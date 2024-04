"Soi" chi tiết MG5 Pro 2024 chỉ từ 427 triệu sắp bán ở Việt Nam

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024, hãng MG không chỉ giới thiệu mẫu xe điện thể thao Cyberster mà còn ra mắt cả tân binh MG5 Pro. Tại thị trường Thái Lan, giá xe MG5 Pro 2024 cho 2 phiên bản là 1.5 D CVT và 1.5 X CVT với mức từ 629.000 - 669.000 Baht (khoảng 427 - 455 triệu đồng). Đây là lần đầu tiên MG5 Pro 2024 mới đặt chân đến thị trường Đông Nam Á. Mẫu xe này sở hữu ngoại hình giống với MG5 Scorpio đã từng ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 3/2022. So với bản thường, MG5 Pro 2024 có một số khác biệt về mặt thiết kế ngoại thất. Sự khác biệt này được thể hiện rõ qua khu vực đầu xe. Tại đây, xe được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với mắt lưới dạng mắt cáo và sơn màu đen bóng. Bên cạnh đó là hệ thống đèn được chia thành 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày nằm trên và đèn pha nằm dưới. Ngoài ra, MG5 Pro 2024 còn sở hữu cản trước hầm hố hơn bản thường, tích hợp 2 hốc gió trung tâm và cánh lướt gió. Khu vực bên sườn của mẫu xe sedan MG5 Pro 2024 không thay đổi nhiều, trừ vành la-zăng. Bộ vành của mẫu xe này có đường kính 17 inch với thiết kế 5 chấu, sơn màu đen và đi kèm cùm phanh màu đỏ tương phản. Khu vực phía sau của MG5 Pro mới cũng có một số thay đổi so với bản thường như tạo hình bên trong cụm đèn hậu và 4 đầu ống xả hình tròn chia đều sang hai bên. Cánh gió nhỏ màu đen và bộ khuếch tán gió giả dưới cản sau cũng được bổ sung cho mẫu xe này. Tại thị trường Thái Lan, MG5 Pro 2024 có những trang bị ngoại thất như đèn pha LED phản xạ đa hướng, đèn pha tự động bật/tắt, đèn chờ dẫn đường, đèn sương mù sau và cửa sổ trời đóng/mở chỉnh điện. Bên cạnh đó là những chi tiết ngoại thất màu đen bóng như tay nắm cửa, ốp gương chiếu hậu, logo MG và cánh gió đuôi. Bên trong xe, MG5 Pro 2024 tiếp tục được trang bị nội thất 5 chỗ ngồi với 2 tông màu đen - đỏ tương phản. Nội thất của mẫu xe này không có nhiều điểm khác biệt so với bản thường. Điều này hoàn toàn trái ngược với MG5 Scorpio bán tại Trung Quốc. MG5 Pro 2024 tại Thái Lan sở hữu vô lăng chỉnh 2 hướng, tích hợp phím chức năng, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây Hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động, lọc bụi mịn PM2.5, cửa gió dành cho hàng ghế sau, gương chiếu hậu chống chói, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Kích thước và động cơ của MG5 Pro 2024 tại Thái Lan cũng giống hệt bản thường. Xe vẫn dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 114 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, MG5 Scorpio tại Trung Quốc dùng động cơ xăng tăng áp 1.5L mạnh 181 mã lực và 285 Nm. Trang bị an toàn của MG5 Pro 2024 tại Thái Lan không quá phong phú, chỉ gồm camera 360 độ, 6 túi khí, cảm biến sau, hệ thống kiểm soát hành trình, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo va chạm phía sau. Hiện chưa rõ sau Thái Lan, MG5 Pro có được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam hay không. Video: Xem chi tiết MG5 Pro 2024 tại Thái Lan.

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024, hãng MG không chỉ giới thiệu mẫu xe điện thể thao Cyberster mà còn ra mắt cả tân binh MG5 Pro. Tại thị trường Thái Lan, giá xe MG5 Pro 2024 cho 2 phiên bản là 1.5 D CVT và 1.5 X CVT với mức từ 629.000 - 669.000 Baht (khoảng 427 - 455 triệu đồng). Đây là lần đầu tiên MG5 Pro 2024 mới đặt chân đến thị trường Đông Nam Á. Mẫu xe này sở hữu ngoại hình giống với MG5 Scorpio đã từng ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 3/2022. So với bản thường, MG5 Pro 2024 có một số khác biệt về mặt thiết kế ngoại thất. Sự khác biệt này được thể hiện rõ qua khu vực đầu xe. Tại đây, xe được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với mắt lưới dạng mắt cáo và sơn màu đen bóng. Bên cạnh đó là hệ thống đèn được chia thành 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày nằm trên và đèn pha nằm dưới. Ngoài ra, MG5 Pro 2024 còn sở hữu cản trước hầm hố hơn bản thường, tích hợp 2 hốc gió trung tâm và cánh lướt gió. Khu vực bên sườn của mẫu xe sedan MG5 Pro 2024 không thay đổi nhiều, trừ vành la-zăng. Bộ vành của mẫu xe này có đường kính 17 inch với thiết kế 5 chấu, sơn màu đen và đi kèm cùm phanh màu đỏ tương phản. Khu vực phía sau của MG5 Pro mới cũng có một số thay đổi so với bản thường như tạo hình bên trong cụm đèn hậu và 4 đầu ống xả hình tròn chia đều sang hai bên. Cánh gió nhỏ màu đen và bộ khuếch tán gió giả dưới cản sau cũng được bổ sung cho mẫu xe này. Tại thị trường Thái Lan, MG5 Pro 2024 có những trang bị ngoại thất như đèn pha LED phản xạ đa hướng, đèn pha tự động bật/tắt, đèn chờ dẫn đường, đèn sương mù sau và cửa sổ trời đóng/mở chỉnh điện. Bên cạnh đó là những chi tiết ngoại thất màu đen bóng như tay nắm cửa, ốp gương chiếu hậu, logo MG và cánh gió đuôi. Bên trong xe, MG5 Pro 2024 tiếp tục được trang bị nội thất 5 chỗ ngồi với 2 tông màu đen - đỏ tương phản. Nội thất của mẫu xe này không có nhiều điểm khác biệt so với bản thường. Điều này hoàn toàn trái ngược với MG5 Scorpio bán tại Trung Quốc. MG5 Pro 2024 tại Thái Lan sở hữu vô lăng chỉnh 2 hướng, tích hợp phím chức năng, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây Hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động, lọc bụi mịn PM2.5, cửa gió dành cho hàng ghế sau, gương chiếu hậu chống chói, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Kích thước và động cơ của MG5 Pro 2024 tại Thái Lan cũng giống hệt bản thường. Xe vẫn dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 114 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, MG5 Scorpio tại Trung Quốc dùng động cơ xăng tăng áp 1.5L mạnh 181 mã lực và 285 Nm. Trang bị an toàn của MG5 Pro 2024 tại Thái Lan không quá phong phú, chỉ gồm camera 360 độ, 6 túi khí, cảm biến sau, hệ thống kiểm soát hành trình, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo va chạm phía sau. Hiện chưa rõ sau Thái Lan, MG5 Pro có được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam hay không. Video: Xem chi tiết MG5 Pro 2024 tại Thái Lan.