Toyota Fortuner 2021 bản 2.4 tiêu chuẩn bị chê ít trang bị?

Ra đời từ năm 2016 cho đến nay, đã đến lúc Toyota nâng cấp Fortuner để tiếp tục nắm giữ ngôi vị bán chạy hàng đầu trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung. Ở phiên bản nâng cấp facelift, Fortuner 2021 vẫn duy trì kích thước (DxRxC): 4.795 x 1.855 x 1.835mm và chiều dài cơ sở 2.745mm như trước, vì không thay đổi nào về khung gầm và thiết kế tổng thể. Ở phiên bản 2.4L phần đầu xe Toyota Fortuner 2021 mới vẫn giữ lại phong cách thiết kế hiện tại với lướ tản nhiệt hình chữ “V”, tuy nhiên đèn pha LED tích hợp đèn LED ban ngày và cụm đèn sương mù LED đã được đổi mới. Ở Fortuner 2021 phiên bản 2.8L cao cấp, Toyota đã tái thiết kế, sửa đổi toàn bộ phần đầu xe đặc biệt là cụm tản nhiệt cỡ lớn được chia làm 2 phần. Chi tiết đáng tiền nhất trong thiết kế của Fortuner 2021 chính là cụm đèn xi-nhan bên dưới cản trước thể thao. Mâm 18 inch là trang bị tiêu chuẩn trên bản 2.4L, trong khi phiên bản hàng đầu, “dàn chân” của Fortuner sử dụng mâm 20 inch với lốp 265/50 R20, lớn hơn nhiều so với mâm 18 inch ở phiên bản “full options 2.8L” hiện tại. Ở phiên bản máy dầu 2.4L, nội thất Fortuner 2021 không có thay đổi về bố cục so với phiên bản cũ. Toyota chỉ thực hiện những thay đổi nhỏ tập trung vào tiện nghi và giải trí, đổi mới thiết kế ghế ngồi đi kèm với vật liệu và cách trang trí khác nhau. Ngay chính giữa bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/ Android Auto (bản 2.8L dùng màn hình 9 inch), tích hợp hệ thống viễn thông T-Connect với nhiều chức năng như: Tìm xe, kiểm tra vị trí của xe, nhắc nhở bảo dưỡng xe… Trong khi bản 2.8L có thêm nhiều trang bị cao cấp hơn như loa JBL, LED trang trí nội thất, đá cốp,... Ở phiên bản 2.4L này, Toyota Fortuner 2021 không có gói trang bị Toyota Safety SENS gồm: cảnh báo trước va chạm PCS, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng cruise control từ radar,... như phiên bản 2.8L hàng đầu. Tuy nhiên, xe vẫn duy trì các an hệ thống an toàn chủ động và bị động “đủ xài” như: Cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh, phân phối lực phanh, kiểm soát lực kéo hay khởi hành ngang dốc,... Tại Thái Lan, giá xe Toyota Fortuner 2021 phiên bản 2.4V này bán ra 1,494 triệu BATH (1,095 tỷ đồng), đây cũng là phiên bản có giá bán dễ tiếp cận nhất trong tất cả các phiên bản Fortuner 2021. Trong tương lai gần, Toyota Fortuner 2021 sẽ nhanh chóng về Việt Nam. Trong đó, phiên bản 2.4L AT sẽ rất phù hợp đối với những khách hàng có nhu cầu mua SUV 7 chỗ chạy dịch vụ hay phục vụ cho gia đình. Từ trước đến nay, Toyota Fortuner được rất nhiều khách hàng Việt ưa chuộng bởi các yếu tố như: thương hiệu mạnh, mạng lưới phân phối phủ rộng khắp cả nước dễ dàng mang e sửa chữa bảo dưỡng, động cơ bền bỉ đã được kiểm chứng, và hơn hết là ít rớt giá so với mặt bằng chung. Toyota Fortuner luôn là sự lựa chọn của số đông người mua xe, khiến nó trở thành dòng xe bán chạy nhất trong phân khúc tại Việt Nam. Video: Chi tiết Toyota Fortuner 2021 thế hệ mới.

