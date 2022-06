Toyota bZ4X chạy điện nhìn sang chảnh, nhưng trang bị lại "bình dân"

Hình ảnh thực tế của Toyota bZ4X tại Mỹ được một người Việt Nam chụp tại đại lý khiến nhiều khách hàng bất ngờ bởi xe không đẹp như hình ảnh quảng cáo của hãng xe Nhật Bản. Giá bán của Toyota bZ4X phiên bản XLE thực tế tại đại lý lên tới 58.000 USD, trong khi hãng công bố chỉ 48.000 USD, điều này được giải thích là do khan hiếm xe. Mặc dù là xe điện và có giá bán cao như xe sang nhưng Toyota bZ4X chạy điện có những trang bị “bình dân” đến khó tin, như bộ ghế ngồi bọc nỉ, ghế lái hoàn toàn chỉnh bằng tay. Toàn bộ nội thất xe gần như sử dụng bằng vật liệu nhựa cứng, chỉ có duy nhất vô lăng bọc da. Ngoại hình xe cũng không ấn tượng như hình ảnh quảng cáo khi chỉ sử dụng bộ mâm có kích thước khiêm tốn. bZ4X là mẫu xe hợp tác giữa hai hãng xe Nhật Bản là Toyota và Subaru. Theo đó, Toyota bZ4X cũng có phiên bản mang thương hiệu Subaru là Solterra. Toyota bZ4X có chiều dài 4.690 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.650 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Nằm bên trong thân vỏ Toyota bZ4X là cơ sở gầm bệ e-TNGA dành riêng cho ô tô điện. Xe có 2 phiên bản là dẫn động cầu trước FWD và dẫn động 4 bánh AWD. Trong đó, phiên bản FWD sử dụng 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Ở phiên bản AWD, Toyota bZ4X trang bị 2 mô-tơ điện nằm trên 2 trục, cho công suất 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 336 Nm Phiên bản FWD có phạm vi di chuyển gần 500 km và phiên bản AWD là 460 km. Người dùng có thể sạc pin bằng hệ thống sạc chậm 6,6 kW hoặc sạc nhanh 150 kW. Những trang bị đáng chú ý còn lại trên Toyota bZ4X hoàn toàn mới có pin năng lượng mặt trời đặt trên nóc và hệ thống an toàn chủ động ADAS, bao gồm cả hệ thống hỗ trợ đỗ xe. Với thông số kích thước và động cơ mà hãng xe Nhật Bản công bố, Toyota bZ4X xếp dưới phân khúc của VinFast VF8, nhưng giá bán thực tế lại đang cao hơn nhiều so với giá công bố của hãng xe Việt Nam. Chưa kể, trang bị đi kèm khiến nhiều khách hàng ở Mỹ khá thất vọng. Video: Xem chi tiết Toyota bZ4X 2023 chạy điện mới.

