Honda bất ngờ công bố 3 mẫu SUV EV hoàn toàn mới

Cách đây 2 năm, Honda đã giới thiệu series e:N với hai mẫu e:NS1 và e:NP1. Tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023, hãng tiếp tục công bố 3 mẫu SUV điện, trong đó Honda e:NP2 Prototype và e:NS2 Prototype phiên bản thử nghiệm sẽ sớm xuất hiện tại Trung Quốc vào đầu năm 2024; riêng concept e:N SUV dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2024. Mục tiêu của Honda trở thành nhà sản xuất ôtô thuần điện vào năm 2025 tại Trung Quốc, vậy nên đây là lý do Honda nỗ lực tạo ra 10 mẫu xe điện đến năm 2027. Honda kỳ vọng 100% xe bán ra tại thị trường lớn nhất thế giới này sẽ là xe điện từ 2035. Bộ đôi xe điện Honda fastback, với kính sau mở rộng, kết hợp tiện ích vượt trội của một chiếc SUV với phong cách thời trang của chiếc sedan mang đến cảm giác lái thú vị độc đáo. Honda cho biết các mẫu xe e:N thế hệ mới sẽ phát triển dựa theo phiên bản hỗ trợ AI mới nhất của hệ thống thông tin giải trí Honda Connect và các chức năng ADAS tiên tiến. Honda hứa hẹn các mẫu xe điện sắp ra mắt sẽ mang đến cảm giác lái năng động thú vị nhưng ngập tràn công nghệ. Giống như các mẫu trước đó, Honda không tiết lộ chi tiết, kích thước hoặc thông số kỹ thuật hệ thống truyền động của thế hệ thứ 2 các mẫu e:N Series. Tuy nhiên có thể thông số kỹ thuật e:NP2 và e:NS2 sẽ cùng nền tảng, cùng công suất và dung lượng pin. Điểm khác biệt được cho là quan trọng nhất là e:NP2 sẽ được sản xuất bởi GAC Honda còn e:NS2 được sản xuất bởi Dongfeng Honda. Điều này tương tự như e:NP1 và NS1, chúng được chế tạo lần lượt bởi Dongfeng Honda và GAC Honda.Concept Honda e:N SUV tại Trung Quốc dự kiến ra mắt cuối năm 2024 sẽ có sự khác biệt với hai mẫu xe điện trên bởi dùng khung gầm mới mang tên e:N Architecture W được phát triển cho các mẫu xe dòng e:N RWD và AWD cao cấp hơn của nhà sản xuất ôtô. Hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái cuốn hút hơn. Đồng thời e:N SUV sẽ có các hệ thống hỗ trợ lái xe và an toàn mới nhất của Honda, cũng như công nghệ Honda Connect do AI cung cấp. Video: Giới thiệu New Honda e:N2 Concept tại Trung Quốc.

