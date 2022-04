Toyota Granvia 2022 rục rịch ra mắt, Kia Carnival "dè chừng"

Nói đến cái tên xe MPV Toyota Granvia, nhiều người sẽ liên tưởng đến phiên bản sang trọng hơn của mẫu xe van thương mại hạng nhẹ Hiace. Thế nhưng, tại thị trường Trung Quốc, cái tên này lại được dùng cho "anh em sinh đôi" của Toyota Sienna. Tại thị trường Trung Quốc, Sienna do liên doanh GAC Toyota sản xuất. Trong khi đó, Granvia lại là sản phẩm của liên doanh FAW Toyota tại Trung Quốc. Dự kiến, Toyota Granvia 2022 mới sẽ chính thức trình làng vào tháng 5 năm nay. Trước thời điểm đó, mẫu MPV cỡ lớn này đã lộ diện thông qua những hình ảnh được đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Qua những hình ảnh này, có thể thấy Toyota Granvia 2022 tại Trung Quốc sở hữu thiết kế ngoại thất giống với Sienna phiên bản XSE thể thao hiện đang bán tại Mỹ. Trên đầu xe, Toyota Granvia 2022 được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với mắt lưới hình tổ ong và sơn màu đen bóng. Ở hai bên lưới tản nhiệt là đèn sương mù hình tròn khá nhỏ và khe gió nằm dọc. Bên trên là cụm đèn pha sắc sảo, được trang trí bằng nẹp mạ crôm. Ở giữa 2 đèn pha có thêm nẹp màu đen tích hợp logo của hãng Toyota. Tương tự đầu xe, thiết kế đằng sau của Toyota Granvia 2022 dành cho thị trường Trung Quốc cũng được bê nguyên từ Sienna XSE bản Mỹ sang. Tại đây, chúng ta có thể bắt gặp cụm đèn hậu kéo dài xuống chắn bùn sau và khu vực giữa cửa cốp được vuốt thành cánh gió. Trên cản sau cũng có tấm lưới trang trí và ốp màu đen bóng. Khi mua mẫu MPV cỡ lớn này, khách hàng Trung Quốc sẽ nhận về những trang bị như vành hợp kim 18 inch hoặc 20 inch, camera 360 độ và cửa sổ trời 2 mảnh. Baga nóc, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và cần gạt nước tự động là trang bị tùy chọn của xe. Là đối thủ cạnh tranh của Honda Odyssey, Hyundai Custo và Kia Carnival, Toyota Granvia 2022 dành cho thị trường Trung Quốc sở hữu chiều dài 5.175 mm, chiều rộng 1.995 mm, chiều cao 1.785 mm cũng như chiều dài cơ sở 3.060 mm. "Trái tim" của Toyota Granvia 2022 tại Trung Quốc là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L và 1 mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 192 mã lực. Hệ truyền động này kết hợp với hộp số E-CVT. So với người anh em Toyota Sienna ở Mỹ vốn sở hữu công suất tối đa 249 mã lực, Granvia dành cho Trung Quốc yếu hơn 57 mã lực. Nguyên nhân là do Toyota Sienna ở Mỹ được trang bị 2 mô-tơ điện, mang đến hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hiện giá xe Toyota Granvia 2022 tại thị trường Trung Quốc chưa được hé lộ. Video: Toyota Granvia thế hệ mới tại Trung Quốc.

Nói đến cái tên xe MPV Toyota Granvia, nhiều người sẽ liên tưởng đến phiên bản sang trọng hơn của mẫu xe van thương mại hạng nhẹ Hiace. Thế nhưng, tại thị trường Trung Quốc, cái tên này lại được dùng cho "anh em sinh đôi" của Toyota Sienna. Tại thị trường Trung Quốc, Sienna do liên doanh GAC Toyota sản xuất. Trong khi đó, Granvia lại là sản phẩm của liên doanh FAW Toyota tại Trung Quốc. Dự kiến, Toyota Granvia 2022 mới sẽ chính thức trình làng vào tháng 5 năm nay. Trước thời điểm đó, mẫu MPV cỡ lớn này đã lộ diện thông qua những hình ảnh được đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Qua những hình ảnh này, có thể thấy Toyota Granvia 2022 tại Trung Quốc sở hữu thiết kế ngoại thất giống với Sienna phiên bản XSE thể thao hiện đang bán tại Mỹ. Trên đầu xe, Toyota Granvia 2022 được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với mắt lưới hình tổ ong và sơn màu đen bóng. Ở hai bên lưới tản nhiệt là đèn sương mù hình tròn khá nhỏ và khe gió nằm dọc. Bên trên là cụm đèn pha sắc sảo, được trang trí bằng nẹp mạ crôm. Ở giữa 2 đèn pha có thêm nẹp màu đen tích hợp logo của hãng Toyota. Tương tự đầu xe, thiết kế đằng sau của Toyota Granvia 2022 dành cho thị trường Trung Quốc cũng được bê nguyên từ Sienna XSE bản Mỹ sang. Tại đây, chúng ta có thể bắt gặp cụm đèn hậu kéo dài xuống chắn bùn sau và khu vực giữa cửa cốp được vuốt thành cánh gió. Trên cản sau cũng có tấm lưới trang trí và ốp màu đen bóng. Khi mua mẫu MPV cỡ lớn này, khách hàng Trung Quốc sẽ nhận về những trang bị như vành hợp kim 18 inch hoặc 20 inch, camera 360 độ và cửa sổ trời 2 mảnh. Baga nóc, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và cần gạt nước tự động là trang bị tùy chọn của xe. Là đối thủ cạnh tranh của Honda Odyssey, Hyundai Custo và Kia Carnival, Toyota Granvia 2022 dành cho thị trường Trung Quốc sở hữu chiều dài 5.175 mm, chiều rộng 1.995 mm, chiều cao 1.785 mm cũng như chiều dài cơ sở 3.060 mm. "Trái tim" của Toyota Granvia 2022 tại Trung Quốc là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L và 1 mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 192 mã lực. Hệ truyền động này kết hợp với hộp số E-CVT. So với người anh em Toyota Sienna ở Mỹ vốn sở hữu công suất tối đa 249 mã lực, Granvia dành cho Trung Quốc yếu hơn 57 mã lực. Nguyên nhân là do Toyota Sienna ở Mỹ được trang bị 2 mô-tơ điện, mang đến hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hiện giá xe Toyota Granvia 2022 tại thị trường Trung Quốc chưa được hé lộ. Video: Toyota Granvia thế hệ mới tại Trung Quốc.