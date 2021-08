Suburban "siêu đặc nhiệm" hộ tống Phó Tổng thống Mỹ tại Việt Nam

Vào đêm ngày 24/8 vừa qua, chuyên cơ chở Phó Tổng thống Mỹ - Kamala Harris đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài và bắt đầu chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Để di chuyển vào trong nội thành Hà Nội, Phó Tổng thống Mỹ đã di chuyển trên 1 trong 7 chiếc xe SUV Chevrolet Suburban. Đây là dòng xe cỡ lớn được chuyển đổi để bảo vệ chuyên dụng trong đoàn hộ tống Tổng thống Mỹ. So với các chuyến thăm trước đây của cựu Tổng thống Obama và Donald Trump, đoàn xe hộ tống của bà Harris có số lượng xe ít hơn, nhưng vẫn đảm bảo an ninh nhờ những phương tiện chuyên dụng hiện đại đi cùng. Đáng chú ý, trong chuyến công du lần này bà Harris sử dụng 2 chiếc Chevrolet Suburban đặc biệt, ngoài ra cũng sẽ có cả chiếc limousine riêng. Những chiếc Chevrolet Suburban chở Phó Tổng thống Mỹ đến Việt Nam khá đặc biệt, nó có ngoại hình khác biệt hơn so với những chiếc phổ thông bán ra tại thị trường Mỹ. Đây cũng là phương tiện được yêu thích bậc nhất của Nhà Trắng, Suburban không sở hữu hàng loạt công nghệ an toàn như chiếc Limousine của Tổng thống nhưng nó vẫn có tiêu chuẩn an toàn cấp quân sự. Chevrolet Suburban sở hữu bộ giáp cứng vòng ngoài, giúp đoàn xe bảo vệ phát hiện và khắc phục những lỗ hổng an ninh tiềm ẩn. Trong đó, luôn có ít nhất một chiếc chạy phía trước và sau xe chở lãnh đạo. Nó đóng vai trò phát hiện, cản phá hoặc tung hỏa mù nếu phát hiện có tấn công bằng bom, mìn hoặc tên lửa. Có thể quan sát thây trên nóc những chiếc xe SUV Chevrolet Suburban của Phó Tổng thổng Mỹ sở hữu hai ăng ten, nó đóng vai trò gây nhiễu hoặc phá sóng vô tuyến nhằm vô hiệu hóa các cuộc tấn công hay kích nổ từ xa. Tùy tình hình an ninh mà ăng ten này được điều chỉnh độ dài ngắn để tăng-giảm phạm vi gây nhiễu. Thậm chí, một số thông tin cho thấy nó có khả năng bắn đạn khói khi phát hiện bị tấn công và giúp tạo ra “vòng an toàn” cho các nguyên thủ Mỹ để có thể nhanh chóng tách khỏi đoàn. Những chiếc Chevrolet Suburban làm nhiệm vụ này còn được biết đến với “bí danh” Codename Classified. Ngoài những chiếc Suburban làm nhiệm vụ tác chiến điện tử vẫn còn một số khác đóng vai trò thiết lập kênh liên lạc riêng cho Tổng thống hoặc Phó Tổng thống Mỹ với Nhà Trắng nhờ khả năng kết nối trực tiếp với một vệ tinh của quân đội Hoa Kỳ - nó được biết đến với tên gọi Roadrunner. Suburban cũng được xem là một “liên lạc viên” cần mẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong mỗi chuyến đi của các đời Tổng thống Mỹ, giúp người đứng đầu Nhà Trắng không bao giờ bỏ lỡ bất cứ diễn biến mới nào ở trong nước lẫn quốc tế. Nếu có sự cố bất ngờ, nó sẽ là cầu nối giúp Tổng thống Mỹ chỉ huy, điều hành công việc từ xa. Ngoài những phiên bản Suburban làm nhiệm vụ đặc thù như chiếc xe chở Phó Tổng thổng Mỹ - bà Kamala Harris, vẫn còn những chiếc dùng để chuyên chở những mật vụ, đặc vụ chống tấn công CAT đóng vai trò cản phá, tiêu diệt khủng bố với trang bị tận răng và vũ khí hoành tráng. Số khác còn để chuyên chở nhân viên phục vụ, bác sĩ cho đoàn... Một chiếc xe SUV Chevrolet Suburban trước khi chuyển giao cho Mật vụ Mỹ phải sửa đổi khá nhiều. Xe được bọc thép toàn thân với lớp kính chống đạn chống chịu được cuộc tấn công bằng súng AK-47 trong cự ly 10 m, hay lựu đạn, thuốc nổ... nó có thể biến thành lá chắn di động cho chiếc xe chở Phó Tổng thống hay Tổng thống Mỹ khi gặp vấn đề bất trắc về an ninh. Chevrolet Suburban sử dụng khối động cơ V8 dung tích 5.3L ở bản tiêu chuẩn, sản sinh công suất tối đa 355 mã lực và mô-men xoắn 519 Nm. Hệ thống truyền động 4 bánh, hộp số tự động 6 cấp và dung tích bình xăng lên đến 117 lít. Đây cũng là chiếc SUV cực kỳ rộng rãi có cấu hình 7 hoặc 8 chỗ, với chiều dài lên tới 5,7 m, chiều dài cơ sở hơn 3,3 m, cung cấp nhiều không gian và thiết bị đặc chủng của các mật vụ. Đoàn xe Chevrolet Suburban hộ tống Phó Tổng thống Mỹ đến Việt Nam bao gồm 2 thế hệ cũ và mới. Một loại là thế hệ thứ 10 ra mắt từ năm 200 và phiên bản 2017 thuộc thế hệ thứ 11 ra mắt từ năm 2015. Tất cả các xe Chevrolet Suburban đều sở hữu màu đen và có thể sẵn sàng đảo vị trí cho nhau tùy theo nhiệm vụ. Chevrolet Suburban là dòng xe nội địa Mỹ có lịch sử hình thành tính đến nay đã được 86 năm (ra mắt lần đầu năm 1935), đây cũng là mẫu xe có cấu trúc thân trên khung (body-on-frame) đầy đủ sức mạnh đáp ứng nhu cầu cơ động cần có cho mọi nhu cầu công việc... Hiện tại, thế hệ mới nhất thứ 12 của Suburban đã ra mắt từ tháng 12/2019, với nhiều thay đổi về ngoại hình và công nghệ. Dự kiến xe cũng sẽ sớm có mặt trong đội hình xe chở Mật vụ sau khi được nâng cấp. Những chiếc Chevrolet Suburban được Mật vụ Mỹ sử dụng có ngoại hình gần như giống hệt so với phiên bản thương mại đang bán ra vằ lăn bánh trên thị trường. Tại Mỹ, giá xe Chevrolet Suburban khởi điểm từ 49.915 USD (tương đương khoảng 1,9 tỷ đồng). Tuy nhiên, điều khác biệt lại nằm ở những trang bị được lắp thêm trên xe. Video: Dàn xe đặc chủng của mật vụ Mỹ tháp tùng Phó Tổng thống Kamala Harris tại Hà Nội (Nguồn: VNEWS).

