"Soi" chi tiết Lexus LC500 2025 mới, chào bán từ 2,49 tỷ đồng

Thương hiệu hạng sang Nhật Bản vừa chính thức giới thiệu mẫu Lexus LC 500 2025 mới tại thị trường Mỹ với một số nâng cấp nhẹ cùng mức giá cao hơn so với phiên bản trước. Theo thông tin từ Lexus, LC 500 2025 được nâng cấp với thanh giằng mới, giúp tăng độ cứng và ổn định cho xe. Hãng cũng bổ sung màu sơn bạc Iridium, lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu IS sedan và RX SUV. Đối với phiên bản hybrid LC 500h, Lexus trang bị thêm tấm ốp bảo vệ bằng sợi carbon nằm trong gói Sport. Mẫu xe sang Lexus LC 500 Convertible 2025 mới cũng có thêm các tùy chọn mới cho mui xe với màu đỏ hoặc xanh, vốn trước đây chỉ có ở gói Bespoke. Ngoài hệ truyền động mới và tùy chọn mui xe, tất cả các phiên bản Lexus LC 500 2025 đều có danh sách trang bị tiêu chuẩn giống nhau. Những trang bị ngoại thất nổi bật bao gồm hệ thống treo thích ứng, mâm xe 21 inch và hệ thống đèn LED trước/sau. Bên trong cabin, xe được trang bị ghế trước có sưởi và thông gió, hệ thống âm thanh 12 loa, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây. Các gói tùy chọn bổ sung thêm cho Lexus LC500 2025 các trang bị như hệ thống treo thể thao, vi sai chống trượt giới hạn, nội thất bọc da và hệ thống âm thanh Mark Levinson 13 loa cao cấp. Bên cạnh đó, hệ thống Lexus Safety System+ 2.5 là trang bị tiêu chuẩn trên LC 500 và LC 500h 2025. Gói trang bị an toàn này bao gồm cảnh báo va chạm phía trước với khả năng phát hiện người đi bộ và đi xe đạp, phanh khẩn cấp tự động,... Các tính năng khác như; hỗ trợ đánh lái khẩn cấp, phát hiện xe ngược chiều và phanh tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, ngăn chệch làn và giữ làn đường, nhận diện biển báo giao thông. Ngoài ra, xe còn có các tính năng an toàn khác như cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau, camera 360 độ và cảm biến đỗ xe trước/sau. Về hệ truyền động, LC 500 2025 vẫn giữ nguyên cấu hình so với phiên bản trước. Xe sử dụng động cơ 5.0 V8 hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 471 mã lực và mô-men xoắn cực đại 539 Nm, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-97 km/h trong 4,6 giây và đạt tốc độ tối đa 270 km/h. Mức giá xe Lexus LC 500 2025 sẽ có ba phiên bản bao gồm: LC 500 tiêu chuẩn với giá 100.500 USD (khoảng 2,498 tỷ đồng), LC 500h (hybrid) có giá 103.600 USD (khoảng 2,575 tỷ đồng) và LC 500 Convertible (mui trần) với mức giá 107.600 USD (khoảng 2,674 tỷ đồng). Video: Giới thiệu xe sang Lexus LC500 2025 mới.

