể thao và hiệu suất khi tập trung vào thiết kế trọng tâm đánh vào những khả năng đáng kinh ngạc trên nhiều điều kiện đường xá. Mẫu Super SUV mới này được trang bị sức mạnh 666 mã lực và trọng lượng giảm 47 kg, khiến mẫu xe có tỷ lệ trọng lượng trên công suất tốt là 3,2 – tốt nhất trong phân khúc. Urus Performante cũng phá vỡ kỷ lục dành cho một chiếc SUV được sản xuất trên đường đua Pikes Peak International Hill Climb, với khả năng tăng tốc từ 0 -100 km/h chỉ trong 3,3 giây và quãng đường phanh từ 100 – 0 km/h là 32,9 m. Kể từ khi Automobili Lamborghini xác định khái niệm Super SUV nằm trong phân khúc xe sang với Urus S, sản phẩm kế thừa của Urus nguyên bản đã được giới thiệu vào tháng 9/2022. Động cơ V8 tăng áp kép đã gia tăng công suất từ 650 lên 666 mã lực, tương tự như mẫu Performante nhưng mang trong mình những cải tiến tinh vi trong thiết kế, với sự gia tang đáng kể những tuỳ chọn màu sắc và phần hoàn thiệt cho các chi tiết bánh xe, các gói phong cách và các chi tiết nội – ngoại thất. Năm qua cũng đánh dấu những giải thưởng rực rỡ mà thương hiệu siêu xe có trụ sở tại Sant’Agata nhận được. Nhiều giải thưởng quan trọng liên quan đến khía cạnh nhân viên và hoạt động nhân sự, chẳng hạn như năm thứ chín liên tiếp nhận giải Nhà Tuyển Dụng Hàng Đầu và được chứng thực là doanh nghiệp có các hoạt động phúc lợi tốt nhất được thúc đẩy trong nhiều năm với việc đặt yếu tố con người làm trọng tâm của doanh nghiệp. Trong lĩnh lực nhân sự, thương hiệu cũng nhận được chứng nhận IDEM khi là công ty đầu tiên trong lĩnh vực sản xuất ô tô cam kết về quyền bình đẳng giới. Vào tháng 11/2022, Lamborghini gia hạn dự án DESI (Hệ thống Giáo dục kép của Italy), hiện đã bước sang năm thứ năm, được thiết kế để đào tạo những sinh viên trẻ với mục tiêu phát triển trở thành những kỹ thuật viên có trình độ cao để làm việc cho khu công nghệ Motor Valley và cũng như cho chính Lamborghini. Những sinh viên tham gia chương trình này có cơ hội được thụ hưởng và trang bị những kỹ năng môn chuyên và kỹ thuật có trình độ sáng tạo cao, đồng thời cũng nhận được bằng tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp 5 năm nhờ vào phương pháp kết hợp giữa những lớp hợp lý thuyết và trải nghiệm thực tế tại công ty. Dựa trên nhiều sáng kiến, đầu tư và công sức mà công ty áp dụng và những thực nghiệm hàng ngày để cải thiện chất lượng của hành tinh xanh này, giải thưởng là sự công nhận Lamborghini chính là một trong những công ty bền vững nhất tại nước Ý. Lamborghini dự kiến sẽ tăng tốc và bứt phá hơn nữa vào năm 2023, khi những chiếc xe hybrid đầu tiên được sản xuất và thương hiệu tiến vào giai đoạn thứ hai của chương trình Direzione Cor Tauri: Một lộ trình chiến lược được công bố vào năm 2021 có liên quan đến khoản đầu tư cao nhất chưa từng có trong lịch sử công ty (1,8 tỉ euro trong 5 năm) nhằm chuyển đổi sang những chiếc xe hybrid và sau đó là quá trình dịch chuyển sang những chiếc xe thuần điện. Video: Giới thiệu Lamborghini Urus Performante mới.

