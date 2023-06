Toyota Yaris Cross 2023 bản rẻ nhất từ 554 triệu đồng, trang bị gì?

Toyota Yaris Cross 2023 mới là mẫu SUV cỡ B đã ra mắt thị trường Indonesia vào hồi tháng 5 vừa qua. Ở thị trường này, xe có tổng cộng 6 phiên bản là G MT, G CVT, S CVT, S GR Sport CVT, S Hybrid và S GR Sport Hybrid. Trong đó, bản G MT tiêu chuẩn có giá 351 triệu Rupiah (khoảng 554 triệu đồng). Nếu chỉ nhìn thoáng qua, sẽ khó có thể phân biệt được Toyota Yaris Cross 2023 bản G MT với những bản cao cấp hơn. Nguyên nhân là bởi bản tiêu chuẩn của mẫu SUV cỡ B này cũng được trang bị lưới tản nhiệt hình thang sơn màu đen bóng, đèn pha LED phản xạ đa hướng, dải đèn LED định vị ban ngày và đèn sương mù trước. Tuy nhiên Toyota Yaris Cross G MT 2023 giá rẻ vẫn dùng vành hợp kim 17 inch với thiết kế 5 chấu, phay xước 2 màu, thay vì vành thép. Trang bị này khiến xe trông cao cấp và "tươm tất" hơn. Tiếp đến là cụm đèn hậu LED kết hợp đèn Halogen, ăng ten vây cá và cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao như các bản cao cấp. So với bản cao cấp, Toyota Yaris Cross G MT 2023 không có đèn chào mừng, tấm ốp màu bạc bên dưới cản trước/sau, baga nóc màu bạc và cửa cốp chỉnh điện, tích hợp cảm biến đá cốp. Ngoài ra, các bản cao cấp của mẫu SUV cỡ B này còn dùng vành hợp kim 18 inch thay vì 17 inch. Bên trong xe chỉ được trang bị ghế bọc nỉ. Trong khi đó, mặt táp-lô và tapi cửa vẫn được bọc bằng chất liệu mềm mại. Tuy nhiên, nội thất của Toyota Yaris Cross G MT 2023 cũng khá ổn và trông không quá rẻ tiền. Xe cũng có vô lăng 3 chấu, tích hợp một số nút bấm, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin TFT 7 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, đặt nổi trên mặt táp-lô. Màn hình này hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Android Auto và Apple Carplay. Bên cạnh đó là màn hình kỹ thuật số nhỏ để hiển thị các cài đặt của hệ thống điều hòa, nút bấm khởi động máy, cổng USB Type C và công nghệ NFC, cho phép người dùng kiểm tra số dư trong tài khoản thu phí không dừng. Đặc biệt, bản tiêu chuẩn của Toyota Yaris Cross 2023 còn được trang bị cả phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Nội thất của Toyota Yaris Cross G MT 2023 có 2 đặc điểm nhận dạng khá dễ thấy, đó là sự biến mất của vách ngăn ở cụm điều khiển trung tâm và cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau. Đây cũng là một điểm trừ của mẫu xe này. So với các bản cao cấp, Yaris Cross G MT 2023 còn thiếu những trang bị tiện nghi như cửa sổ trời, đèn viền nội thất, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, sạc điện thoại không dây, rèm che nắng chỉnh điện, ghế bọc da, ghế chỉnh điện và camera hành trình. Trong khi đó, trang bị an toàn của Toyota Yaris Cross 2023 bản số sàn bao gồm 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Như vậy, bản tiêu chuẩn của xe không có gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense đầy đủ, bao gồm những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát vận hành chân ga và cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành. Camera 360 độ đương nhiên cũng không có ở bản G MT này. Toyota Yaris Cross G MT 2023 là động cơ xăng có mã 2NR-VE với 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Đây cũng là phiên bản duy nhất của dòng SUV cỡ B này dùng hộp số sàn. Tương tự các phiên bản còn lại, Toyota Yaris Cross G MT 2023 cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ DNGA, dùng chung với Vios thế hệ mới, Veloz Cross và Raize. Xe sở hữu kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4.310 mm, chiều rộng 1.770 mm, chiều cao 1.615 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm và chiều cao gầm 220 mm. Cuối cùng là hệ thống treo độc lập MacPherson phía trước và hệ thống treo bán độc lập dầm xoắn phía sau, tương tự các mẫu xe dùng cơ sở gầm bệ DNGA khác. Sau Indonesia, Toyota Yaris Cross 2023 sẽ được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Hiện một số nhân viên tư vấn bán hàng tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu SUV cỡ B này. Video: Toyota Yaris Cross tháng 8 về Việt Nam có gì hay?

