Cận cảnh Toyota Granvia 2020 hơn 3 tỷ đồng tại Hà Nội

Trước khi cập bến thị trường Việt Nam, Toyota Granvia 2020 mới đã từng xuất hiện ở một số quốc gia Đông Nam Á và cả Úc nhằm mang đến tuỳ chọn mới cho khách hàng ở phân khúc xe đa dụng cao cấp. Được xây dụng trên nền tảng Toyota Hiace nên không khó nhận ra Granvia vẫn còn nhiều nét khá giống với chiếc xe 16 chỗ của thương hiệu Nhật Bản. Toyota Granvia thế hệ mới cũng là chiếc đầu tiên ở nước ta được trang bị cấu hình đến 9 chỗ ngồi. Thông thường, nhiều mẫu xe ở phân khúc xe đang dụng cỡ lớn như Kia Sedona sẽ có 7 chỗ, nhưng Granvia đã chọn hướng đi hoàn toàn mới hướng đến những khách hàng cung cấp dịch vụ chuyên chở đông người. Ngay ở phần đầu xe, Toyota Granvia 2020 đã có nét giống "đàn anh" Hiace nhưng xe đã được tinh chỉnh đế có ngoại hình cao cấp hơn, phù hợp với mức giá cao đến hơn 3 tỷ đồng. Xe được trang bị hệ thống đèn pha/cos công nghệ LED với tính năng bật/tắt tự động và nhắc nhở đèn sáng. Tuy nhiên, khá đáng tiếc trên mẫu MPV cao cấp này lại thiếu đi dải đèn định vị ban ngày. Điểm giống Hiace nhất trên Granvia đến từ hệ thống lưới tản nhiệt hình thang mở rộng với phần viền mạ crom sáng bóng, cản trước sử dụng 2 tông màu đối lập và tích hợp cụm đèn sương mù. Sở hữu đến 9 chỗ ngồi, song kích thước trên Toyota Granvia mới không quá ấn tượng với chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.265 x 1.950 x 1.990 (mm), chiều dài trục cơ sở 3.210 mm và khoảng sáng gầm 175 mm. Toyota Granvia có gương chiếu hậu bọc crom sáng màu và trang bị sẵn tính năng chỉnh điện, tự động gập, sấy gương và đèn xi-nhan. Theo công bố, mẫu MPV cao cấp này dùng vành nhôm 2 màu với kích thước 17 inch kết hợp cùng bộ lốp 235/60R17, dải crom nẹp cửa cũng là chi tiết giúp chiếc xe trở nên ấn tượng hơn. Đuôi xe Toyota Granvia All New có thiết kế vuông vức cứng cáp có phần giống Alphard mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới ở phân khúc MPV cao cấp. Mẫu xe hơi mới Toyota Granvia sử dụng hệ thống đèn hậu, đèn phanh trên cao dạng LED và dải crom nối liền cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý mà chiếc xe 9 chỗ sở hữu. Ngoài ra, Toyota cũng trang bị cho Granvia hệ thống camera/cảm biến lùi để hỗ trợ tối đa cho tài xế. Với số lượng 9 vị trí ngồi trên xe nên Toyota Granvia không quá thoáng đáng, không gian ở đây ở mức đủ dùng. Khu vực táp-lô, chiếc MPV cỡ lớn khá giống Toyota Sienna khi tích hợp cần số ngay dưới màn hình trung tâm và bệ điều khiển đã được thay thế bằng bệ tỳ tay. Toyota Granvia 2020 có phần ghế ngồi bọc da hoàn toàn, ghế lái điều chỉnh đện 8 hướng, ghế phụ chỉnh cơ. Trong khi đó, hàng ghế thứ 2 mới chính là điểm nhấn trên xe với 2 vị trí ngồi thương gia có khả năng trượt/ngả bằng điện. Hàng ghế thứ 3 có thể trượt ngả bằng cơ theo ý muốn và 3 vị trí cuối cùng có thể trượt và gập mặt ghế. Vô-lăng trên xe Toyota Granvia được cung cấp chất liệu da, ốp gỗ bao phủ trên thiết kế 3 chấu và loạt phím bấm tiện ích được trang bị. Đáng tiếc, phía sau cụm đồng hồ vẫn là dạng Analog truyền thống kết hợp màn hình TFT 4,2 inch. Hệ thống giải trí trên Toyota Granvia mới dựa vào màn hình 7 inch kết hợp đầu AVN/DVD/CD với khả năng kết nối Bluetooth/AUX/USB và dàn âm thanh 12 loa tiêu chuẩn. Những tiện nghi khác hiện diện trên Toyota Granvia như hệ thống điều hoà tự động, đèn đọc sách, kính của 1 chạm, rèm che nắng kính sau, cửa gió sau, nút bấm khởi động & chìa khoá thông minh... Những trang bị an toàn trên chiếc MPV 9 chỗ này bao gồm: Hệ thống cân bằng điện tử, Hệ thống chống bó cứng phanh, Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Hệ thống phân phối lực phanh điện tử, Hệ thống kiểm soát lực kéo, Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Đèn báo phanh khẩn cấp, Hệ thống cảnh báo điểm mù, Camera lùi/cảm biến trước/sau... "Trái tim" xe là loại động cơ 1GD-FTV - 2.8L cho công suất tối đa 174 mã lực tại 3.400 vòng/phút và 450 Nm mô-men xoắn tại 1.600-2.400 vòng/phút kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Theo công bố, Granvia có hệ thống treo trước Macpherson và hệ thống treo sau liên kết đa điểm giúp xe ổn định hơn. Hiện tại, giá xe Toyota Granvia 2020 tại Việt Nam được niêm yết chính hãng ở mức 3,072 tỷ đồng. Video: Chi tiết Toyota Granvia & Granvia VX 2020 mới.

