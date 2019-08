Trải nghiệm Honda Civic RS mới từ 929 triệu tại Việt Nam

Tiếp nối những giá trị đã tạo nên bản sắc của Honda Civic thế hệ thứ 10, Honda Civic 2019 mới với những thay đổi mạnh mẽ về thiết kế ngoại thất cũng như nội thất, đem đến một diện mạo mới nhấn mạnh cá tính trẻ trung, năng động và sự bứt phá mạnh mẽ và tiếp tục trở thành mẫu xe được nhiều khách hàng yêu thích. Đặc biệt, với Honda Civic 2019, lần đầu tiên Honda Việt Nam giới thiệu tới khách hàng phiên bản RS hoàn toàn mới, vượt trội về thiết kế, tiện ích và công nghệ, nâng tầm phong cách, bứt phá mạnh mẽ, mang đến những trải nghiệm ấn tượng cho những khách hàng yêu thích các mẫu xe đậm chất thể thao. Trên phiên bản Honda Civic RS 2019 mới, nó gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với ngoại thất được thiết kế thể thao và đậm tính khí động học. Mặt ca lăng được sơn đen bóng làm nổi bật Logo hình chữ H mạ Crôm ở chính giữa đồng thời đem lại sự khỏe khoắn, cứng cáp. Logo RS kế bên (viết tắt của road sailing ) được sơn đỏ như một thông điệp về tính thể thao ở phiên bản này mà các nhà thiết kế hướng tới. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED tự động bật tắt được thiết kế vuốt ngược lên nắp ca-pô cùng dải đèn chạy ban ngày LED mảnh tạo điểm nhấn sắc nét, hiện đại. Ở phía dưới, hốc đèn sương mù hầm hố được bao quanh bởi chi tiết sơn đen bóng đồng bộ với mặt ca lăng. Phần đuôi xe được thiết kế ấn tượng với cụm đèn hậu LED hình chữ C hiện đại, cản sau và hốc gió thiết kế bắt mắt với những đường dập sắc nét. Phần đuôi của phiên bản RS còn ấn tượng hơn với cánh lướt gió thể thao tích hợp đèn phanh LED, đậm tính khí động học. Thân xe với những đường gân dập nổi, tay nắm cửa mạ Crôm hiện đại, cửa kính được bao bằng đường viền mạ Crôm sáng bóng sang trọng, gương chiếu hậu chỉnh điện có tính năng gập gương tự động và được tích hợp đèn báo rẽ LED. Phía dưới xe là bộ la-zăng 5 chấu kép thể thao có kích thước 18 inch, lốp thể thao Pilot michaelin đậm cá tính. Honda Civic RS 2019 sở hữu không gian nội thất rộng hơn các đối thủ cùng phân khúc. Ghế được bọc da, cả 5 vị trí ngồi đều có khoảng để chân rất thoải mái. Vị trí ghế lái và hàng ghế trước được thiết kế trọng tâm thấp làm tăng chất thể thao, tuy nhiên do trọng tâm thấp nên người lái sẽ có tầm quan sát bị hạn chế hơn so với các xe gầm cao khác. Hàng ghế sau được thiết kế có thể gập 60:40 và thông hoàn toàn với khoang hành lý. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da cao cấp với viền chỉ đỏ cá tính, tích hợp các nút bấm tiện ích, cruise control, lẫy chuyển số thể thao, trang trí táp-lô bằng chi tiết kim loại phay xước, sử dụng đồng hồ tốc độ kỹ thuật số với phong cách "digital cockpit" hiện nay. Ba cụm hiển thị riêng biệt “high-tech” với điểm nhấn là cụm vòng tua/vận tốc “high-tech”. Hệ thống thông tin giải trí ở Honda Civic 1.5L VTEC Turbo hoàn toàn đủ sức đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng với màn hình cảm ứng 7 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto/Bluetooth/USB/HDMI/Radio, hệ thống âm thanh 8 loa, khả năng trả lời điện thoại rảnh tay, nhắn tin, ra lện bằng giọng nói và cả bản đồ dẫn đường… Bên cạnh đó hệ thống điều hòa tự