Top 10 siêu xe cổ đắt nhất lịch sử tính đến 2019

Dẫn đầu top siêu xe cổ đắt nhất là Ferrari 250 GTO, mã số 3413GT, đã được bán vào cuối tháng 8 năm 2018 với cái giá lên tới 48.405.000 USD. Sự bán đấu giá đó đã diễn ra ở Monterey, California, Mỹ và thực hiện khiến cả thế giới phải rớt hàm kinh ngạc. Nó đã được bán bởi Greg Whitten, một cựu giám đốc Microsoft đã mua xe trong năm 2000. Ferrari 250 GTO 1962 – 40.338.000 USD

Cho tới khi số khung gầm 3413GT được mang bán đấu giá, chiếc 250 GTO mã số 3851GT đã giữ kỷ lục chiếc xe bán đấu giá cao nhất trong lịch sử. Nó được bán với giá 38.115.000 USD vào cuối tháng 8 năm 2014 tại Carmel, California. Chỉ có 33 chiếc 250 GTO chuẩn chỉnh từng được chế tạo, và tất cả đều có trang bị động cơ V12 dung tích 3.0 lít sản sinh 296 mã lực. Ferrari 335 S 1957 – 37.281.000 USD

Thêm một chiếc siêu xe Ferrari trong danh sách này (chưa phải cuối cùng) và đó là 335 S 1957 được bán ở Paris với giá 35.730.510 USD. Chỉ có 4 chiếc như thế này từng được chế tạo, và chiếc được mang bán đấu giá thì vẫn trong điều kiện tốt và có dòng dõi xe đua. Không may, nó đã từng dính vào một tai nạn thảm khốc trên đường đua khiến cho người cầm lái cùng nhiều người khác thiệt mạng. Mercedes-Benz W196 1954 – 31.837.000 USD

Mang dòng dõi xe đua là một chi tiết giúp tăng giá trị một chiếc xe, đặc biệt là khi nó còn là xe của tay đua F1 huyền thoại Juan Manuel Fangio. Trước khi tới tay các nhà sưu tập tư nhân, chiếc Mercedes-Benz W196 đã được phục chế và trưng bày ở viện bảo tàng Mercedes-Benz, nhưng giá trị của nó chưa dừng lại ở đó. Nó đã được bán tại một buổi đấu giá diễn ra ở Anh Quốc với số tiền 31.837.000 USD. Ferrari 290 MM 1956 – 29.649.000 USD

Các nhà sưu tập luôn cực kỳ them muốn những chiếc xe đua Scuderia Ferrari Works, và chiếc 290 MM 1956 đã từng là một nhà chiến thắng vinh quang trong thời của nó. Bên cạnh đó, chiếc xe ở đây còn từng được lái bởi hàng loạt huyền thoại như Juan Manual Fangio, Stirling Moss, Phil Hill, Peter Collins, và Wolfgang von Trips. Nó đã được bán tại một buổi đấu giá diễn ra ở New York với số tiền 28.050.000 USD trong năm 2015. Ferrari 275 GTB/4*S N.A.R.T.

STrong năm 1937, một cậu bé mồ côi tên Eddie Smith đã tới Lexington, North Carolina với chỉ 15 USD trong túi. Cậu ta đã tìm được một công việc trả lương thấp nhưng cuối cùng lại gây dựng được một công ty đặt hàng qua thư lớn. Khi có tiền, Eddie Smith đã mua những chiếc Ferrari, bao gồm một trong những chiếc 275 GTB/4 North American Racing Team. Sau khi ông ấy qua đời, người con trai Eddie Smith Jr. Ferrari 275 GTB/C Speciale 1964 – 27.940.000 USD

Chiếc Ferrari thứ 6 trong danh sách này đã được bán đấu giá trong tháng 8 năm 2014, cùng thời điểm với chiếc 250 GTO ở vị trí thứ 2. Nó đã bán với giá 26.400.000 USD. Trong lịch sử, chỉ có 3 chiếc 275 GTB/C Speciale từng được chế tạo đặc biệt cho giải đua 24 Giờ Le Mans năm 1965, và đây là chiếc đầu tiên trong số đó, nhưng kỳ lạ nó chưa bao giờ được chạy cả. Aston Martin DBR1 1956 – 23.049.002 USD

