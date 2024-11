Toyota Corolla Cross 2022 chạy 5000km rao bán 779 triệu tại Hà Nội

Toyota Corolla Cross tại Việt Nam là một trong những mẫu SUV cỡ B rất được người dùng Việt ưa chuộng bởi nó mang thương hiệu "thiện lành", dù giá xe khá cao so với mặt bằng chung của phân khúc. Hiện tại, có rất nhiều bài đăng rao bán Toyota Corolla Cross trên sàn xe cũ với nhiều mức giá và tình trạng khác nhau. Mới đây, một chiếc Toyota Corolla Cross đời 2022 đang được chủ nhân chào bán với giá khoảng 779 triệu đồng. Theo thông tin từ người bán, chiếc xe thuộc phiên bản 1.8V, ngoại thất màu đỏ và chỉ số ODO mới chỉ là 5.000 km. Đây được xem là chiếc Toyota Corolla Cross 1.8V 2022 hiếm có khó tìm trên sàn ôtô cũ. Về Toyota Corolla Cross 1.8V 2022, nó được người dùng đánh giá cao nhờ sở hữu thiết kế ngoại thất tinh tế và nội thất hiện đại cùng nhiều tính năng an toàn cao cấp. Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA-C của Toyota, kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.460 x 1.825 x 1.620 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.640 mm, khoảng sáng gầm ở mức 161 mm. Ở ngoại thất, đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn màu đen bóng, đèn pha và sương mù LED, cùng với cản trước cỡ lớn và ốp cản sơn bạc. Ngoài ra, xe còn được trang bị gương chiếu hậu điều chỉnh/gập điện tích hợp camera lề, bộ mâm 5 chấu kép hình chữ "V", đèn hậu LED. Bên trong cabin, Toyota Corolla Cross 1.8V sở hữu vô lăng 3 chấu, cụm đồng hồ tốc độ dạng màn hình màu TFT 7 inch, màn hình giải trí 9 inch, sạc điện thoại không dây, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, dàn âm thanh 6 loa,... Toyota Corolla Cross 1.8V sử dụng động cơ xăng 1.8L 4 xy lanh, Dual VVT-i, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 177 Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm hộp số vô cấp Super CVT-i và hệ dẫn động cầu trước. Về an toàn, Corolla Cross 1.8V được trang bị 7 túi khí, camera lùi, ga tự động, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, chống trượt và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đặc biệt, xe còn được cung cấp gói Toyota Safety Sense (TSS) bao gồm các tính năng an toàn tiên tiến như ga hành trình thông minh, cảnh báo điểm mù, cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn. Được biết, ở thời điểm mua mới, mức giá xe Toyota Corolla Cross 2022 bản 1.8V có giá niêm yết là 846 triệu đồng. Tính thêm chi phí lăn bánh, tổng số tiền mua xe có thể lên tới hơn 900 triệu đồng. Như vậy, sau 2 năm lăn bánh, chiếc Corolla Cross đã mất giá một khoản đáng kể nhưng cũng không quá nhiều. Tuy nhiên, đây lại cơ hội tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một chiếc SUV chất lượng với ODO thấp và mức giá phải chăng. Video: Đánh giá Toyota Corolla Cross G 2022 tại Việt Nam.

