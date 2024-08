Suzuki Jimny 2024 "siêu lướt" độ nửa tỷ, rao bán 1,4 tỷ đồng

Thời gian gần đây trên thị trường xe cũ xuất hiện bài đăng rao bán Suzuki Jimny 2024. Chiếc Jimny 2024 “lướt” này nhận được nhiều sự chú ý do xe có ODO mới dừng ở mức 500km và xe đã được độ lại ngoại thất. Mức giá mong muốn sang tay mà người bán đưa ra là 1,399 tỷ đồng. Trong khi đó, mức giá xe Suzuki Jimny 2024 hiện niêm yết tại thị trường Việt Nam là 789 triệu đồng cho bản một tông màu và 799 triệu đồng đối với bản phối hai tông màu, chưa bao gồm các chi phí lăn bánh.





Nếu đăng ký biển số tại Hà Nội và TP.HCM, tổng chi phí người dùng phải bỏ ra để sử dụng Suzuki Jimny 2024 lần lượt khoảng 906 triệu đồng và 890 triệu đồng. Theo thông tin người bán đăng tải, chiếc Suzuki Jimny 2024 trong bài đã được độ lại ngoại thất của hãng Wald với chi phí khoảng 500 triệu đồng.







Với gói độ này “tiểu G-Class” trở nên hầm hố hơn hẳn so với xe nguyên bản và khi kết hợp với màu sơn ngoại thất đen bóng thì lại càng làm tăng thêm độ “ngầu” cho xe. Một số trang bị nổi bật ở ngoại thất xe gồm đèn pha LED thấu kính với tính năng tự động bật/tắt, góc tới 37 độ, góc vượt đỉnh dốc 28 độ và góc thoát 49 độ.





Về nội thất, vì là xe chuyên dành cho off-road nên khoang cabin của Suzuki Jimny được thiết kế khá đơn giản. Nội thất chiếc Suzuki Jimny 2024 trong bài gần như không có gì thay đổi so với xe nguyên bản, ngoại trừ ghế bọc nỉ được bọc lại da toàn bộ và trang bị thêm thảm trải sàn







Còn lại, xe vẫn sở hữu: vô lăng bọc da tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ analogue với màn hình đa thông tin ở giữa, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto.





Về trang bị an toàn, Suzuki Jimny sẽ sở hữu loạt tính năng hỗ trợ lái như: chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên dốc, hỗ trợ xuống dốc và hệ thống 6 túi khí. Cung cấp sức mạnh cho Suzuki Jimny tại thị trường Việt Nam là động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L 4 xi-lanh cho ra công suất tối đa 101 mã lực và 130 Nm mô-men xoắn.





Đáng chú ý, Mẫu xe SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny có lẽ là mẫu xe duy nhất trong phân khúc gầm cao cỡ nhỏ được trang bị hệ dẫn động hai cầu, khóa vi sai, nhiều chế độ gài cầu và đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp.



Video: Đánh giá Suzuki Jimny tại Việt Nam - Ưu, nhược điểm.





