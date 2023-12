Top ôtô giá "hợp ví", vừa bền bỉ mà ít hỏng

Toyota Corolla

Không có gì bất ngờ khi Toyota Corolla xuất hiện trong danh sách top ôtô giá rẻ ít hòng này của Consumer Reports. Đã từ rất lâu, mẫu xe nhà Toyota này đã được biết đến như một lựa chọn vừa giá "mềm" vừa bền bỉ và ít hỏng. Bên cạnh đó, Toyota Corolla còn mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng, từ kiểu dáng sedan, hatchback, từ động cơ xăng cho đến hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Trừ phiên bản hiệu suất cao GR Corolla, mẫu xe hạng C này có giá khởi điểm chưa đến 30.000 USD ở thị trường Mỹ. Mazda3

Trong nhiều năm qua, Mazda đã nổi tiếng là sản xuất những mẫu xe ôtô nồi đồng cối đá, chất lượng. Mazda3 là một trong số đó. Nếu muốn sở hữu một mẫu xe Nhật Bản có thiết kế thời trang mà không mang thương hiệu Toyota hay Honda thì Mazda3 chính là lựa chọn dành cho bạn. Tại thị trường Mỹ, mẫu xe này có giá khởi điểm chưa đến 25.000 USD. Mini Cooper

Nói đến những mẫu xe đáng tin cậy, nhiều người có lẽ không nghĩ tới Mini Cooper. Tuy nhiên, khảo sát năm nay của tạp chí Consumer Reports lại cho thấy Mini Cooper đã khắc phục được điều này, ít nhất là phiên bản mui cứng. Kia Forte

Kia Forte không phải là mẫu sedan hạng C tốt nhất mà bạn có thể mua tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận sự thật đây là mẫu xe đáng tin cậy. Đặc biệt, Kia Forte còn là một trong số ít những mẫu xe sở hữu giá khởi điểm dưới 20.000 USD ở thị trường Mỹ. Kia Niro

Sau Forte, lại đến một mẫu xe khác mang thương hiệu Kia lọt vào danh sách của tạp chí Consumer Reports, đó là Niro. Mẫu SUV cỡ C này được đánh giá là người bạn đồng hành 4 bánh thực dụng và đáng tin cậy khi sử dụng hàng ngày. Điểm nhấn của mẫu xe Hàn Quốc này là có đủ cả phiên bản máy xăng, hybrid và thuần điện cho người tiêu dùng lựa chọn. Bên cạnh đó, Kia Niro còn có giá khởi điểm dưới 30.000 USD. Hyundai Elantra

Nếu đang tìm kiếm một mẫu sedan hạng C với thiết kế nổi bật thì Hyundai Elantra chính là lựa chọn đáng cân nhắc. Thiết kế của Hyundai Elantra có thể gây tranh cãi nhưng ít nhất là không dễ quên như Toyota Corolla. Ngoài ra, Hyundai Elantra còn là mẫu xe bền bỉ và ít hỏng theo kết quả khảo sát của tạp chí Consumer Reports. Giá khởi điểm của mẫu xe Hàn Quốc này ở thị trường Mỹ là dưới 30.000 USD, trừ phiên bản N hiệu suất cao. Toyota Camry

Cũng giống như Corolla, Camry đến từ Toyota - thương hiệu gắn liền với những chiếc xe "nồi đồng cối đá". Không những thế, mẫu sedan hạng D này còn có giá khởi điểm chưa đến 30.000 USD. Do đó, không ngạc nhiên khi Toyota Camry cũng được xướng tên trong danh sách này. Kia K5

Lại một mẫu xe nữa của Kia xuất hiện trong danh sách, lần này là K5 - đối thủ cùng phân khúc của Toyota Camry. Kia K5 là mẫu sedan có thiết kế phong cách và nhận nhiều đánh giá tích cực. Chỉ có một điều đáng tiếc là Kia K5 ở thị trường Mỹ không có phiên bản hybrid tiết kiệm xăng. Trừ bản GT cao cấp nhất, các bản còn lại của Kia K5 đều có giá chưa đến 30.000 USD. Subaru Crosstrek

Khi đàn anh Subaru Forester ngày càng tăng kích thước thì Crosstrek đương nhiên trở thành lựa chọn thay thế trong phân khúc SUV cỡ nhỏ, thực dụng và có khả năng off-road đáng ngạc nhiên. Chưa hết, Subaru Crosstrek còn có độ đáng tin cậy cao và giá bán khởi điểm chưa đến 26.000 USD. Honda HR-V

Honda HR-V không phải là mẫu xe quá lớn nhưng thế hệ mới đã rộng rãi hơn nhiều. Mẫu xe này cũng không khiến người lái dính lưng vào ghế khi đạp ga nhưng lại bền bỉ, ít hỏng và giá khởi điểm chưa đến 25.000 USD. Toyota Corolla Cross

Với những ai thích ý tưởng sở hữu một chiếc Corolla Hatchback gầm cao hơn và mang thiết kế đậm chất SUV hơn thì Toyota Corolla Cross chính là đích đến lý tưởng. Tương tự các mẫu xe Toyota khác, Corolla Cross cũng được đánh giá cao về độ đáng tin cậy. Giá bán của mẫu xe này cũng ở mức vừa phải, khởi điểm dưới 25.000 USD. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson là mẫu SUV cỡ C với thiết kế cá tính, độc đáo nhưng không kém phần đáng tin cậy. Nếu không ác cảm với thiết kế ngoại thất của Hyundai Tucson thì đây là mẫu SUV cỡ C đáng mua. Chỉ đáng tiếc là Hyundai Tucson Hybrid tiết kiệm xăng hơn lại có giá khởi điểm trên 30.000 USD. Mazda CX-30

Nếu thích thiết kế của Mazda3 nhưng lại muốn sở hữu xe gầm cao hơn thì bạn nên nhắm đến Mazda CX-30. So với Mazda3, Mazda CX-30 có giá khởi điểm cao hơn nhưng vẫn dưới mức 25.000 USD. Ford Maverick

Hãng Ford thực sự sáng suốt khi tung mẫu xe bán tải cỡ nhỏ Maverick ra thị trường Mỹ. Mẫu xe này đã nhanh chóng gặt hái thành công và bỏ xa đối thủ Hyundai Santa Cruz. Ngoài ưu điểm là độ đáng tin cậy cao, Ford Maverick còn rất hợp túi tiền với giá khởi điểm chưa đến 25.000 USD. Video: Chi tiết Ford Maverick Tremor 2023.

