Toyota Land Cruiser 100 huyền thoại, sau 23 năm lắp ráp tại Việt Nam

Toyota Land Cruiser có mặt tại Việt Nam cách đây hàng chục năm thông qua hoạt động hợp tác từ các dự án của quốc tế. Tuy nhiên, phải đến những năm 2000, Toyota Land Cruiser mới chính thức ra mắt tại Việt Nam với phiên bản số sàn và mang mã L100 do liên doanh Toyota lắp ráp. Trong giai đoạn này vẫn có một số ít xe nhập khẩu không chính hãng hoặc qua các hình thức thực hiện dự án với số tự động. Tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser không chỉ được giới đại gia săn đón mà các cơ quan nhà nước cũng lựa chọn dòng xe này làm phương tiện chuyên chở các lãnh đạo trong hành trình dài trên những địa hình khó khăn. Toyota Land Cruiser series 100 ra mắt Việt Nam vào năm 2000 với một phiên bản GX duy nhất được trang bị động cơ model 1FZ-FE 4.5L I6 24 van DOHC sử dụng hệ thống phun xăng điện tử cho công suất cực đại 240 mã lực đi kèm hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động 2 cầu bán thời gian. Về an toàn, Toyota Land Cruiser 100 đời 2000 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và hai túi khi phía trước. Đến năm 2005, Toyota Việt Nam tiến hành nâng cấp Toyota Land Cruiser với các chi tiết ngoại thất mới như lưới tản nhiệt, đèn pha HID. Hệ dẫn động hai cầu bán thời gian có chức năng chuyển cầu điều khiển điện tử với nút bấm cho phép chuyển từ chế độ dẫn động một cầu sang hai cầu và ngược lại. Tiện nghi đáng chú ý gồm hai ghế trước chỉnh điện. Mức giá xe Toyota Land Cruiser series 100 vào thời điểm giới thiệu phiên bản nâng cấp tương đương 72.500 USD (khoảng 1,7 tỷ đồng). Tính đến cuối năm 2007, những chiếc Toyota Land Cruiser 100 thế hệ này ở Việt Nam khoảng 2.000 chiếc. Sau đó, Toyota Việt Nam ngừng lắp ráp mẫu xe này và thay thế bằng mẫu xe Land Cruiser series 200 thế hệ mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Từ lâu, Toyota Land Cruiser đã trở thành “biểu tượng” về offroad trong mắt cộng đồng mê xe Việt Nam. Nổi bật với vẻ ngoài bề thế, đầm chắc đi cùng độ bền bỉ, tính thực dụng và khả năng giữ giá tốt nên mẫu xe này đến nay vẫn giữ được cho mình một lượng fan trung thành nhất định. Hiện nay, trên thị trường ôtô đã qua sử dụng, những chiếc Toyota Land Cruiser đời “sâu” có giá dao động từ khoảng 200-600 triệu đồng, tùy vào tình trạng của xe. Còn những chiếc Toyota Land Cruiser 100 số tự động hiếm hoi tại Việt Nam là những chiếc xe được đưa về nước theo diện tư nhân bởi lúc đó Việt Nam chỉ lắp ráp và phân phối bản số sàn. Đối với phiên bản số tự động sẽ có một chút khác biệt với phiên bản lắp ráp trong nước đó là mẫu xe sử dụng động cơ V8 2UZ-FE, dung tích 4.7 lít, công suất cực đại 271 mã lực tại 4.800 vòng/ phút, mô men xoắn tối đa 427 Nm tại 3.400 vòng/ phút. Với cấu hình động cơ V8, chiếc xe có sức kéo mạnh mẽ hơn và phù hợp cho hộp số tự động 5 cấp phát huy được sức mạnh của chiếc SUV này. Tại Việt Nam, từ trước đến nay, sở hữu một chiếc Toyota Land Cruiser luôn là niềm mơ ước của nhiều người nhưng không phải ai cũng đủ tài chính để có thể sở hữu một chiếc xe mới, Tuy nhiên nếu chơi xe cũ thì "rào cản" này dễ dàng vượt qua bởi xe đời cũ thường khá rẻ so với giá trị ban đầu. Đơn giản vì chiếc SUV cỡ lớn này quá... hao xăng. Hiện tại trên thị trường xe cũ, người yêu thích Land Cruiser 100 Series có thể tìm một chiếc xe đã qua sử dụng với nhiều đời, lấy ví dụ phiên bản GX 4.5 có giá dao động khoảng 395 - hơn 700 triệu đồng tùy thuộc vào tình trạng, phiên bản số sàn hay tự động đi kèm động cơ và độ chất của xe... Với Toyota Land Cruiser 100 Series đời cũ, những tín đồ đam mê đơn giản chỉ để thỏa mãn tình yêu một thời mà mình chưa được sở hữu, hoặc phục vụ gia đình chu đáo hơn trong những chuyến đi du lịch dài ngày. Việc sử dụng xe không thường xuyên khiến vấn đề tiêu hao nhiên liệu cũng không còn là vấn đề đáng lưu tâm. Video: Xem chiếc Toyota Land Cruiser hơn 17 năm tuổi tại Việt Nam.

