Tầm giá 500 triệu đồng, chọn mua ôtô gầm cao nào "hợp ví"

Với tài chính trên, dưới 500 triệu đồng, thị trường ôtô Việt hiện nay mang đến cho bạn nhiều lựa chọn ở phân khúc A-SUV, B-SUV và cả xe MPV sử dụng động cơ hybrid. Dưới đây là những mẫu ôtô gầm cao giá mềm có thể đáp ứng đầy đủ tiêu chí mà bạn đang hướng đến. VinFast VF5 Plus: từ 458 triệu đồng

VinFast VF5 Plus là mẫu xe gầm cao đô thị cỡ nhỏ chạy điện, có 2 tùy chọn là mua xe kèm pin hoặc thuê pin với giá lần lượt là 538 triệu đồng và 458 triệu đồng. VinFast VF 5 Plus sở hữu thiết thế tối giản, hiện đại. VF5 Plus được trang bị hệ thống dẫn động cầu trước. Quãng đường di chuyển của xe cho một lần sạc đầy là hơn 300 km. Để sạc pin VF5 Plus từ mức 10% lên 70%, người dùng chỉ mất khoảng 30 phút. Với giá bán khá cạnh tranh cùng chủ trương miễn lệ phí trước bạ cho xe điện của Chính phủ, VinFast VF5 có giá lăn bánh khá thấp nếu so với các đối thủ sử dụng động cơ xăng. KIA Sonet: từ 519 triệu đồng

KIA Sonet hiện nay vẫn đang là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc A-SUV với doanh số bán hàng đứng đầu trong nhóm. Trong năm 2023, Sonet vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Kia tại Việt Nam. Sonet sở hữu ngoại hình nhỏ gọn với các đường nét thiết kế năng động, trẻ trung, giúp xe di chuyển linh hoạt trong các cung đường phố. Động cơ KIA Sonet tại Việt Nam là cỗ máy Smartstream 1.5L, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144Nm. Hộp số tùy chọn loại số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp CVT. Riêng bản Luxury và Premium có tính năng thay đổi chế độ lái. Mẫu xe hiện có 3 phiên bản cùng mức giá từ 519-574 triệu đồng. Hyundai Venue: từ 539 triệu đồng

Hyundai Venue là mẫu SUV hạng A vừa được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt. Phiên bản bán tại Việt Nam là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời mới nhất của mẫu A-SUV, lần đầu ra mắt toàn cầu tháng 6/2022. Tại Việt Nam, Hyundai Venue được phân phối với hai phiên bản 1.0 T-GDi và 1.0 T-GDi đặc biệt, giá bán lần lượt là 539 triệu và 579 triệu đồng. Hyundai Venue sử dụng động cơ tăng áp 3 xi-lanh Kappa 1.0 Turbo GDI, cho công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172Nm. Toyota Raize: 547 triệu đồng

Toyota Raize là mẫu xe nằm trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ với ngoại thất được thiết kế theo phong cách năng động, trẻ trung và cá tính. Bên cạnh đó, không gian nội thất rộng rãi được bố trí thông minh, khả năng vận hành linh hoạt cùng các tính năng an toàn được trang bị trên Toyota Raize sẽ mang lại cảm giác lái thú vị hơn cho người dùng. Khác với đối thủ cùng phân khúc A-SUV tại Việt Nam như KIA Sonet, Toyota Raize được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất có giá 547 triệu. MG ZS STD+: Từ 538 triệu đồng

MG ZS là mẫu SUV cỡ B nhưng sở hữu lợi thế khi giá bán chỉ ngang với các mẫu xe cỡ A. Mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này có 3 phiên bản là STD+, COM+ và LUX+ với giá bán lần lượt là 538, 578 và 628 triệu, chưa kể khuyến mại giảm giá từ các đại lý. Các phiên bản của MG ZS đều được trang bị khối động cơ xăng 1.5L, cho công suất 112 mã lực và 150 Nm mô men xoắn, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT có chế độ lái thể thao (giả lập 8 cấp). Suzuki Ertiga Hybrid: Từ 538 triệu đồng

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Suzuki Ertiga nằm ở phân khúc MPV cỡ nhỏ, cùng với Mitsubishi Xpander và Toyota Avanza/Veloz. Mẫu xe 7 chỗ của Suzuki sở hữu công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu nhưng giá bán lại khá mềm. Hiện, Suzuki Ertiga được phân phối tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản là Hybrid MT và Hybrid Sport (AT) với giá niêm yết lần lượt là 538 và 608 triệu đồng. Tuy vậy, trong tháng 4/2024, Suzuki Việt Nam giảm giá đến 89 triệu cho mẫu xe này, đưa giá bán của phiên bản MT chỉ còn 449 triệu đồng. Video: Xem chi tiết VinFast VF5 Plus tại Việt Nam.

