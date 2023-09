Toyota Camry 2024 "lộ hàng", chốt lịch ra mắt thị trường Đông Nam Á

Toyota Camry thế hệ hiện tại đã có mặt trên thị trường trong thời gian hơn 6 năm. Do đó, không có gì bất ngờ khi hãng Toyota hiện đang phát triển thế hệ mới của mẫu xe này, bất chấp sự thu hẹp của phân khúc sedan hạng D do sự lên ngôi của SUV. Những hình ảnh mới xuất hiện được cho là Toyota Camry 2024 mới sắp chính thức ra mắt. Theo một số nguồn tin, mẫu xe sedan cỡ D - Toyota Camry thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt thị trường toàn cầu vào khoảng cuối năm nay hoặc muộn nhất là đầu năm sau. Tuy nhiên, tờ Headlightmag của Thái Lan khẳng định thời điểm ra mắt khu vực Đông Nam Á của Toyota Camry 2024 chắc chắn sẽ là nửa cuối năm sau. Hiện thông tin và hình ảnh cụ thể của Toyota Camry thế hệ mới chưa được hé lộ. Tuy nhiên, theo tin đồn, xe sẽ tiếp tục được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA (GA-K) như thế hệ cũ. Do đó, kích thước của xe, bao gồm cả chiều dài cơ sở, dự kiến sẽ không thay đổi nhiều. Về mặt thiết kế, mẫu xe sedan Toyota Camry 2024 được cho là sẽ lấy cảm hứng từ những người anh em cùng thương hiệu như Prius và Crown thế hệ mới. Trước đó, những hình ảnh phác họa không chính thức của mẫu xe này cũng đã được tung ra, nổi bật nhất là sản phẩm của Theophilus Chin. Thậm chí, hình ảnh phác họa Camry mới của Theophilus Chin nổi tiếng đến mức còn xuất hiện trong một đoạn video quảng cáo của Toyota chi nhánh Mỹ. Đây là đoạn video quảng cáo tập trung vào những lợi ích của việc mua xe thay vì thuê xe. Sau khi lan truyền trên mạng, đoạn video quảng cáo Camry 2024 mới này đã bị Toyota Mỹ gỡ bỏ khỏi nền tảng YouTube. Đồng thời, đại diện của Toyota Mỹ cũng lên tiếng giải thích về việc sử dụng hình ảnh phác họa Camry thế hệ mới trong đoạn video. Theo tin đồn, Toyota Camry thế hệ thứ 9 sẽ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, tính năng điều khiển bằng giọng nói với câu lệnh "Hey Toyota", hệ thống định vị kết nối, cập nhật phần mềm qua WiFi và tính năng dùng điện thoại thông minh để mở/khóa cửa. Sẽ không bất ngờ nếu Camry mới được trang bị hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense thế hệ tiếp theo. Tin đồn trong làng xe Nhật Bản cũng cho biết, Toyota Camry thế hệ mới sẽ không chuyển thành ô tô thuần điện mà vẫn dùng động cơ xăng cũng như hệ truyền động hybrid với hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu đều cải thiện. Ngoài ra, xe có thể còn được bổ sung phiên bản plug-in hybrid tương tự Toyota RAV4 Prime. Hiện Toyota Camry đã bị "khai tử" tại thị trường Nhật Bản do doanh số kém. Tuy nhiên, ở nhiều thị trường trên thế giới, mẫu xe này vẫn tiếp tục được phân phối và gặt hái thành công. Cả ở Mỹ và Việt Nam, Toyota Camry đều là mẫu sedan hạng D bán chạy nhất. Video: Đánh giá Toyota Camry thế hệ mới tại thị trường Việt Nam.

