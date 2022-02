The Heat – "ngôi nhà di động quái vật" trị giá 56 tỷ đồng

The Heat quái vật từng thuộc sở hữu của ngôi sao Hollywood - Will Smith. Anh đã đặt mua nguyên mẫu chiếc xe này với mức giá 2,5 triệu USD (khoảng 56 tỷ đồng) vào những năm 2000. The Heat được Will Smith sử dụng làm ngôi nhà di động tại các phim trường trong nhiều năm. Ngày nay, The Heat vẫn là chiếc RV cao nhất, rộng nhất và sang trọng nhất trên thế giới, ít nhất là theo Ronald Anderson. Ronald Anderson là người sáng lập ra Anderson Mobile Estates, công ty sản xuất ra chiếc The Heat xa xỉ bậc nhất. Năm 1987, Ronald thành lập công ty Star Trax Celebrity Coaching và điều hành nó cho tới năm 1999, ông đã quyết định bán nó đi và có một chuyến đi nghỉ dài cùng với gia đình. Đây chính là thời điểm ông tìm thấy nguồn cảm hứng sáng chế ra chiếc du thuyền trên cạn được cấp bằng sáng chế duy nhất trên thế giới với tầng thứ hai có thể mở rộng ra từ tầng một. Hãng Anderson Mobile Estates sản xuất chiếc xe với tên gọi ban đầu là The Studio. Sau đó, Will Smith đã cá nhân hóa nó và đặt tên mới là "The Heat" để vinh danh bộ phim cùng tên của mình. Đây là mẫu xe motorhome dành cho người nổi tiếng đầu tiên của hãng Anderson Mobile Estates, bởi vậy cho đến nay The Heat vẫn là mẫu xe mang tính biểu tượng. Ngoài ra, The Heat còn là chiếc xe đầu tiên giới thiệu hệ thống mở rộng đã được cấp bằng sáng chế, bên cạnh 4 khoang trượt ra và các trang bị sang trọng mà chúng ta có thể thấy trên một chiếc du thuyền thực sự. Hiện, Will Smith không còn sở hữu The Heat, nó đã được giao lại cho Ronald Anderson. “Biệt thự hai tầng” vẫn còn hoạt động tốt và bất kỳ ai cũng có thể trải nghiệm, miễn là họ sẵn sàng “rút hầu bao” trả khoản phí 9.000 USD/đêm (khoảng 205 triệu đồng). The Heat được thiết kế theo phong cách cổ điển với 2 tầng bề thế, có tới 22 bánh xe, dài 16,7 mét, cung cấp không gian sống tới 111,5 mét vuông và cùng những tiện nghi không kém khách sạn 5 sao sang trọng. Ở bên trong, The Heat như một căn biệt thự xa hoa với đầy đủ tiện nghi hiện đại, gồm: một nhà bếp đầy đủ đồ, một phòng ăn rộng lớn, một phòng chiếu phim cho 30 người kiêm vai trò phòng hội nghị, một phòng tắm với buồng xông hơi, cửa mở kiểu Star Trek. Vật liệu sử dụng trên The Heat đều thuộc loại cao cấp như da thật, bàn đá granit, gỗ thật và đá cẩm thạch. Trái ngược với báo cáo trước đó, The Heat cũng có một phòng ngủ chính có thể chuyển đổi thành văn phòng khi cần thiết. Không gian văn phòng phụ có thể trở thành nơi trang điểm và làm tóc, với lối ra vào riêng để nhà tạo mẫu sẽ không “xâm phạm không gian của người nổi tiếng”, Ronald cho biết. Chiếc gương trong khu vực này để ẩn một trong 14 chiếc TV trên RV, người nổi tiếng có thể theo dõi các chương trình yêu thích trong khi nhà tạo mẫu thực hiện công việc của mình. Điểm đáng chú ý nhất trên The Heat là phần nóc mở rộng. Tính năng này không phải hiếm thấy với xe RV, nhưng bạn sẽ khó tìm thấy một chiếc RV nào có kích thước “khổng lồ” như The Heat của Anderson Mobile Estates. Tầng thứ hai ẩn trong tầng đầu tiên, nhưng chỉ với 1 nút bấm, 8 pít-tông sẽ đẩy phần mái ra ngoài, nâng nó lên lên 107 cm và tạo ra tầng trên. Khi xe di chuyển, nó sẽ được hạ xuống mà không ảnh hưởng tới bất kỳ không gian bên dưới. Cầu thang bên trong và hầu hết các đồ nội thất được làm bằng gỗ Oberflex, được sản xuất tại Pháp. Nó trông giống như gỗ nguyên khối nhưng có ưu điểm là siêu chịu lực và không bị trầy xước. Thậm chí, ngay cả trần nhà cũng được trang trí bằng da thật, đá cẩm thạch trong phòng tắm và những công nghệ hiện đại khác. The Heat được cung cấp một hệ thống an ninh có thể ngay lập tức phát hiện kẻ xâm nhập và cảnh báo cho chủ nhân, đồng thời kích hoạt khoá bảo mật và gửi ảnh của kẻ đột nhập đến điện thoại của họ. Video: The Heat – "ngôi nhà di động quái vật" trị giá triệu đô la.

