Tận thấy Mitsubishi Triton 2024 tại Việt Nam, từ 655 triệu đồng

Ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày hôm nay 11/9, Mitsubishi Triton 2024 mới được nâng cấp cả về thiết kế nội/ngoại thất, trang bị, khung gầm, hệ thống treo và động cơ. Xe có ba phiên bản gồm 2WD AT GLX, 2WD AT Premium và 4WD AT Athlete. Về ngoại hình, Mitsubishi Triton 2024 tại Việt Nam sở hữu kích thước tổng thể được gia tăng đáng kể, tạo nên diện mạo bề thế và mạnh mẽ, đồng thời mang đến không gian rộng rãi và thoải mái hàng đầu phân khúc. Với chiều dài cơ sở lên đến 3.130 mm, mọi vị trí ngồi đều có không gian để chân thoải mái. Góc tới của xe 30,4 độ, góc thoát 22,8 độ và khoảng sáng gầm xe 228 mm không chỉ giúp xe dễ dàng chinh phục các cung đường off-road đầy thử thách, mà còn kết hợp cùng bán kính quay vòng chỉ 6,2 m mang đến sự linh hoạt và tự tin khi di chuyển trong đô thị đông đúc. Mitsubishi Triton 2024 có ngoại thất khác biệt rõ rệt đời cũ, vẫn là ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield nhưng theo phong cách hầm hố và thể thao hơn. Xe có lưới tản nhiệt cỡ lớn kết hợp cùng cản trước vuông vức, đi kèm ốp cản sau đồng bộ. Cụm đèn trước LED Projector tích hợp dải đèn định vị ban ngày LED hình chữ L. Kéo dài từ đầu đến đuôi của xe là các đường gân dập nổi, cùng ốp vòm bánh cỡ lớn. Cụm đèn hậu LED tạo hình chữ T tương tự đèn pha. Mẫu Triton thế hệ mới cũng có kích thước thùng xe lớn hàng đầu phân khúc với chiều dài, rộng, cao lần lượt là 1.470 x 1.545 x 520mm. Kích thước thùng xe lớn hàng đầu phân khúc, với chiều dài, rộng, cao lần lượt là 1.470 x 1.545 x 520 (mm), cùng khả năng tải trọng lên đến 740 kg (phiên bản Triton 2WD AT Premium, tải trọng sẽ thay đổi tùy theo phiên bản). Thùng xe còn được trang bị sẵn tấm lót với các rãnh thoát nước và các móc tiện ích, hỗ trợ sắp xếp và bảo quản hàng hóa tiện lợi. Mitsubishi All-New Triton áp dụng triết lý thiết kế theo phương ngang "Horizontal Axis" đặc trưng mới của Mitsubishi Motors, tạo ra không gian nội thất rộng rãi và hiện đại, mang đến cảm giác chuyên nghiệp thường thấy trên những mẫu xe SUV cao cấp. Bề mặt táp-lô, bảng điều khiển trung tâm trải rộng theo phương ngang, sử dụng vật liệu da mềm cao cấp. Ghế ngồi bọc da lộn mềm mại với thiết kế thể thao 2 tông màu ôm sát cơ thể, mang lại cảm giác lái phấn khích và thoải mái tối đa trên mọi hành trình. Ghế lái còn được trang bị khả năng chỉnh điện 8 hướng và điều chỉnh đệm lưng, giúp người lái dễ dàng tìm được tư thế ngồi lý tưởng. Phía sau vô-lăng, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch với giao diện trực quan giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông tin quan trọng như tình trạng xe, tốc độ, mức tiêu thụ nhiên liệu và thay đổi chế độ vận hành. Màn hình giải trí đa thông tin kích thước 9 inch chống chói với độ phân giải cao, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto,... Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, cho phép người lái và hành khách điều chỉnh nhiệt độ theo sở thích riêng. Tính năng Max Cool giúp làm mát nhanh chóng chỉ với một nút bấm, mang lại cảm giác thoải mái ngay cả trong những ngày nắng nóng. Cửa gió hàng ghế thứ hai bố trí trên trần xe đảm bảo luồng không khí mát mẻ và dễ chịu cho mọi hành khách. Xe dùng động cơ diesel MIVEC tăng áp kép 2.4L 4N16 mới, công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 470Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Cùng đó là 7 chế độ vận hành gồm: Đường trường, Tiết kiệm, Tuyết (Trơn trượt), Sỏi, Bùn, Cát, Đá. Khung gầm có kích thước lớn hơn, dùng nhiều vật liệu thép siêu cường khối lượng nhẹ. Đường kính thanh cân bằng trước của hệ thống treo tăng 2mm và hành trình phuộc tăng 20mm. Treo sau dùng ống giảm chấn lớn hơn và các lá nhíp được tối ưu hóa. Mitsubishi Triton 2024 tiếp tục sử dụng hệ truyền động hai cầu Super Select 4WD-II với 4 chế độ gài cầu tiêu chuẩn (2H, 4H, 4HLc, 4LLc) và khóa vi sai cầu sau. Chế độ 4H có thể hoạt động như chế độ 4 bánh toàn thời gian (Full-time 4WD). Các công nghệ an toàn của Triton 2024 cũng rất đầy đủ với 7 túi khí, theo dõi áp suất lốp, camera 360 độ, kiểm soát vào cua chủ động và gói an toàn chủ động (ADAS)... Mức giá xe Mitsubishi Triton 2024 tại Việt Nam cho 3 phiên bản 2WD AT GLX, 2WD AT Premium và 4WD AT Athlete, lần lượt là 655 triệu, 782 triệu và 924 triệu đồng. Video: ra mắt xe bán tải Mitsubishi Triton 2024 tại Việt Nam.

