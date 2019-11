"Soi" Honda SH mới cao nhất gần 100 triệu tại Việt Nam

Mẫu xe ga Honda SH 2020 đã chính thức ra mắt tại Việt Nam với 2 phiên bản Sh 125i và SH 150i. Trước đó, thế hệ của mẫu xe Honda SH mới này cũng đã được ra mắt tại Triển lãm EICMA đang diễn ra tại Ý. Về ngoại hình, chiều dài cơ sở của mẫu xe Honda SH 2020 tại Việt Nam đã tăng thêm 13mm (nay đạt 1.353mm), trong khi các pad treo động cơ và góc phuộc sau cũng đã được điều chỉnh để giảm rung giật. Tuy nhiên, yên xe Honda SH 2020 vẫn có yên khá cao lên tới 799mm. Thay đổi lớn nhất ở thế hệ Honda SH 2020 là thiết kế ngoại thất. Hệ thống đèn chiếu sáng toàn bộ sử dụng công nghệ LED có phong cách khá giống với mẫu xe côn tay Honda Winner X mới tại Việt Nam. Cụm đèn trước được chia thành năm phần, trong đó bao gồm cả đèn chiếu xa và đèn chiếu gần, giúp tăng cường khả năng chiếu sáng. Mặt đồng hồ cũng được thiết kế mới với phần đo vận tốc lớn được di chuyển vào vị trí giữa màn hình, giúp người lái dễ dàng quan sát các thông số. Đồng hồ tốc độ được thiết kế tách biệt với màn hình hiển thị thông số, đem đến nét độc đáo, hiện đại cho tổng thể cụm đồng hồ trung tâm. Bên cạnh sự “lột xác” trong khối động cơ, phiên bản SH mới còn được cải tiến mạnh mẽ về công nghệ. Lần đầu tiên, HVN phát triển chức năng kết nối bluetooth trên một mẫu xe máy, cụ thể là SH 150i đi kèm với ứng dụng My Honda+ trên điện thoại thông minh (thiết bị Apple iOS và Google Android) để thông báo cuộc gọi, tin nhắn SMS/SNS trên màn hình đồng hồ xe, đồng thời khách hàng có thể đọc toàn bộ các thông tin xe như tình trạng vận hành, thông tin sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành,... Giống như thế hệ hiện tại, Honda SH 2020 hoàn toàn mới cũng được trang bị các công nghệ quen thuộc như khoá thông minh Smartkey, Idling Stop, cổng sạc điện thoại và hộc đồ bên dưới yên. Ngoài ra, Honda trang bị thêm cổng sạc USB và cốp rộng tới 28L thay vì 18L như trước. Ngoài ra, cổng USB sẽ được đưa vào cốp thay vì để ở ngoài như hiện tại. Nhờ thiết kế khung xe mới và thay đổi vị trí bình xăng, Honda SH được mở rộng cả về không gian cốp. Bình xăng đặt giữa xe và nắp bình xăng đặt phía trước giúp việc đổ xăng tiện lợi hơn. Đèn hậu là dạng LED 2 tầng, tạo hình dải đèn kiểu mới bắt mắt hơn. Ở phần thân xe cũng có sự thay đổi nhẹ cả về ống xả và tay xách. Hệ thống treo sau của Honda SH mới có khả năng điều chỉnh 5 cấp độ tải trọng với hành trình 83mm, trong khi phuộc trước dạng ống lồng có đường kính ti trong 33mm và dải hành trình 89mm. Bộ vành 5 chấu giống như thế hệ từ thế hệ trước, đi kèm cặp đĩa 240mm cho cả 2 bánh. Kẹp đĩa trước là 2 piston trong khi phanh sau có 1 piston. Giống như trước đây, Mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH125/150i 2020 sẽ được trang bị an toàn với phanh ABS 2 kênh, nhưng thứ chưa từng xuất hiện là hệ thống điều khiển lực kéo. Một trang bị chỉ mới được trang bị trên SH 300i là hệ thống điều khiển lực kéo HSTC, giúp việc điều khiển chiếc xe an toàn hơn. Vẫn sử dụng khối động cơ SOHC 4 kỳ xi-lanh đơn làm mát bằng chất lỏng, nhưng hãng xe Honda đã trang bị động cơ eSP+ mới cho SH 2020 có tới 4 van thay vì 2 van như trước đây. Nhờ đó, chiếc xe đã mạnh hơn đời cũ từ tua máy 4.000 vòng/phút cho tới tận cực đại 10.000 vòng/phút. Honda SH125i 2020 mới được trang bị động cơ dung tích 124,5cc, cho công suất tối đa 12,3 mã lưc và mô men xoắn 11,4Nm. Trong khi đó động cơ 156,1cc trên "đàn anh" SH150i lại vượt trội hoàn toàn: đạt 16 mã lực tại 8.500rpm và 14,2Nm tại 6.500rpm - cao hơn thế hệ cũ 1,3 mã lực và 0,6Nm.Giá xe ga Honda SH 2020 thế hệ mới cho phiên bản 125 CBS là 71 triệu, bản ABS là 79 triệu đồng. Giá bán cho Honda SH 150 CBS là 88 triệu và bản ABS có giá 96 triệu đồng - cao hơn một chút so với đời cũ. Phiên bản mới của mẫu xe ga Honda SH 125i/150i sẽ được chính thức bán ra thị trường vào ngày 24 tháng 11 năm 2019 thông qua các cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc với thời gian bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước). Video: Chi tiết Honda SH 2020 hoàn toàn mới vừa ra mắt.

