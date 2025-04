Subaru Forester 2025 từ 736 triệu, an toàn hơn với túi khí ngoài

Bạn có thể nghĩ rằng các hãng xe Nhật Bản sẽ ưu tiên ra mắt xe tại thị trường quê nhà nhưng Subaru lại không làm vậy. Thay vào đó, hãng lại giới thiệu thế hệ thứ 6 của mẫu xe Subaru Forester 2025 mới tại thị trường Nhật Bản muộn hơn 18 tháng so với Mỹ. Tuy nhiên, thị trường Nhật Bản lại nhận được một số nâng cấp đáng chú ý để lại cho sự chậm trễ này. Sự khác biệt đầu tiên giữa mẫu xe SUV Subaru Forester 2025 ở thị trường Nhật Bản và Mỹ là động cơ. Theo đó, Subaru Forester 2025 tại thị trường Nhật Bản được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.8L, cho công suất tối đa 177 mã lực tại dải tua máy 5.200-5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 300 Nm tại dải tua máy 1.600-3.600 vòng/phút. Động cơ đi kèm với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT Lineartronic và hệ dẫn động 4 bánh đối xứng đặc trưng của Subaru. Trong khi đó, phiên bản máy xăng duy nhất của mẫu xe này tại thị trường lại dùng động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L. Phiên bản hybrid S:HEV đã ra mắt tại thị trường Mỹ vào đầu năm nay cũng có mặt ở Nhật Bản. Subaru Forester S:HEV 2025 sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, phun xăng trực tiếp, dung tích 2.5L với chu trình Atkinson, tạo ra công suất tối đa 160 mã lực tại tua máy 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 209 Nm tại dải tua máy 4.000-4.400 vòng/phút. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện do Toyota cung cấp, sản sinh công suất tối đa 119,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Hệ truyền động hybrid này tạo ra tổng công suất 197 mã lực. Theo tiêu chuẩn WLTP tại châu Âu, Subaru Forester 2025 tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình 13,6 km/lít (khoảng 7,3 lít/100 km) với phiên bản máy xăng và 18,8 km/lít (5,3 lít/100 km) với phiên bản hybrid. Khác với hệ thống hybrid của Toyota, mẫu SUV cỡ C này vẫn sử dụng hệ dẫn động 4 bánh cơ khí thay vì mô-tơ điện nằm trên bánh sau. Một điểm mới đặc biệt của Subaru Forester 2025 là túi khí cho người đi bộ với kích thước lớn hơn. Đây là túi khí đầu tiên trên thế giới được thiết kế để bảo vệ người đi xe đạp. Túi khí hình chữ U này bao quanh cột A nhằm bảo vệ phần đầu của người đi xe đạp. Chưa hết, Subaru Forester mới còn được cải tiến với cản trước rộng hơn và khung phụ phía trước nhằm tăng hiệu quả hấp thụ lực khi va chạm. Ở bản hybrid, bộ điều khiển điện (PCU) được chuyển lên phía trước để tăng dung tích bình xăng và nâng cao độ an toàn khi va chạm. Hệ thống hỗ trợ lái EyeSight được nâng cấp với camera trung tâm góc rộng và cảm biến radar bên hông phía trước, mở rộng khả năng phanh khẩn cấp tự động. Đây cũng là lần đầu tiên Subaru Forester được trang bị hệ thống EyeSight X, cho phép lái bán tự động rảnh tay khi kẹt xe trên cao tốc. Về thiết kế, xe dành cho Nhật Bản gần như giống hệt phiên bản Mỹ với ngoại hình vuông vức, lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn, đèn pha vuốt ngược tích hợp đèn LED ban ngày kiểu “lông mày” và đèn hậu hình chữ L ngược nối với nhau bằng nẹp màu đen. Bên cạnh đó là các chi tiết lục giác trên hốc bánh, cản xe và khung kính. Xe có tùy chọn mâm lên tới 19 inch và 11 màu sơn, bao gồm màu River Rock Pearl mới. Họa tiết lục giác tiếp tục xuất hiện bên trong xe, ở những khu vực như cửa gió điều hòa, chân cần số và tapi cửa. Màn hình cảm ứng trung tâm cửa xe được đặt dọc với kích thước 11,6 inch, tích hợp điều khiển điều hòa. Thêm vào đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống âm thanh Harman Kardon có thêm loa siêu trầm 200 mm đặt trong cốp sau. Không chỉ tiện nghi hơn, nội thất của mẫu SUV cỡ C này còn có một số chi tiết thú vị như hình ảnh chim ruồi ở kính cửa sổ thứ ba bên sườn, cửa sổ trời toàn cảnh tùy chọn và hình núi Akagi trên kính sau. Ghế ngồi được thiết kế lại để hỗ trợ xương chậu tốt hơn trong khi ray ghế gắn trực tiếp vào thân xe giúp giảm rung. Người mua có thể chọn các chất liệu ghế như nỉ tricot chống thấm nước, da Nappa, da lộn Ultrasuede hoặc da lộn Ultrasuede phối với da nhân tạo. Dung tích khoang hành lý của Subaru Forester 2025 tương đương với đời trước, khoảng 500 lít, đi kèm các móc treo, đai ốc tiện ích để gắn phụ kiện và cốp sau đóng/mở rảnh tay tùy chọn. Subaru cũng chú trọng đến tầm nhìn bên ngoài khi hạ thấp nắp ca-pô và chân cột A, thu gọn gương chiếu hậu cũng như thiết kế lại cần gạt mưa để giảm cản trở khả năng quan sát của người lái. Cạnh dưới của kính cửa sổ thứ ba bên sườn cũng được hạ thấp để tăng tầm quan sát phía sau. Riêng phiên bản X-Break mang phong cách off-road sẽ có thêm các chi tiết ngoại thất sơn cùng màu thân xe, thanh gá nóc cỡ lớn hơn và ghế bọc da nhân tạo chống nước. Tuy nhiên, phiên bản này chỉ dùng động cơ hybrid. Tại thị trường Nhật Bản, mức giá xe Subaru Forester 2025 bán ra từ 4.048.000 - 4.488.000 Yên (khoảng 736 - 817 triệu đồng). Tùy chọn EyeSight X có giá từ 110.000 - 275.000 Yên (20 - 50 triệu đồng), tùy phiên bản. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Subaru Forester 2025 mới.

