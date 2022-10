Trumpchi Empow Hybrid 2023 "nhái" Hyundai, uống 3,6 lít xăng/100km

Bên ngoài, Trumpchi Empow Hybrid 2023 mới sở hữu thiết kế ngoại thất giống với phiên bản dùng động cơ xăng thông thường. Đồng thời, ngoại hình của mẫu sedan Trung Quốc này khiến người ta nhớ đến những mẫu xe Hyundai như Sonata hoặc Accent. Điều này được thể hiện khá rõ qua thiết kế đầu xe Trumpchi Empow Hybrid 2023 của Trung Quốc. Tại đây, mẫu xe này được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, tích hợp logo chữ "H". Nằm ngay bên cạnh lưới tản nhiệt là 2 khe gió giả nằm dọc. Khe gió thật của xe nằm ở hai góc của cản trước. Thêm vào đó là cụm đèn pha LED toàn phần thanh mảnh, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu là đường dập gân nổi bật. Ngoài ra, trên 2 cửa bên sườn còn có thêm một đường dập gân đáng chú ý khác. Tiếp đến là nóc dốc dần về phía sau và nối mượt mà với nắp cốp theo phong cách fastback... ... cùng bộ vành hợp kim 5 chấu kép hình chữ "Y". Nhờ đó, mẫu sedan hạng C này có hệ số lực cản không khí chỉ 0,26 Cd. Đằng sau Trumpchi Empow Hybrid 2023 là cụm đèn hậu LED nằm ngang và khá mỏng. Cửa cốp của xe tích hợp cánh gió nhỏ trong khi cản sau đi kèm khe gió giả nằm dọc ở hai góc. Bên dưới còn có bộ khuếch tán gió và 4 đầu ống xả hình tròn. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Global Platform Modular Architecture của hãng mẹ GAC, Trumpchi Empow Hybrid 2023 có chiều dài 4.700 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.432 mm và chiều dài cơ sở 2.736 mm. Với chiều dài cơ sở khá lớn nên Trumpchi Empow Hybrid 2023 được trang bị nội thất tương đối rộng rãi. Bên trong mẫu xe này là không gian nội thất bọc da phối 2 màu xanh - trắng tạo cảm giác trẻ trung. Trước mặt người lái là vô lăng vát đáy thể thao và màn hình cỡ lớn nằm độc lập trên mặt táp-lô. Trong đó, màn hình cảm ứng trung tâm của xe có kích thước 10,25 inch. Cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp-lô khiến nội thất của Trumpchi Empow Hybrid 2023 trông như rộng hơn. Riêng cụm điều khiển trung tâm của xe được đặt cao, tạo thành vách ngăn giữa 2 ghế trước. Trên cụm điều khiển trung tâm còn có cần số to bản, nút bấm khởi động máy, nút gạt chọn chế độ lái, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Bên dưới còn có ngăn chứa đồ, tẩu điện và 2 cổng USB. Những trang bị đáng chú ý khác của mẫu sedan hạng C này bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh Panorama ... điều hòa tự động, cửa gió điều hòa và cổng USB cho hàng ghế sau. Ngoài ra, xe còn có tính năng ra lệnh bằng giọng nói, hệ thống nhận diện khuôn mặt và cảm biến hồng ngoại nằm trên cột A để phát hiện dấu hiệu buồn ngủ của người lái. Nếu cảm biến này phát hiện khói thuốc, xe sẽ tự động hạ kính cửa sổ. Nếu phát hiện có cuộc gọi đến, xe sẽ đóng cửa sổ để tránh ồn. Nguồn cung cấp sức mạnh của Trumpchi Empow Hybrid 2023 là hệ truyền động hybrid, bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 238 mã lực. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 7,3 giây và tiêu thụ lượng xăng trung bình 3,6 lít/100 km. Giá xe Trumpchi Empow Hybrid 2023 vẫn được giữ kín. Trong khi đó, phiên bản dùng động cơ xăng thông thường của mẫu xe này có giá từ 98.300 - 136.800 Nhân dân tệ (khoảng 326 - 453 triệu đồng). Video: Chi tiết xe sedan Trumpchi Empow Hybrid 2023 tại Trung Quốc.