Trong năm 2017, một trong những chiếc xe đua Aston Martin quan trọng nhất đã được bán với giá kỷ lục 22.550.000 USD. Nó có giá trị và quan trọng đến thế là bởi nó mang mã số khung gầm DBR1/1 và là chiếc đầu tiên trong số 5 chiếc DBR1 được chế tạo bởi David Brown (tạo nên chữ cái DB trong tên xe) để chiến thắng giải 24 Giờ Le Mans trong thập niên 1950. Jaguar D-Type 1955 – 22.737.329 USD

Jaguar D-Tupe không chỉ là một chiếc xe đua cực kỳ lợi hại, nó còn hết sức đẹp mắt và cạnh tranh với những đối thủ Ý cùng thời. Nó đã từng chiến thắng liên tiếp 3 giải Le Mans trong 1955, 1956 và 1957. Chiếc D-Type với mã số khung gầm XKD 501 đã được bán với giá 21.780.000 USD trong năm 2016 và cũng là chiếc xe đã giành danh hiệu trong năm 1956 sau một cuộc tranh tài quyết liệt với Aston Martin. Duesenberg SSJ 1935 – 22.000.000 USD

Chỉ có hai chiếc Duesenberg SSJ từng được chế tạo trong lịch sử, và chiếc ở đây đã từng thuộc về ngôi sao Hollywood, Gary Cooper theo dạng cho vay 6 tháng để gây tiếng vang xã hội. Cooper đã thích nó tới mức chi tiền mua hẳn khi thời hạn cho vay kết thúc. Không rõ màu sắc nguyên gốc của nó là gì, nhưng có khả năng là màu cát mà vợ của Cooper không thích, nên nó đã được sơn sang màu xanh lục với chi tiết bằng bạc. Video: Top những mẫu xe cổ điển dành cho đàn ông đích thực.

Dẫn đầu top siêu xe cổ đắt nhất là Ferrari 250 GTO, mã số 3413GT, đã được bán vào cuối tháng 8 năm 2018 với cái giá lên tới 48.405.000 USD. Sự bán đấu giá đó đã diễn ra ở Monterey, California, Mỹ và thực hiện khiến cả thế giới phải rớt hàm kinh ngạc. Nó đã được bán bởi Greg Whitten, một cựu giám đốc Microsoft đã mua xe trong năm 2000. Ferrari 250 GTO 1962 – 40.338.000 USD

Cho tới khi số khung gầm 3413GT được mang bán đấu giá, chiếc 250 GTO mã số 3851GT đã giữ kỷ lục chiếc xe bán đấu giá cao nhất trong lịch sử. Nó được bán với giá 38.115.000 USD vào cuối tháng 8 năm 2014 tại Carmel, California. Chỉ có 33 chiếc 250 GTO chuẩn chỉnh từng được chế tạo, và tất cả đều có trang bị động cơ V12 dung tích 3.0 lít sản sinh 296 mã lực. Ferrari 335 S 1957 – 37.281.000 USD

Thêm một chiếc siêu xe Ferrari trong danh sách này (chưa phải cuối cùng) và đó là 335 S 1957 được bán ở Paris với giá 35.730.510 USD. Chỉ có 4 chiếc như thế này từng được chế tạo, và chiếc được mang bán đấu giá thì vẫn trong điều kiện tốt và có dòng dõi xe đua. Không may, nó đã từng dính vào một tai nạn thảm khốc trên đường đua khiến cho người cầm lái cùng nhiều người khác thiệt mạng. Mercedes-Benz W196 1954 – 31.837.000 USD

