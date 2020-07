Toyota Town Ace 2020, đối thủ đáng gờm của Suzuki Carry

Toyota Town Ace 2020 mới cũng sẽ có 2 phiên bản Van và Tải như đối thủ Suzuki Carry. Toyota Town Ace đã được ra mắt từ năm 2008 và là phiên bản đổi logo của chiếc Daihatsu Gran Max. Sau 12 năm, Toyota vừa tiến hành nâng cấp cho Town Ace với một số thay đổi nhẹ. Để phù hợp cho mục đích vận tải trong thành phố, mẫu xe đa dụng Toyota Town Ace được cung cấp động cơ xăng 1.5l 4 xi lanh thẳng hàng nạp khí tự nhiên mang mã 2NR-VE tương tự như chiếc Toyota Rush đang được bán ở Việt Nam, cho công suất 97 mã lực tại 6.000 vòng/ phút và mô men xoắn 134 Nm tại 4.400 vòng/ phút. Động cơ này đi kèm với lựa chọn số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, cũng như 1 trong 2 hệ dẫn động là cầu trước hoặc 4 bánh. Về kiểu dáng, Toyota Town Ace sẽ không có quá nhiều điểm khác biệt so với chiếc xe được ra mắt cách đây 12 năm. Vẫn là kiểu thiết kế đơn giản, thực dụng, phù hợp cho nhu cầu vận tải trong đô thị. Điểm khác biệt dễ nhận ra nhất của chiếc xe đó là cặp đèn pha trước nay đã có thêm dải LED định vị cùng với đèn hậu mới phía sau. Bên trong nội thất cũng đơn giản như thiết kế bên ngoài. Các ghế ngồi được bọc nỉ kèm simili và tiện nghi tiêu chuẩn duy nhất chỉ là hệ thống điều hoà. Còn đầu giải trí sẽ là tùy chọn thêm nếu khách hàng có nhu cầu. Thậm chí các cửa kính vẫn dùng cơ chế quay tay chứ không dùng nút bấm điện. Tuy nhiên chúng vẫn có một loạt các hệ thống an toàn tiên tiến như phanh tự động khẩn cấp, nhận biết người đi bộ, cảnh báo rời làn, cảnh báo xe phía trước chuyển làn, đèn pha tự động, ổn định điện tử, điều khiển lực kéo và 2 túi khí cho tài xế + tài phụ.Giá xe Toyota Town Ace chưa được công bố chính thức, xe vẫn được bán với 2 kiểu thân chính là van mui kín và xe tải. Trong đó, khách hàng có thể tự do cấu hình bản xe tải với thùng lạnh hoặc cầu nâng ở nắp thùng để phục vụ cho từng loại hình vận tải khác nhau. Đối thủ chính mà chiếc xe hướng tới là Suzuki Carry Video: Chi tiết xe đa dụng Toyota Town Ace 2020 mới.

