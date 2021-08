Toyota Land Cruiser VXR 2022 "hàng hot" đặt chân đến Campuchia

Dù nhiều nước đang khan hàng Toyota Land Cruiser 2022 mới, nhưng một công ty nhập khẩu tư nhân chuyên mang siêu xe cùng các dòng xe đắt tiền về Campuchia cũng đã nhanh chóng mang về nước 1 cặp xe Toyota Land Cruiser VXR 2022 cao cấp, con số này sẽ không dừng lại khi 1 vài công ty khác cho biết sẽ mở công các lô hàng xe trong tuần sau. Cặp đôi xe Toyota Land Cruiser VXR hoàn toàn mới đầu tiên về Campuchia mang màu đen và trắng. Những hình ảnh chi tiết về Toyota Land Cruiser 2022 mới xuất hiện ở xứ sở chùa tháp cho thấy ngoài màu đen, bên trong xe có nội thất bọc da màu kem. Toyota Land Cruiser thế hệ mới có sự đầu tư ở thiết kế rất hiện đại với điểm nhấn đầu tiên là đôi mắt xe được cấu tạo từ 3 bóng đèn LED cỡ lớn là đặc trưng của vài dòng xe SUV ngày này, bên dưới là dải đèn LED ban ngày cá tính. Phần đầu xe còn gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hầm hố, cản va trước khỏe khoắn. Sau 14 năm, cuối cùng Toyota Land Cruiser cũng đã có sự cải tiến ở ngoại hình. Dòng xe Toyota Land Cruiser 2022 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA mới giúp trọng lượng của xe giảm cân đến 200 kg so với thế hệ trước. Dù cân nặng nhẹ hơn nhưng trọng tâm của xe cũng được hạ thấp hơn và quan trọng là độ cứng tốt hơn so với bản trước. Hệ thống treo động lực học điện tử Electronic Kinetic Dynamic Suspension System giúp Toyota Land Cruiser 2022 tăng khả năng bám đường. Khoang lái của xe Toyota Land Cruiser 2022 tập trung theo hướng người lái dễ sử dụng nhất bao gồm vô-lăng điều chỉnh điện, màn hình giải trí 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, màn hình kính lái HUD và bảng đồng hồ xe được tăng kích thước lên 7 inch. Xe còn có hệ thống điều hòa tự động 4 vùng với bộ lọc ion, loa JBL và hệ thống xác thực dấu vân tay hay hệ thống Toyota Safety Sense. Về trang bị an toàn, cả 2 đều có được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense mới Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (DRCC), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LTA), Điều chỉnh đèn chiếu xa tự động (AHB). Bên cạnh đó, xe cũng sở hữu hàng loạt các trang bị tiên tiến hỗ trợ người lái bao gồm Hệ thống kiểm soát tích hợp động lực học (VDIM), Hệ thống chống ồn chủ động (ANC), Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), Chức năng hỗ trợ vượt địa hình (Crawl control), Camera phát hiện người phía sau (RCD), Camera 360, Phanh tay điện tử,… Toyota Land Cruiser 2022 bị loại bỏ động cơ V8 trứ danh, thay vào đó là việc trang bị khối động cơ mới với máy xăng V6, dung tích 3.5 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Động cơ này giúp Toyota Land Cruiser 2022 có lợi thế về thuế ở Việt Nam nhiều hơn so với bản V8, dung tích 5.7 lít trước đó. Xe được trang bị hộp số tự động 10 cấp hoàn toàn mới Với mức giá xe Toyota Land Cruiser 2022 chính hãng tại Việt Nam chỉ nhỉnh hơn 4 tỷ đồng, phiên bản VXR nhập khẩu từ Trung Đông về Campuchia trong bài viết này hiện chưa có thông tin mức bán ra, nhưng chắc chắn không hề rẻ. Video: Giới thiệu Toyota Land Cruiser 2022 hoàn toàn mới.

