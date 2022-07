Toyota Alphard - "chuyên cơ mặt đất" chạy 4 năm gần 4 tỷ ở Hà Nội

Mới đây, một chiếc Toyota Alphard Executive Lounge đời 2018 đã được rao bán trên sàn xe cũ tại Hà Nội với mức giá 3 tỷ 969 triệu đồng sau khi lăn bánh 39.000 km. Mẫu xe MPV Toyota Alphard hạng sang được ví giống như một chuyên cơ mặt đất với kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.945 x 1.850 x 1.890 (mm). Chiều dài cơ sở ở mức 3.000 mm. Mẫu MPV hạng sang của nhà Toyota có thiết kế hầm hố với phần đầu xe vuông vức, lưới tản nhiệt mạ Chrome cỡ lớn liền mạch với cụm đèn pha LED Projector. Đèn hậu LED to bản là điểm nhấn chính ở đuôi xe. Đèn hậu 2 bên được kết nối bằng ốp kim loại mạ chrome to bản tạo nên sự liền khối cho đuôi xe. Logo V6 và Alphard phiên bản Executive Lounge đặt phía dưới. Ghế lái và ghế phụ bọc da chỉnh điện đa hướng. Những tính năng hiện đại như phanh tay điện tử, công nghệ Auto hold, chế độ tiết kiệm nhiên liệu, dừng động cơ tạm thời... được kích hoạt bằng nút bấm nhỏ gọn. Điểm nổi bật nhất trên Toyota Alphard chính là hệ thống hàng ghế thứ hai với 2 ghế ngồi mô phỏng khoang hạng thương gia trên máy bay giúp chủ xe có trải nghiệm thoải mái nhất. Toyota Alphard được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense P thế hệ thứ 2. Hệ thống này gồm cảnh báo trước va chạm với chức năng phát hiện khách bộ hành và người đi xe đạp Toyota Alphard sử dụng động cơ V6 3.5L, công suất cực đại 296 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 361 Nm. Hộp số tự động 8 cấp kết hợp với dẫn động cầu trước. Video: Toyota Alphard giá 4,3 tỷ đồng - Chiếc MPV "lạ đời".

