Toyota Vios biển "tứ quý 8" Hà Nội, rao bán hơn 1 tỷ đồng

Mới đây ở Hà Nội, một người dùng đã may mắn khi bốc được biển số tứ quý 8 mang đầy ý nghĩa may mắn cho một chiếc Toyota Vios 2020 mới. Cụ thể, theo nhiều người chơi biển đẹp thì số 8 có nghĩa là “phát” nhưng đứng trước tứ quý 8 lại có sự hiện diện của số 3 mang nghĩa “tài”. Đây chính là tổ hợp “tài phát” (38) được rất nhiều doanh nhân, người chơi phong thủy ưa chuộng. Do đó, chủ xe Toyota Vios biển tứ quý 8 này ngày lập tức chào bán lại với mức giá 1,1 tỷ đồng để tìm người “có duyên”. Theo thông tin từ phía người bán, chiếc Toyota Vios giá rẻ mang biển số 30G-388.88 này thuộc phiên bản G cao cấp nhất có giá 570 triệu đồng, sau khi làm các thủ tục đăng ký ra biển (có hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ), tổng chi phí chủ xe này bỏ ra chỉ khoảng 627 triệu đồng. Hiện tại, xe mới chỉ lăn bánh chưa đầy 100 km, cũng nhận được nhiều sự quan tâm nhưng phần đồng cho rằng mức giá 1,1 tỷ đồng chủ xe Toyota Vios đề ra là quá cao nhưng vẫn nằm trong tầm chấp nhận được của những người chơi sẵn sàng mua xe biển đẹp về để sưu tầm. Cụ thể, đã có khách trả giá 1 tỷ đồng nhưng chủ xe không đồng ý bán mà mong muốn có giá tốt hơn, tối thiếu là 1,05 tỷ đồng. Việc những chiếc xe phổ thông giá rẻ sở hữu biển đẹp được bán lại với mức giá hơn 1 tỷ đồng cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Vào cuối năm 2017, một chủ nhân của chiếc Toyota Vios tại Hà Nội được cho là "bốc biển" ngẫu nhiên và nhận được dãy số đẹp nhất trong ngày 24/11/2017 là: 30E-999.99. Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, theo nhiều nguồn tin chiếc Vios này đã được bán lại với mức giá siêu khủng, lên tới 1,6 tỷ đồng, cao gấp khoảng hơn 3 lần giá trị thật của chiếc xe trên thị trường hiện nay. Được biết, sau khi bán chiếc Vios biển khủng này, chủ xe đã tiếp tục tới đại lý Toyota Hà Đông, nơi mua chiếc Vios đầu tiên để đặt mua một chiếc Vios khác dành cho việc sử dụng mà vẩn có thể bỏ túi cả tỷ đồng. Đặc biệt, mới đây nhất, ngày 13/5/2020, anh Nguyễn Ngọc Liêm ở Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội đã may mắn “bốc” được biển số ngũ quý 3 cho chiếc Toyota Vios phiên bản 2020 mới mua. Ngay lập tức, chiếc xe Vios biển số 30G-333.33 của anh Liêm đã được nhiều người ngỏ ý mua lại với giá cao ngất ngưởng thậm chí lên đến 3,3 tỷ đồng gây choáng. Video: Lý do Toyota Vios bị chê tơi tả nhưng vẫn bán chạy.

