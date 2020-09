Toyota Fortuner bản full 2.8L 4x4 cũ giảm hơn 230 triệu đồng

Phiên bản Toyota Fortuner máy dầu 2.8L 4x4 AT cao cấp nhất đang được một số đại lý mạnh tay giảm giá hơn 200 triệu đồng trên mức giá niêm yết 1,354 tỷ đồng. Mức giá sau giảm của Fortuner 2.8L 4x4 AT phiên bản cũ chỉ còn khoảng 1,12 tỷ đồng, đây một mức giá khá hời dành cho người mua xe giúp tiết kiệm chi phí khoảng 230 triệu đồng so với giá cũ. So với Fortuner phiên bản máy dầu 2.8L 2021 mới ra mắt, lựa chọn Fortuner phiên bản cũ giúp người mua tiết kiệm khoảng 260 triệu đồng nếu so với lựa chọn Toyota Fortuner 2.8L 4x4 AT 2021 đang có giá bán 1,388 tỷ đồng, hoặc hơn 300 triệu đồng so với lựa chọn Toyota Fortuner 2.8L 4x4 AT bản Legender 2021 có giá bán từ 1,4 tỷ đồng.Toyota Fortuner đời 2019 phiên bản 2.8L 4x4 AT chính là phiên bản cao cấp nhất trong tất cả phiên bản của dòng xe Fortuner mà Toyota Việt Nam phân phối trước đó. Trên thực tế, phiên bản 2.8L 4x4 AT này chỉ nhắm vào đối tượng khách mua xe để phục vụ cho gia đình hơn là sử dụng chạy dịch vụ. Mức giá cao lên đến 1,3 tỷ đồng trước đó là lý do chính khiến một số đại lý mãi đến nay vẫn chưa “xả hàng” hết xe cũ vì kén khách mua. Phiên bản 2.8 4x4 AT cũ sử dụng động cơ dầu 4cyl thẳng hàng dung tích 2.8L (1GD-FTV) cho công suất tối đa 174 mã lực tại vòng tua 3.400 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 450Nm tại vòng tua 2.400 vòng/ phút. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp (có lẫy) và hệ dẫn động 2 cầu. Hiện tại, Fortuner 2.8L 4x4 AT 2021 đã được tinh chỉnh công suất mạnh hơn, tuy nhiên nó không đáng kể. Hiệu suất động cơ dầu 2.8L trên Fortuner phiên bản cũ đủ mang lại khả năng vận hành thú vị cho người lái nhờ mô men xoắn mạnh mẽ. Phiên bản máy dầu 2.8L này có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 8.7L/ 100 km trên đường kết hợp. Trang bị “đồ chơi” tiện nghi, giải trí và hỗ trợ lái trên Fortuner 2.8L “full options” cũ rất đủ dùng với nhiều trang bị thiết thực như: Đề nổ nút bấm (Start/Stop), ghế ngồi bọc Da + ghế lái chỉnh điện, trang bị điều hoà tự động 2 vùng, DVD 7 inch, 6 loa, vô lăng có lẫy chuyển số + cruise control, cốp điện. Trang bị nhiều hệ thống an toàn chủ động, 7 túi khí, camera lùi… Với giá bán khoảng 1,12 tỷ đồng, Toyota Fortuner 2.8L 4x4 AT phiên bản cũ trở thành “của hời” dành cho những khách hàng yêu thích dòng xe Fortuner, không đặt nặng kiểu dáng và trang bị. Vì là xe được các đại lý thanh lý với mục đích dọn kho, nên khách mua xe sẽ không được chọn màu sơn theo sở thích, đồng thời xe được bán với số lượng có hạn Video: Chi tiết Toyota Fortuner Titanium LIMITED EDITION 2019.