Mang dòng dõi xe đua là một chi tiết giúp tăng giá trị một chiếc xe, đặc biệt là khi nó còn là xe của tay đua F1 huyền thoại Juan Manuel Fangio. Trước khi tới tay các nhà sưu tập tư nhân, chiếc Mercedes-Benz W196 đã được phục chế và trưng bày ở viện bảo tàng Mercedes-Benz, nhưng giá trị của nó chưa dừng lại ở đó. Nó đã được bán tại một buổi đấu giá diễn ra ở Anh Quốc với số tiền 31.837.000 USD. Ferrari 290 MM 1956 – 29.649.000 USD

Các nhà sưu tập luôn cực kỳ them muốn những chiếc xe đua Scuderia Ferrari Works, và chiếc 290 MM 1956 đã từng là một nhà chiến thắng vinh quang trong thời của nó. Bên cạnh đó, chiếc xe ở đây còn từng được lái bởi hàng loạt huyền thoại như Juan Manual Fangio, Stirling Moss, Phil Hill, Peter Collins, và Wolfgang von Trips. Nó đã được bán tại một buổi đấu giá diễn ra ở New York với số tiền 28.050.000 USD trong năm 2015. Ferrari 275 GTB/4*S N.A.R.T.

STrong năm 1937, một cậu bé mồ côi tên Eddie Smith đã tới Lexington, North Carolina với chỉ 15 USD trong túi. Cậu ta đã tìm được một công việc trả lương thấp nhưng cuối cùng lại gây dựng được một công ty đặt hàng qua thư lớn. Khi có tiền, Eddie Smith đã mua những chiếc Ferrari, bao gồm một trong những chiếc 275 GTB/4 North American Racing Team. Sau khi ông ấy qua đời, người con trai Eddie Smith Jr. Ferrari 275 GTB/C Speciale 1964 – 27.940.000 USD

Chiếc Ferrari thứ 6 trong danh sách này đã được bán đấu giá trong tháng 8 năm 2014, cùng thời điểm với chiếc 250 GTO ở vị trí thứ 2. Nó đã bán với giá 26.400.000 USD. Trong lịch sử, chỉ có 3 chiếc 275 GTB/C Speciale từng được chế tạo đặc biệt cho giải đua 24 Giờ Le Mans năm 1965, và đây là chiếc đầu tiên trong số đó, nhưng kỳ lạ nó chưa bao giờ được chạy cả. Aston Martin DBR1 1956 – 23.049.002 USD

Trong năm 2017, một trong những chiếc xe đua Aston Martin quan trọng nhất đã được bán với giá kỷ lục 22.550.000 USD. Nó có giá trị và quan trọng đến thế là bởi nó mang mã số khung gầm DBR1/1 và là chiếc đầu tiên trong số 5 chiếc DBR1 được chế tạo bởi David Brown (tạo nên chữ cái DB trong tên xe) để chiến thắng giải 24 Giờ Le Mans trong thập niên 1950. Jaguar D-Type 1955 – 22.737.329 USD

Jaguar D-Tupe không chỉ là một chiếc xe đua cực kỳ lợi hại, nó còn hết sức đẹp mắt và cạnh tranh với những đối thủ Ý cùng thời. Nó đã từng chiến thắng liên tiếp 3 giải Le Mans trong 1955, 1956 và 1957. Chiếc D-Type với mã số khung gầm XKD 501 đã được bán với giá 21.780.000 USD trong năm 2016 và cũng là chiếc xe đã giành danh hiệu trong năm 1956 sau một cuộc tranh tài quyết liệt với Aston Martin. Duesenberg SSJ 1935 – 22.000.000 USD

Chỉ có hai chiếc Duesenberg SSJ từng được chế tạo trong lịch sử, và chiếc ở đây đã từng thuộc về ngôi sao Hollywood, Gary Cooper theo dạng cho vay 6 tháng để gây tiếng vang xã hội. Cooper đã thích nó tới mức chi tiền mua hẳn khi thời hạn cho vay kết thúc. Không rõ màu sắc nguyên gốc của nó là gì, nhưng có khả năng là màu cát mà vợ của Cooper không thích, nên nó đã được sơn sang màu xanh lục với chi tiết bằng bạc. Video: Top những mẫu xe cổ điển dành cho đàn ông đích thực.