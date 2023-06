Suzuki Engage 2024 - đẹp, rẻ hơn "đàn anh" Toyota Innova mới

Vào hồi cuối tháng 4/2023, hãng Suzuki đã chính thức xác nhận kế hoạch trình làng một mẫu MPV mới ở thị trường Ấn Độ. Đến nay, hãng Suzuki tiếp tục hé lộ thời điểm ra mắt của mẫu MPV này. Cụ thể, mẫu MPV 2024 mới của Suzuki sẽ chính thức được giới thiệu ở thị trường Ấn Độ vào ngày 5/7/2023. Hiện tên gọi chính thức của mẫu MPV này chưa được công bố. Tuy nhiên, theo tin đồn, mẫu MPV mới của Suzuki sẽ được gọi bằng cái tên Engage. Theo thông tin ban đầu, Suzuki Engage 2024 mới sẽ được phát triển dựa trên Toyota Innova Hycross 2023 mới ở thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, so với Toyota Innova Hycross, mẫu xe MPV Suzuki Engage 2024 hoàn toàn mới này sẽ sở hữu một số chi tiết thiết kế khác biệt nhằm giúp khách hàng có thể phân biệt giữa 2 mẫu MPV đến từ Nhật Bàn. Trước đó, hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của Suzuki Engage đã bị rò rỉ. Hình ảnh này cho thấy mẫu MPV mới của Suzuki sẽ được trang bị lưới tản nhiệt hoàn toàn mới với mắt lưới hình tổ ong và viền bao quanh mạ crôm. Ở giữa lưới tản nhiệt là 2 nẹp mạ crôm nằm ngang, tích hợp logo của thương hiệu Suzuki, và kéo dài sang hai bên đèn pha. Chưa hết, Suzuki Engage còn được trang bị cản trước thay đổi nhẹ, thậm chí còn đẹp mắt hơn so với "anh song sinh" Toyota Innova Hycross 2023. Bên dưới cản trước sẽ có thêm tấm ốp gầm giả màu bạc giúp xe trông thể thao và hầm hố hơn. Những chi tiết này này đều gợi liên tưởng đến thiết kế của mẫu SUV hạng B Suzuki Grand Vitara mới. Tương tự cản trước, cản sau của mẫu MPV nhà Suzuki cũng không giống hoàn toàn với Toyota Innova Hycross 2023. Trong khi đó, đèn pha, dải đèn LED định vị ban ngày và đèn hậu của Suzuki Engage nhiều khả năng sẽ giữ nguyên như mẫu MPV nhà Toyota. Tuy nhiên, tạo hình bên trong đèn dự kiến sẽ thay đổi nhẹ. Mẫu MPV mới của Suzuki sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA của Toyota. Khung gầm liền khối này giúp xe nhẹ hơn nhưng không kém phần chắc chắn. Động cơ của mẫu MPV nhà Suzuki dự kiến sẽ giống hệt Toyota Innova Hycross 2023. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT, tạo ra công suất tối đa 172 mã lực. Thứ hai là hệ truyền động hybrid cho Suzuki Engage 2024, động cơ này sẽ bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, mô-tơ điện và hộp số e-Drive, sản sinh công suất tổng cộng 184 mã lực. Những trang bị còn lại của Suzuki Engage dự kiến cũng được bê nguyên từ Toyota Innova Hycross 2023 sang, bao gồm cửa cốp chỉnh điện, ghế thông hơi, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây,... Ngoài ra, xe còn có sạc điện thoại không dây, đèn viền nội thất và các tính năng an toàn chủ động ADAS. Mẫu MPV cao cấp nhất của Suzuki sẽ được sản xuất tại nhà máy Bidadi của Toyota ở Karnataka, Ấn Độ. Nếu theo đúng truyền thống của những mẫu xe Suzuki ra đời từ xe Toyota trước đó, Engage sẽ rẻ hơn Innova Hycross. Hiện Toyota Innova Hycross 2023 tại Ấn Độ có giá dao động từ 1,855 - 2,972 triệu Rupee (khoảng 527 - 844 triệu đồng). Theo một số nguồn tin, Suzuki Engage sẽ được bán ở thị trường Ấn Độ vào tháng cuối tháng 7 năm nay. Xe sẽ được định vị cao hơn 2 người anh em Suzuki Ertiga và XL6 (XL7). Video: Xe MPV Suzuki Engage 2024 hoàn toàn mới lộ diện.