động hai vùng có hốc gió phía sau, những tiện nghi khác mà Civic trang bị có thể kể đến như nút bấm khởi động, hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, tính năng Brake Hold giữ phanh tạm thời, các hộc để đồ và đi ly rải rác khắp cabin… cũng được xem là những điểm cộng đáng giá. Xe cũng được trang bị hàng loạt các tính năng an toàn như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử EBD, phanh tay điện tử, phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử VSA, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Camera lùi 3 góc quay, móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX… Ngoài ra, việc sử dụng thép siêu cứng tập trung ở khoang cabin vừa tăng độ an toàn cho hành khách, vừa giảm cân nhờ việc sử dụng ít lượng thép hơn – tăng về chất, giảm về số lượng. Nhờ đó, dù xe lớn hơn đời 9 ở mọi thông số (dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 mm x 1.799 mm x 1.416 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm) nhưng Civic đời 10 vẫn nhẹ hơn tới 30kg. Điểm nổi bật mà chính Honda Việt Nam liên tục nhấn mạnh cho thế hệ Civic mới chính là khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt, điều đó có được nhờ vào khối động cơ tăng áp VTEC dung tích 1.5L kết hợp cùng hộp số CVT cùng xây dựng từ nền tảng công nghệ Earth Dreams. Là mẫu xe mới được trang bị khối động cơ tăng áp 1.5 lít, công suất cực đại tới 170 mã lực và mô men xoắn cực đại 220 Nm, có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,3 giây và tốc độ tối đa 200 km/h. Khi vận hành trong phố với xe cho cảm giác khá nhẹ nhàng, đặc biệt hệ thống phanh tay điện tử với chức năng "Auto Hold" hỗ trợ khá đắc lực. Hệ thống trợ lực lái của Civic RS 2019 là loại thích ứng với chuyển động MA-EPS với những phản hồi chính xác và tức thời, giúp cho người sử dụng xe nắm rõ được những gì đang diễn ra giữa các bánh xe và mặt đường. Hỗ trợ cho cảm giác lái thể thao là hệ thống treo và khung gầm cứng chắc, thể hiện rất rõ khi đi qua những gờ giảm tốc giúp người lái an tâm hơn dù là hơi quá chân ga. Khi lăn bánh trên đường cao tốc, những cải tiến về thân vỏ kết hợp với khung gầm và hệ thống treo cải tiến đã mang lại những trải nghiệm tốt và êm hơn thế hệ cũ. Tuy tiếng ồn gió đã giảm so với Civic đời trước nhưng tiếng lốp dội vào khoang lái vẫn khá nhiều – đây là sự đánh đổi bạn phải chấp nhận khi dùng lốp Michelin Pilot Sport 4. Đổi lại thì khả năng bám đường và vào cua của phiên bản Civic RS 2019 được cải thiện rõ rệt. Ngoài cảm giác lái, Honda cũng luôn xe chú trọng đến việc tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu nên không có gì đáng ngạc nhiên Civic RS 2019 có được chế lộ lái ECON đi cùng chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm ECO Coaching dành cho người lái. Mức tiêu hao lần lượt tương ứng với điều kiện hỗn hợp – đô thị - đường trường là 5,8 – 8,0 – 4,6 lít/100 km. Hiện giá xe Honda Civic RS 2019 đang được bán trên thị trường Việt Nam từ 929 triệu đồng, riêng màu trắng có giá 934 triệu đồng. Và để lăn bánh trên đường, tổng chi phí bạn phải bỏ ra khoảng 1,060 tỷ đồng nếu bạn ở khu vực TP HCM, với mức 1,080 tỷ đồng nếu ở Hà Nội và thấp hơn từ 10 đến 30 triệu đồng nếu ở các địa phương khác. Video: Trải nghiệm Civic RS 2019 tại trường đua Việt (nguồn: Whatcar).

