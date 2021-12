Toyota Corolla Cross 2022 ra mắt, trang bị và an toàn “xịn sò” hơn

Toyota Corolla Cross là mẫu SUV cỡ B đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 7 năm ngoái. Sau hơn 1 năm, mẫu xe này mới chính thức trình làng tại thị trường châu Âu. Không bõ công chờ đợi của người tiêu dùng châu Âu, Toyota Corolla Cross 2022 mới dành cho thị trường này được trang bị tốt hơn hẳn xe ở những nơi khác. Bên ngoài, mẫu xe SUV Toyota Corolla Cross 2022 sở hữu thiết kế ngoại thất như sự kết hợp giữa xe ở Việt Nam và Nhật Bản. Theo đó, xe cũng được trang bị lưới tản nhiệt trên cỡ lớn với viền màu bạc và màu đen xung quanh. Bên dưới là hốc gió trung tâm khá rộng, tích hợp 2 đèn sương mù nhỏ hình tròn. Ngoài ra, hốc gió trung tâm còn được bao quanh bằng nẹp màu đen dày dặn, giúp tách riêng chi tiết này và lưới tản nhiệt. Những chi tiết này không có gì khác so với xe ở Việt Nam. Tuy nhiên, Toyota Corolla Cross 2022 ở châu Âu lại dùng cụm đèn pha giống xe dành cho Nhật Bản và Frontlander mới ra mắt thị trường Trung Quốc. Cụ thể, cụm đèn pha này được chia đôi bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Tầng trên sẽ là đèn báo rẽ dạng LED trong khi đèn pha chính nằm ở tầng dưới. Trong khi đó, thiết kế bên sườn và đuôi xe của Toyota Corolla Cross 2022 tại châu Âu không có gì khác so với xe ở Việt Nam, bao gồm cả vành la-zăng hay cụm đèn hậu. Bước vào bên trong Toyota Corolla Cross 2022 dành cho châu Âu, người dùng sẽ tiếp tục bắt gặp những trang bị khác biệt so với xe ở thị trường khác. Theo hãng Toyota, mẫu SUV cỡ B này được trang bị cấu hình táp-lô dành riêng cho thị trường châu Âu. Do đó, xe đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với màn hình 12,3 inch sau vô lăng thay vì màn hình màu TFT 4,2 inch hoặc 7 inch như xe ở Việt Nam. Tiếp đến là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng với kích thước 10,25 inch mới, hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto. Trong khi đó, xe ở Việt Nam chỉ được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch hoặc 9 inch, tùy phiên bản. Trên Corolla Cross 2022 ở châu Âu, màn hình trung tâm sẽ chạy bằng hệ điều hành hoàn toàn mới của hãng Toyota nên có hệ thống định vị dựa trên đám mây và hỗ trợ cập nhật phần mềm qua Wi-Fi. Đây là những tính năng không hề có trên Toyota Corolla Cross ở các thị trường khác. Ngay cả hệ dẫn động của Toyota Corolla Cross 2022 tại châu Âu cũng có điểm khác biệt. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV cỡ B này là hệ truyền động hybrid thế hệ thứ 5, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 176 mã lực và mô-men xoắn cực đại 202 Nm. Ở Toyota Corolla Cross 2022 phiên bản dẫn động cầu trước FWD, động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 113 mã lực và 206 Nm cũng như cụm pin lithium-ion 4,08 Ah. Nhờ đó, Toyota Corolla Cross 2022 phiên bản FWD sở hữu công suất 197 mã lực. Trong khi đó, phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD của mẫu SUV cỡ B này lại dùng động cơ xăng tương tự như trên nhưng có công suất tối đa 152 mã lực và mô-men xoắn cực đại 190 Nm. Tuy nhiên, phiên bản này có thêm mô-tơ điện trên cầu sau với công suất tối đa 41 mã lực và mô-men xoắn cực đại 84 Nm. Dù ở phiên bản nào, xe cũng có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 8,1 giây. Trong khi đó, xe ở Việt Nam dùng hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L, tạo ra công suất tổng cộng 150 mã lực. Ngoài ra, xe ở Việt Nam cũng chỉ được trang bị hệ dẫn động cầu trước. Về an toàn, Toyota Corolla Cross 2022 ở châu Âu có hệ thống T-Mate mới. Đây là hệ thống tập hợp mọi tính năng an toàn chủ động ADAS của hãng Toyota. Nói cách khác, T-Mate là sự kết hợp giữa gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense và một số tính năng mới. Đầu tiên phải kể đến hệ thống ngăn va chạm sớm, đi kèm tính năng ngăn tăng tốc và hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt mặt tại giao lộ. Tiếp theo đó là tính năng phát hiện phương tiện đang đến nâng cấp và hỗ trợ quay đầu tại giao lộ. Cuối cùng là đèn pha tự động, camera 360 độ và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, tích hợp phanh tự động. Dự kiến, Toyota Corolla Cross 2022 sẽ chính thức được giao cho khách hàng châu Âu vào mùa thu năm sau. Hiện giá xe Toyota Corolla Cross 2022 ở thị trường này vẫn chưa được hé lộ. Video: Giới thiệu Toyota Corolla Cross 2022 mới.

