Toyota Land Cruiser EV chạy điện sắp ra mắt, giá sẽ không hề rẻ

Toyota khá chậm chân trong lĩnh vực xe điện. Một số mẫu ôtô thuần điện mà thương hiệu Nhật Bản này đã ra mắt trong thời gian gần đây như bZ4X hay bZ3 đều bị đánh giá là kém thu hút so với các đối thủ cùng phân khúc. Thế nhưng, mọi chuyện có thể sẽ thay đổi hoàn toàn với sự xuất hiện của Toyota Land Cruiser EV mới phiên bản thuần điện. Cụ thể trong một thông báo mới nhất, Toyota cho biết sẽ trình làng phiên bản thuần điện của Land Cruiser thế hệ hoàn toàn mới tại Triển lãm Ô tô Nhật Bản diễn ra từ ngày 26/10 - 05/11 tới đây. Land Cruiser ra mắt vào năm 1951 đã mở ra kỷ nguyên thành công mới cho Toyota và nhiều người kỳ vọng phiên bản điện hóa của mẫu SUV này cũng sẽ làm được điều tương tự đối với tương lai của thương hiệu. Toyota Land Cruiser EV chạy điện được định vị ở phân khúc SUV cỡ lớn với ba hàng ghế. Theo công bố, mẫu xe này có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.149 x 1.981 x 1.701 mm, đi kèm chiều dài cơ sở đạt 3.050 mm. Như vậy, nếu so với Land Cruiser LC300 hiện đang bán trên thị trường, mẫu SUV chạy điện này có kích thước lớn hơn đáng kể. Về ngoại hình, Land Cruiser EV có kiểu dáng gần như khác biệt hoàn toàn so với phiên bản động cơ đốt trong. Khu vực đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt dạng kín, kết hợp với cụm đèn pha thanh mảnh và dòng chữ TOYOTA. Đằng sau, xe được trang bị đèn hậu dạng thanh LED mảnh kéo dài qua cửa cốp. Phần vòm bánh xe được tạo hình nổi khối, tạo nên cảm giác hầm hố cho mẫu SUV điện. Toyota chưa công bố thông số kỹ thuật của Land Cruiser EV nhưng cho biết xe sẽ có khung gầm liền khối (unibody), thay vì kiểu khung gầm rời như bản chạy xăng. Nhà sản xuất cũng hé lộ rằng mẫu xe này có hệ thống treo phù hợp với việc di chuyển trong đô thị và mô-men xoắn cao. Hiện chưa có thông tin về thời điểm ra mắt và giá xe Toyota Land Cruiser EV mới. Tuy nhiên, mẫu xe này sẽ khó có mức giá rẻ, vì Land Cruiser luôn được định vị là một trong những sản phẩm cao cấp của Toyota. Video: Hé lộ mẫu xe SUV điện Toyota Land Cruiser EV.

