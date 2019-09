Toyota Hilux giảm giá 30 triệu, thêm phiên bản 1 cầu

Đặc biệt, Toyota Hilux có thêm phiên bản giá rẻ mới 2.4 4x2 MT có giá bán chỉ 622 triệu đồng, rẻ hơn phiên bản 1 cầu số tự động 2.4 4x2 AT 40 triệu đồng. Đây là lần điều chỉnh giá và thêm phiên bản đầu tiên của Hilux facelift mới kể từ khi được Toyota Việt Nam (TMV) giới thiệu vào ngày 26.06 năm ngoái.Toyota Hilux phiên bản 2.4 4x2 MT mới nhắm vào người dùng bán tải thực dụng với chi phí mua xe thấp, xe được trang bị cơ bản gồm đèn pha và đèn hậu halogen, ghế nỉ chỉnh tay, vô lăng trơn 3 chấu bọc Urethane, trang bị đầu CD, 04 loa hỗ trợ kết nối AUX và USB và chìa khoá cơ. Toyota 2.4 4x2 MT sở hữu mức giá cạnh tranh khi chỉ cao hơn vài triệu đồng so với Ford Ranger XL 4x2 MT đang có giá bán 616 triệu đồng, đồng thời rẻ hơn Isuzu D-Max 4x2 LS 6MT 1.9L có giá bán 650 triệu đồng. Hy vọng sau khi điều chỉnh giá bán và thêm phiên bản mới, Toyota Hilux sẽ tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc bán tải cỡ trung tại thị trường Việt. Trong tháng 07/2019 vừa qua, Hilux có doanh số bán ra đạt 252 xe, đứng ở vị trí thứ 3 xếp sau Mazda BT-50 và Ford Ranger. (Nissan Navara không nằm trong VAMA). Toyota Hilux là dòng bán tải lâu đời với lịch sử hơn 50 năm kể từ lần đầu ra mắt năm 1968. Hilux được đánh giá cao bởi sự bền bỉ, độ tin cậy và khả năng vận hành mạnh mẽ. Tại Việt Nam, Hilux chính thức được TMV giới thiệu và phân phối từ năm năm 2009. Trên đây là cận cảnh Toyota Hilux phiên bản cao cấp 2.8G 4x4 AT MLM có giá 878 triệu tại Việt Nam.

Đặc biệt, Toyota Hilux có thêm phiên bản giá rẻ mới 2.4 4x2 MT có giá bán chỉ 622 triệu đồng, rẻ hơn phiên bản 1 cầu số tự động 2.4 4x2 AT 40 triệu đồng. Đây là lần điều chỉnh giá và thêm phiên bản đầu tiên của Hilux facelift mới kể từ khi được Toyota Việt Nam (TMV) giới thiệu vào ngày 26.06 năm ngoái. Toyota Hilux phiên bản 2.4 4x2 MT mới nhắm vào người dùng bán tải thực dụng với chi phí mua xe thấp, xe được trang bị cơ bản gồm đèn pha và đèn hậu halogen, ghế nỉ chỉnh tay, vô lăng trơn 3 chấu bọc Urethane, trang bị đầu CD, 04 loa hỗ trợ kết nối AUX và USB và chìa khoá cơ. Toyota 2.4 4x2 MT sở hữu mức giá cạnh tranh khi chỉ cao hơn vài triệu đồng so với Ford Ranger XL 4x2 MT đang có giá bán 616 triệu đồng, đồng thời rẻ hơn Isuzu D-Max 4x2 LS 6MT 1.9L có giá bán 650 triệu đồng. Hy vọng sau khi điều chỉnh giá bán và thêm phiên bản mới, Toyota Hilux sẽ tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc bán tải cỡ trung tại thị trường Việt. Trong tháng 07/2019 vừa qua, Hilux có doanh số bán ra đạt 252 xe, đứng ở vị trí thứ 3 xếp sau Mazda BT-50 và Ford Ranger. (Nissan Navara không nằm trong VAMA). Toyota Hilux là dòng bán tải lâu đời với lịch sử hơn 50 năm kể từ lần đầu ra mắt năm 1968. Hilux được đánh giá cao bởi sự bền bỉ, độ tin cậy và khả năng vận hành mạnh mẽ. Tại Việt Nam, Hilux chính thức được TMV giới thiệu và phân phối từ năm năm 2009. Trên đây là cận cảnh Toyota Hilux phiên bản cao cấp 2.8G 4x4 AT MLM có giá 878 triệu tại Việt Nam.