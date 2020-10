"Soi" Hyundai i30 N 2021 mới sở hữu hộp số DCT 8 cấp

Ở phiên bản nâng cấp này, mẫu xe mạnh mẽ nhất của dòng sản phẩm N Line sẽ có được hộp số tự động ly hợp kép mới, mâm xe 19 inch cùng nhiều nâng cấp khác nhằm giúp chiếc xe này cải thiện thêm nữa khả năng vận hành... và Hyundai i30 N 2021 mới cũng không ngoại lệ. “Từ khi ra mắt vào năm 2017, thương hiệu Hyundai N đã nhận được nhiều đánh giá tuyệt vời cũng như các giải thưởng lớn… Với thiết kế mới, mâm xe, ghế ngồi mới và hộp số ly hợp kép ướt 8 cấp, Hyundai i30 N mới sẽ mang đến những trải nghiệm thể thao hơn bên cạnh sự tiện dụng hằng ngày”, phó giám đốc Hyundai, ông Thomas Schemera cho biết. Về hiệu năng, Hyundai i30 N 2021 vẫn sẽ được trang bị khối động bốn xy-lanh tăng áp, dung tích 2.0 lít quen thuộc nhưng đã được tinh chỉnh để cho ra công suất cực đại ở mức 246 mã lực và mô-men xoắn tối đa 353 Nm khi được trang bị kèm hộp số sàn 6 cấp và hộp số ly hợp kép 8 cấp (tùy chọn không tốn tiền). Động cơ này cũng có thể sản sinh ra công suất tối đa 276 mã lực tại tua máy 5.200 vòng/phút và 392 Nm mô-men xoắn trong dải tua máy từ 1.950 vòng/phút đến 4.600 vòng/phút khi được trang bị kèm gói nâng cấp Performance. Hyundai i30 N có khả năng tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên trong 5,9 giây, nhanh hơn 0,2 giây với i30 N trước đây. Với hộp số ly hợp kép mới, Hyundai i30 N sẽ có thêm ba tính năng thể thao gồm N Grin Shift, N Power Shift và N Track Sense Shift. Với N Grin Shift, mô-men xoắn của xe sẽ được tăng cường ở chế độ này khi ECB sẽ cho phép bộ tăng áp hoạt động ở áp suất cao hơn và tối ưu khả năng phản hồi của hộp số trong vòng 20 giây. N Power Shift sẽ hoạt động, tối ưu hóa hệ dẫn động khi cảm biến nhận được độ mở bướm ga hơn 90%. Với N Track Sense Shift, chức năng này sẽ tự động xác định điều kiện mặt đường để có thể cung cấp được thời gian sang số và chế độ lái phù hợp nhất. Về ngoại hình, chiếc Hyundai i30 N 2021 sẽ có được hệ thống đèn pha LED hoàn toàn mới và bộ đèn định vị ban ngày có dạng chữ V. Cản trước của xe được nâng cấp với các đường nét bên ngoài trở nên gọn hơn so với phiên bản trước đây. Ở đuôi xe, đèn hậu dạng LED sẽ có kiểu phát sáng mới khi khởi động xe, cản sau được tinh giản và tích hợp thêm bộ khuếch tán sơn đen. Xe được trang bị tiêu chuẩn mâm bằng nhôm với kích thước 18 inch và nâng cấp lên mâm xe 19 inch khi được trang bị gói Performance. Logo N được in lên nắp chụp bánh xe thay vì dán lên như trước. Hyundai sẽ bán ra mẫu xe này với bảy màu sơn ngoại thất gồm Polar White, Engine Red, Sunset Red, Shadow Grey, Dark Knight, Phantom Black và màu sơn Performance Blue độc quyền cho những mẫu xe thuộc N Line. Bước vào khoang lái, khách hàng sẽ có được bộ ghế N Light Seats (tùy chọn) mới nhẹ hơn 2,2 kg so với ghế tiêu chuẩn. Nội thất sẽ được bọc da cao cấp và vật liệu Alcantara màu đen với chỉ khâu tương phản, đai an toàn màu Performance Blue. Vô-lăng thể thao được tích hợp chức năng sưởi, logo N trên lưng ghế có thể phát sáng sẽ có mặt cùng một số trang bị khác. Hệ thống thông tin giải trí của i30 N bao gồm một màn hình cảm ứng kích thước 10,25 inch, tích hợp định vị vệ tinh, Apple CarPlay, Android Auto và Bluelink phiên bản mới nhất. Hyundai trang bị cho i30 N mới năm chế độ lái gồm Eco, Normal, Sport, N và N Custom. Mỗi chế độ lái sẽ có riêng cho chúng một thiết lập khác biệt nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho người lái. Ở N Custom, người lái có thể tùy chỉnh từng hệ thống ESC, N Corner Carving Differential, âm thanh động cơ, hệ thống lái, hệ thống treo,… với bốn chế độ gồm Eco, Normal, Sport và Sport+ để cá nhân hóa khả năng vận hành của xe theo sở thích của mình. Hyundai trang bị cho i30 N 2021 hệ thống treo điều khiển điện được tinh chỉnh để cho ra cảm giác tốt nhất. Gói nâng cấp Performance sẽ mang đến cho khách hàng vi-sai điện tử (eLDS) N Corner Carving Differential, đĩa phanh phanh kích thước 360 mm, lớn hơn 15 mm so với tiêu chuẩn. Hyundai sẽ bắt đầu bán ra i30 N 2021 vào đầu năm sau, giá xe Hyundai i30 N 2021 sẽ được công bố chi tiết theo từng thị trường. Video: Giới thiệu Hyundai i30 N 2021 thế hệ mới.

