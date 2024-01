Top ôtô concept ấn tượng nhất ra mắt trong năm 2023

Genesis X Gran Berlinetta VGT

Đây là một mẫu xe tiếp theo trong hàng dài các mẫu concept Vision Gran Turismo đã xuất hiện từ các hãng xe sang và xe thể thao, đồng thời là đại diện đầu tiên đến từ thương hiệu Genesis trong Top ôtô concept ấn tượng nhất 2023. Chiếc GT thể thao thuôn dài và mang màu cam Magma bắt mắt này là một sự thể hiện tuyệt vời cho triết lý thiết kế Athletic Elegance sẽ được Genesis ứng dụng trên các sản phẩm thương mại trong tương lai. Chiếc X Gran Berlinetta VGT này còn nổi bật với họa tiết chiếu sáng song song ở mặt trước và mặt sau, cùng nội thất tối giản giúp người lái tập trung vào nhiệm vụ phía trước. Cung cấp khả năng vận hành là động cơ Lambda II V6 đặt giữa hướng về phía trước, được hỗ trợ điện tử để tạo ra công suất 1.071 mã lực, mô-men xoắn 1.337 Nm. BMW Concept Touring Coupe

Để bày tỏ sự tri ân đến những mẫu xe BMW huyền thoại trong quá khứ như 328 Touring Coupe, 02 Series Touring hay Z3 M Coupe, nhãn hiệu xe sang Đức đã ra mắt mẫu ôtô concept độc nhất vô nhị này tại Concorso d’Eleganza Villa d ‘Este 2023. Chỉ trang bị động cơ 6 xy-lanh, đây là mẫu thiết kế hướng tới sự sang trọng và thoải mái khi đi đường trường nhiều hơn hiệu năng vận hành. Với thân hình dựa trên Z4 Roadster, chiếc coupe được sơn màu độc đáo mang tên Sparkling Lario với các mảng kính màu xanh lam tương phản tuyệt vời với màu vàng trên bánh xe và các chi tiết trang trí. Nội thất được bọc toàn bộ bằng da sang trọng với hai tông màu xám nhạt trên bảng điều khiển và cửa trên và màu nâu Saddle bên dưới với những đường khâu táo bạo. Mercedes-Benz Vision One-Eleven

Gorden Wagener, thiết kế trưởng của Mercedes đã từng nói: “Mục tiêu của chúng tôi tại Mercedes-Benz không phải là vẽ nên kiểu dáng, mà là tạo ra các biểu tượng.” Vision One-Eleven là ví dụ tiêu biểu nhất khi mang lại cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại độc đáo, dựa trên cảm hứng từ những chiếc xe thử nghiệm C 111 mà Mercedes chế tạo vào những năm 1960 và 1970. Nằm thấp với thiết kế cabin hướng về phía trước, chiếc xe được sơn màu cam đồng đậm và có hệ thống đèn LED nổi bật. Những nét tương lai tiếp tục xuất hiện trong nội thất, nơi cách phối màu hào nhoáng và nhà kính lấy cảm hứng từ thời đại không gian, giống thứ gì đó của thập niên 90 hơn là một chiếc Benz thời hiện đại. Các tính năng như thực tế tăng cường và kính độc đáo hứa hẹn sẽ cách mạng hóa trải nghiệm lái xe. Hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện, với động cơ hướng trục YASA mới và pin làm mát bằng chất lỏng. Toyota FT-Se

Là một chiếc xe ý tưởng màu cam khác, nhưng chiếc xe thể thao góc cạnh và thiết kế tư thế ngồi thấp như xe đua thực thụ này khiến những người đam mê Toyota hy vọng về mẫu kế nhiệm huyền thoại MR2. Bên cạnh vẻ ngoài nổi bật, nó còn có nội thất màu xanh kết hợp xám đặc trưng hiện đại/tương lai, vô-lăng kiểu yoke và bề mặt tổ ong màu xanh độc đáo. Được tiết lộ tại Japan Mobility Show 2023, FT-Se cũng sẽ mở đầu cho kỷ nguyên xe thể thao thế hệ mới của Toyota với hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện đi kèm pin thể rắn cho phạm vi hoạt động hơn 800 km trong một lần sạc đầy. Toyota từng hứa hẹn sẽ cho ra mắt bản hoàn thiện của FT-Se vào năm 2027 để bán ra thị trường. Mazda Iconic SP

Khác với phần lớn những mẫu concept được tạo kiểu theo hướng mạnh mẽ góc cạnh để thu hút sự chú ý, Mazda Iconic SP lại đi theo hướng thanh lịch trang nhã nhưng vẫn rất ấn tượng. Cũng được tiết lộ tại Japan Mobility Show 2023, chiếc ý tưởng này thể hiện rõ cảm hứng từ những chiếc xe thể thao của thời kỳ động cơ xoay, giờ đây áp dụng ngôn ngữ thiết kế KODO đương đại. Điểm nhấn còn đến từ hệ truyền động hybrid với động cơ xoay tạo ra công suất 365 mã lực trong một chiếc xe chỉ nặng dưới 1,5 tấn. So với mẫu RX-8 trước đây, Iconic SP dài hơn ở tổng thể nhưng ngắn hơn ở trục cơ sở, tạo nên tỷ lệ phân bổ khối lượng hoàn hảo 50:50. Nó còn sở hữu cửa mở cánh bướm và nội thất tuyệt đẹp. Porsche Mission X

Porsche đã canh đúng dịp kỷ niệm 75 năm thành lập hãng làm thời điểm hoàn hảo để ra mắt mẫu xe kế nhiệm 918 Spyder. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa xe thể thao và sự sang trọng, do đó có màu sơn Rocket Metal độc đáo và nội thất bọc da cao cấp.

