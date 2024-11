"Soi" xe sang Porsche Macan hơn 3 tỷ của ca sĩ Chi Dân

Mới đây, một số thông tin lan truyền những hình ảnh, thông tin ca sĩ Chi Dân và một số người bị bắt vì nghi sử dụng chất cấm gây xôn xao cộng đồng mạng. Nam ca sĩ với loạt bài hit như Làm vợ anh nhé, Không quan tâm, Giả vờ nhưng anh yêu em... ngoài đam mê âm nhạc còn khá yêu thích những chiếc xe sang đắt tiền. Vào năm 2019, Chi Dân tậu Porsche Macan thế hệ mới. Trước đó, anh chàng ca sỹ Chi Dân được cho là đã sử dụng mẫu xe sedan hạng sang Mercedes-Benz C-Class của người yêu tin đồn Ninh Dương Lan Ngọc để đi quay phim. Việc tậu hẳn SUV hạng sang Porsche Macan đời 2019 có thể giúp nam ca sĩ trẻ này có xe di chuyển cũng như thuận tiện cho công việc. Phiên bản Porsche Macan 2019 của Chi Dân được trang bị đầy đủ những cải tiến mới như đèn hậu LED ở phía sau kéo dài mới tương tự Cayenne thế hệ mới. Nếu "tiền không thành vấn đề", chủ nhân của nó có thể mua thêm gói Hệ Thống Đèn Năng Động Cao Cấp (PDLS Plus) tăng khả năng chiếu sáng hiệu quả với khả năng điều chỉnh ánh sáng theo từng tình huống... Bên trong nội thất Macan 2019 được tinh chỉnh lại với màn hình cảm ứng 10,9 inch mới (trước dùng 7,2 inch) có tính năng ra lệnh bằng giọng nói, tích hợp hệ thống Quản Lý Liên Lạc mới của Porsche (PCM). Nếu chưa hài lòng với vô-lăng tiêu chuẩn, người dùng có thể chọn vô-lăng thể thao GT đang sử dụng trên dòng 911 tăng thêm chất thể thao. Là mẫu SUV đậm chất thể thao, Porsche Macan 2019 còn được trang bị nhiều hệ thống hỗ trợ vận hành như: hệ thống Quản Lý Hợp Lực Kéo Porsche (PTM), Điều Phối Lực Kéo Vector Porsche (PTV Plus), hệ thống treo chủ động (PASM) sử dụng các bộ giảm xóc thích ứng,... Porsche Macan 2019 của Chi Dân mới tậu sở hữu động cơ tăng áp 4 xi-lanh dung tích 2.0 lít, có khả năng sản sinh công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 370 Nm. Điểm thay đổi của Porsche Macan 2019 so với bản trước chính là khe thông gió và màn hình trung tâm cảm ứng có kích thước lên đến 11 inch. Kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp, động cơ này giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 228 km/h. Trong khi đó, bản cao hơn Porsche Macan S 2019 sở hữu động cơ V6 3.0L kết hợp bộ tăng áp ống dẫn kép đặt giữa. Với sự đổi mới, động cơ này cho ra công suất 354 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm.Giá xe Porsche Macan của Chi Dân khi mới ra mắt được bán chính hãng với mức giá khởi điểm 3,1 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và 3,6 tỷ đồng cho phiên bản S. Ngoài ra, chiếc SUV hạng sang của nam ca sĩ này còn có ngoại thất mang tông màu xanh nước biển. Biển số xe cũng đẹp mắt với biển cặp 40. Video: Đánh giá SUV hạng sang Porsche Macan S 2019 tại Việt Nam.

