"Soi" xe Kia Rondo 7 chỗ chỉ 585 triệu tại Việt Nam

Kia Rondo tại Việt Nam (còn được gọi là facelift Kia Carens tại một số thị trường). Ở thế hệ mới, Rondo sở hữu nét thiết kế ngoại thất khiến nhiều người liên tưởng đến BMW 2-Series Active Tourer. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình mặt hổ đặc trưng, cản trước mở rộng đi kèm là thanh ngang làm bằng kim loại sáng. Sở hữu kích thước nhỏ hơn cùng kiểu dáng bo tròn khiến không gian cabin của Kia Rondo nâng cấp mới nhỏ hơn so với đối thủ chính là Toyota Innova. Dù là xe 7 chỗ (5+2 chỗ ngồi) nhưng Rondo phù hợp để sử dụng như xe 5 chỗ ngồi để đảm bảo sự thoải mái cho các người sử dụng nếu đi những chuyến hành trình xa. Xe sở hữu cụm đèn pha thiết kế dạng mắt lồi, trong khi đó đèn sương mù dạng hình chữ nhật nằm ngang nằm ở hố hút gió phía trước. Phần đuôi xe ấn tượng với cụm đèn hậu lớn, một phần tích hợp ngay trên nắp ca-pô sau của xe. Đuôi xe cũng khá sang trọng và hiện đại với cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED trên phiên bản GATH. Nhìn ngang xe, Kia Rondo phiên bản nâng cấp có thiết kế bắt mắt hơn trước đây, cụm la-zăng được thiết kế 5 chấu kép vuốt theo hình cánh quạt hiện đại và thể thao hơn trước. Gương chiếu hậu được trang bị tính năng cần thiết như chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ tiện dụng. Bước vào bên trong, nội thất của mẫu xe 7 chỗ Kia Rondo mới không thay đổi về mặt thiết kế mà chỉ thêm những tiện ích cao cấp hơn và một số chi tiết trang bị bên trong. Tổng thể nội thất của Rondo vẫn duy trì nét hiện đại và sang trọng, đúng nghĩa một chiếc xe phục vụ cho nhu cầu gia đình. Cụm vô lăng bọc da giữ nguyên thiết kế 3 chấu kèm những nút bấm tiện ích nhưng được lược bớt, ngoài ra trên phiên bản này ghế sẽ là dạng nỉ chứ không bọc da. Xe vẫn được trang bị đầu đĩa, hệ thống âm thanh 6 loa, cổng kết nối USB, AUX, đài FM... tất cả các phiên bản của Rondo nâng cấp mới đều có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Hai ghế nhỏ ở hàng ghế thứ 3 có thể sử dụng cho những trường hợp sum họp gia đình, cần chở thêm người đi quảng đường ngắn. Với những khách hàng gia đình ít người, cần một chiếc xe 5 chỗ có không gian khoang hành lý thoải mái thì cũng có thể lựa chọn Rondo thay cho những chiếc SUV giá bán cao hơn. Kia Rondo 2.0 MT mới sử dụng khối động cơ xăng Nu2.0L, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, công nghệ Dual CVVT. Động cơ đạt công suất tối đa 158 mã lực tại 6500 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 194Nm tại 4800 vòng/phút. Xe được trang bị hộp số sàn 6 cấp. Rondo phiên bản MT cũng được trang bị hệ thống an toàn với 2 phanh trước và sau đều dạng đĩa. Hỗ trợ cho 2 phanh này là 2 công nghệ tiêu chuẩn ABS, EBD. Xe cũng được trang bị camera lùi để tăng góc quan sát khi lùi xe nhưng là tuỳ chon cho khách hàng cần mua thêm. Ngoài ra, 2 túi khí cũng hỗ hỗ trợ tối đa an toàn cho người dùng. Với những khách hàng muốn mua một chiếc xe 7 chỗ tầm giá 600-700 triệu nhưng chỉ sử dụng thường xuyên như xe 5 chỗ ngồi, không quá chú trọng không gian cabin, xe trang bị tính năng tốt mà không cần nâng cấp thêm khi mua xe về thì đây là lựa chọn đang cân nhắc. Giá xe Kia Rondo MT tại Việt Nam hiện đang bán ra ở mức 585 triệu đồng. Video: Chi tiết xe Kia Rondo 7 chỗ giá rẻ tại Việt Nam.