Cửa Le Mans, mái vòm kính từ 917, đèn pha xếp chồng tương tự 906, 908, 918 Hybrid và 919 Hybrid khiến chiếc xe giữ nguyên chất Porsche quen thuộc. Vì đây là chiếc xe của tương lai nên điều này có nghĩa là nó sẽ chạy hoàn toàn bằng điện, sử dụng kiến trúc điện 900 volt. Porsche muốn nó trở thành chiếc xe thuộc diện chạy hợp pháp trên đường (không phải xe đua chạy track) có thể hoàn tất một vòng quanh đường đua Nurburgring Nordschleife trong thời gian nhanh nhất. Polestar Synergy

Polestar đã ra mắt Synergy tại IAA Mobility Munich Motor Show vào tháng 9 vừa qua và ngay lập tức khiến khán giả say mê. Đây là mẫu đã thắng cuộc thi thiết kế do Polestar tổ chức, quy tụ các nhà thiết kế từ khắp nơi trên thế giới gửi bài dự thi để có cơ hội biến chúng thành mô hình ngoài đời thực. Synergy do 3 nhà thiết kế cùng tạo nên, mỗi người đóng góp những ý tưởng khác nhau cho dự án, với ngoại thất lấy cảm hứng từ cá mập đầu búa và các vật liệu có tuổi thọ bền bỉ theo thời gian. Nội thất chỉ có một chỗ ngồi dựa trên khái niệm “sự thoải mái và khả năng kiểm soát”. Thiết kế gợi nhớ đến Aston Martin Valkyrie kết hợp với Polestar 6 . Đèn pha tách đôi và phía sau hình chữ nhật là những yếu tố nổi bật bên cạnh việc toàn bộ buồng lái mở ra để bước vào xe. Caterham Project V

Đây là một mẫu xe thể thao thuần điện với mô-tơ mạnh 268 mã lực đặt ở cầu sau, tầm di chuyển tối đa khoảng 322 km, chỗ ngồi 2+1 hoặc 2+2 và khối lượng chưa tới 1,230 tấn. Điều này có nghĩa là Caterham Project V nhẹ hơn Subaru BRZ hoặc Toyota GR86, chỉ nặng hơn Mazda MX-5 Miata chút xíu và mạnh hơn tất cả những chiếc xe này Việc giữ cho xe có khối lượng thấp là tiêu chí hàng đầu trong thiết kế của Caterham, thậm chí còn quan trọng hơn so với tiêu chí đạt công suất cao từ việc nhồi thêm nhiều hơn 1 mô-tơ điện hoặc đi được xa bằng pin dung lượng lớn. Chiếc xe này còn có tỷ lệ uyển chuyển, thanh lịch mà một mẫu xe thể thao của Anh phải có. Caterham đang hướng tới thời điểm bán ra bản hoàn thiện cuối năm 2025, đầu năm 2026. Volkswagen ID. GTI

Chiếc hot-hatch nổi tiếng GTI của Volkswagen sẽ được chuyển thành xe điện và bước đầu tiên trong quá trình đó được thể hiện bằng mẫu concept ID. GTI này. Dựa trên nền tảng mẫu ID. 2all, đây sẽ là thế hệ thứ 9 của dòng xe ra mắt lần đầu năm 1975 và hãng xe Đức quyết tâm giữ nguyên công thức truyền thống bao gồm dẫn động cầu trước tích hợp bộ khóa trục trước. Volkswagen còn đang cân nhắc bổ sung bố cục màn hình và âm thanh động cơ để tạo cảm giác giống với GTI chạy xăng. Bản sản xuất hoàn thiện dự kiến sẽ ra mắt năm 2026. Hãng cũng mong muốn giá xe sẽ được duy trì ở mức thấp, khởi điểm khoảng 33.000 USD (khoảng 805 triệu đồng). Toyota Tacoma X-Runner

Không ai ngờ Toyota lấy hệ thống truyền động hybrid i-Force V6 từ Tundra và nhét nó vào một chiếc xe bán tải cỡ trung như Tacoma. Cấu trúc chiếc xe cũng đã được sửa đổi với trục sau vững chắc từ Tundra, tỷ số truyền cuối 4,30: 1, khóa vi sai, hệ thống treo khí nén với lò xo cứng và giảm xóc Bilstein. Ra mắt tại SEMA , đây là một chiếc X-Runner hiện đại hoàn chỉnh được bọc trong bộ body kit X-Runner hiện đại hoàn hảo với mui xe đồ sộ, bánh xe TRD 21 inch màu đen, sơn thân xe Speedway Blue và thậm chí cả ống xả bên hông. Sheldon Brown, kỹ sư trưởng của Toyota Mỹ cho biết sẽ có cơ hội đưa nó vào sản xuất nếu có đủ sự ủng hộ từ công chúng. Video: Top 10 mẫu ôtô concept ra mắt trong năm 2023.

