Toyota GR Yaris 2024 “nhỏ mà có võ”, đối thủ Honda Civic Type R

Trong triển lãm Tokyo Auto Salon 2024 diễn ra tại Nhật Bản, hãng Toyota đã vén màn phiên bản nâng cấp của dòng xe Toyota GR Yaris 2024 mới. Đây chính là phiên bản hiệu suất cao của dòng xe Toyota Yaris đã ra mắt lần đầu tiên vào năm 2020. Điểm nhấn nổi bật nhất của mẫu xe hatchback hiệu suất cao này nằm ở hộp số mới. Theo đó, mẫu xe Toyota GR Yaris 2024 hiệu năng cao được bổ sung hộp số tự động 8 cấp. Trước đây, mẫu xe này chỉ có hộp số sàn 6 cấp. Việc có thêm hộp số tự động sẽ giúp mở rộng tập khách hàng và cải thiện doanh số của Toyota GR Yaris. Ở phiên bản số tự động mới, Toyota GR Yaris 2024 sẽ được bổ sung cả bộ tản nhiệt và lẫy chuyển số thể thao bằng nhựa mới phía sau vô lăng. So với bản số sàn, bản số tự động sẽ nặng hơn khoảng 18 kg. Ngoài ra, hãng Toyota còn cải tiến cả động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L của GR Yaris. Nhờ đó, động cơ này cho công suất tối đa 300 mã lực tại tua máy 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại dải tua máy 3.250 - 4.600 vòng/phút. So với phiên bản cũ, động cơ đã mạnh hơn 32 mã lực và 30 Nm. Xe vẫn có 3 chế độ lái là Sport, Normal và Eco. Bên cạnh động cơ mạnh hơn và tùy chọn hộp số mới, Toyota GR Yaris 2024 còn được cải tiến nhẹ về ngoại thất. Các nhà thiết kế của hãng Toyota đã thay đổi khu vực đầu xe với cản trước mới, tích hợp hốc gió trung tâm rộng hơn. Hốc gió trung tâm này đi kèm lưới bằng thép mỏng, nhẹ nhưng không kém phần chắc chắn, giúp cải thiện hiệu suất làm mát động cơ. Bên cạnh đó là cấu trúc tách hốc gió trung tâm và khe gió mới trên cản trước. Khe gió ở hai góc cản trước có tác dụng làm mát cho bộ tản nhiệt phụ. Ở phía sau, mẫu xe hiệu suất cao này có thêm cụm đèn hậu LED mới, nối với nhau bằng dải đèn ở giữa. Đèn hậu của xe có thiết kế khá giống với SUV hạng sang cỡ nhỏ Lexus LBX. Tương tự ngoại thất, nội thất của Toyota GR Yaris 2024 cũng được làm mới. Thay đổi đập vào mắt của mẫu xe này nằm ở bảng đồng hồ mới, tập trung vào người lái hơn. Bảng đồng hồ kỹ thuật số này có kích thước 12,3 inch tương tự Toyota GR Corolla. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng trung tâm được thay đổi vị trí, xoay 15 độ về phía người lái. Cụm màn hình và bảng đồng hồ của xe được hạ thấp 50 mm giúp đảm bảo tầm nhìn cho người lái. Ngay cả nút bấm khởi động máy và đèn cảnh báo nguy hiểm cũng được dịch chuyển lên vị trí giúp người lái có thể với tới ngay cả khi đang thắt dây đai an toàn. Ghế lái của xe được hạ thấp 25 mm so với trước trong khi cần số lại nâng cao thêm 75 mm. Theo kế hoạch, xe sẽ lên dây chuyền sản xuất thương mại vào mùa xuân năm nay. Hiện giá xe Toyota GR Yaris 2024 tại thị trường Nhật Bản vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu nhanh Toyota Yaris GR 2024.

