Toyota Crown Sedan 2024 "chủ tịch" chốt giá bán từ 1,2 tỷ đồng

Sau Crown Sport, hãng Toyota chuẩn bị tung ra thành viên thứ 3 của dòng xe Crown thế hệ mới, đó là Crown Sedan. Theo đó, Toyota Crown Sedan 2024 mới sẽ chính thức được bán ra ở thị trường nội địa Nhật Bản vào ngày 13/11 tới đây. Trước thời điểm có mặt trên thị trường, mẫu sedan cao cấp này đã được công bố giá bán. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Toyota Crown Sedan 2024 cho 2 phiên bản là 2.5L HEV Z và FCEV Z khởi điểm lần lượt 7,3 triệu Yên (khoảng 1,189 tỷ đồng) và 8,3 triệu Yên (1,35 tỷ đồng). So với 2 biến thể khác của dòng Crown thế hệ mới là Crown Crossover (sedan nâng gầm) và Crown Sport (hatchback), mẫu sedan này đắt hơn đáng kể. Để xứng đáng với giá bán cao hơn, Toyota Crown Sedan 2024 cũng có thiết kế sang trọng hơn. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA, mẫu sedan này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.030 x 1.890 x 1.475 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 120 mm, rộng hơn 90 mm, cao hơn 25 mm và chiều dài cơ sở tăng 80 mm. Bước sang thế hệ mới, mẫu “xe bộ trưởng” tại Việt Nam một thời sở hữu phong cách thiết kế hiện đại hơn. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới, tương tự Toyota Prius và bZ4X, mẫu sedan này gây ấn tượng bằng cụm đèn pha LED khá mỏng cùng dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe. Nằm giữa 2 cụm đèn pha là khe gió hẹp, tích hợp hộp chứa cảm biến nhằm phục vụ các tính năng trợ lái nâng cao ADAS. Khu vực đầu xe còn đi kèm lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn với những nan nằm dọc màu đen theo phong cách thác nước. Bên dưới lưới tản nhiệt là khe gió trung tâm khá hẹp trong khi ở hai góc đầu xe có khe gió nằm dọc. Những đường dập gân nổi bật trên nắp ca-pô và sườn xe, tạo cảm giác thể thao cho mẫu sedan sang trọng này. Tùy theo phiên bản, xe sẽ được trang bị mâm có đường kính 19 inch hoặc 20 inch. Phía sau xe là cụm đèn hậu LED mỏng với thiết kế xuyên suốt, nằm vắt ngang đuôi xe. Bên cạnh đó là cánh gió đuôi nhỏ tích hợp vào cửa cốp, tem chữ nổi “Crown” và ốp màu đen trên cản sau. Logo hình vương miện trên đầu xe và trục bánh. Trong khi đó, phía sau xe lại tích hợp logo của hãng Toyota. Khi mua mẫu sedan cỡ lớn này, khách hàng Nhật Bản có thể chọn 1 trong 6 màu sắc ngoại thất là trắng, đen, bạc, xám, xanh đậm và nâu đồng. Trong khi đó, nội thất của xe có 2 tùy chọn màu là đen và nâu. Với kích thước lớn, Toyota Crown Sedan 2024 đương nhiên sở hữu không gian nội thất rộng rãi. Nội thất của xe được bọc da và có những chi tiết ốp gỗ để tạo cảm giác sang trọng. Thiết kế nội thất của xe khá giống với các phiên bản còn lại trong dòng Toyota Crown thế hệ mới. Xe cũng có vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số thể thao. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số có kích thước 12,3 inch, tương đương với màn hình cảm ứng trung tâm. Vì Toyota Crown Sedan 2024 là xe dẫn động cầu sau nên bên trong nội thất có trục truyền động chạy dọc khá lớn. Chi tiết này khiến cụm điều khiển trung tâm bị đẩy lên cao, tạo thành vách ngăn giữa 2 ghế trước. Hãng Toyota đã bố trí cần số ngắn, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và 2 giá để ly ở cụm điều khiển trung tâm. Ngoài ra, mẫu sedan này còn có đèn viền trang trí nội thất 64 màu, rèm che nắng chỉnh điện và ghế phụ lái gập xuống. Hàng ghế sau có đủ cửa gió điều hòa, cổng USB Type C và bệ tì tay trung tâm. Bệ tì tay này tích hợp ngăn chứa đồ khá lớn và màn hình cảm ứng để hành khách chỉnh nhiều tính năng của xe. Tại thị trường Nhật Bản, mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này có 2 tùy chọn động cơ, bao gồm hybrid (HEV) và pin nhiên liệu hydro (FCEV). Trong đó, phiên bản hybrid dùng động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.5L mới phát triển, kết hợp cùng 2 mô-tơ điện. Hiện thông số cụ thể của động cơ chưa được công bố. Chỉ biết rằng, phiên bản hybrid của Toyota Crown Sedan 2024 tiêu thụ lượng xăng trung bình là 18 km/lít (khoảng 5,5 lít/100 km). Phiên bản FCEV của xe dự kiến sẽ dùng hệ truyền động tương tự người anh em Toyota Mirai. Xe cũng sẽ có pin nhiên liệu, 3 bình hydro với thời gian đổ đầy chỉ khoảng 3 phút, mô-tơ điện mạnh 179 mã lực/300 Nm và pin lithium-ion 4 Ah. Nhờ đó, xe có thể chạy được quãng đường khoảng 820 km. Theo kế hoạch của Toyota, chỉ có khoảng 600 chiếc Crown Sedan mới được sản xuất mỗi tháng, ít hơn 100 xe so với Crown Sport. Do sản lượng thấp nên các đại lý sẽ phải áp dụng chính sách quay xổ số để chọn khách hàng có thể mua mẫu sedan hạng sang này. Trong năm nay, hãng Toyota dự định chỉ dưới 10 chiếc Crown Sedan cho khách hàng. Đồng thời, hãng sẽ ưu tiên những khách hàng đã từng mua mẫu sedan hạng sang này trong quá khứ. Trong năm 2024, hãng Toyota sẽ tiếp tục tung nốt bản còn lại của dòng Crown thế hệ mới là biến thể Crown Estate (wagon) ra thị trường. Video: Giới thiệu Toyota Crown Sedan 2024 hạng sang mới.

