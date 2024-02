"Soi" Alfa Romeo Brera độc nhất Việt Nam của dân chơi Sài Gòn

Alfa Romeo tại Việt Nam khá hiếm với số lượng xe chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí còn ít khi được chủ nhân cho ra đường. Mới đây xuất hiện một chiếc xe Alfa Romeo 4C Launch Edition độc nhất Việt Nam của tay chơi Minh "xí muội" và hôm nay, cũng là mẫu xe Alfa Romeo Brera độc nhất vô nhị. Thú vị nằm ở chỗ, chiếc Alfa Romeo Brera hatchback 3 cửa độc đáo này đang định cư tại TP HCM và garage cũng là chung nhà với Alfa Romeo 4C Launch Edition, điều đó cho thấy sự độc lạ trong cách chơi xe của Minh "xí muội", người từng sáng lập ra 1 số hành trình siêu xe hay xe JDM. Vào năm 2005, hãng xe Alfa Romeo đã tung ra 2 biến thể là Brera và Spider (Type 939), được xem là những chiếc xe thể thao cỡ trung sử dụng nền tảng GM/Fiat Premium, do Pininfarina sản xuất và Alfa Romeo bán chúng lần lượt dưới dạng xe coupe 2+2 và roadster. Trong đó cái tên Brera gợi nhớ đến quận Brera của Milan, nơi được biết đến là một khu vực nghệ thuật và đôi khi được gọi là Milanese Montmartre. Có tổng cộng 21.786 chiếc Brera đã được sản xuất trong 5 năm, nhiều gần gấp đôi so với bản mui trần, điều này cho thấy, Alfa Romeo Brera khá được ưa chuộng. Brera ban đầu được ra mắt dưới dạng xe ý tưởng tại Triển lãm ô tô Geneva 2002, do Giorgetto Giugiaro của Italdesign Giugiaro thiết kế. Mẫu concept này được trang bị động cơ Maserati V8 có công suất khoảng 395 mã lực. Sau đó, Brera đã nhận được những phản hồi tích cực và Alfa Romeo đã công bố kế hoạch sản xuất cho năm 2005. Năm 2004, Giorgetto Giugiaro đã được trao giải thưởng thiết kế công nghiệp Compasso d'Oro cho mẫu Brera Concept của mình. Alfa Romeo Brera bản thương mại được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Geneva 2005. Nó thay đổi diện mạo bên ngoài của nguyên bản ở quy mô nhỏ hơn nhiều, trở thành một chiếc coupe cỡ trung trên nền tảng GM/Fiat Premium (chia sẻ với Alfa Romeo 159) và được thiết kế để thay thế GTV cũ. Như đã chia sẻ ở trên, Alfa Romeo Brera chỉ có đúng 1 xe được nhập khẩu về Việt Nam. Ngoại thất xe được sơn màu xám lông chuột cùng các nan hoa mâm được phối màu đỏ bắt mắt. Nội thất chiếc xe thể thao Alfa Romeo Brera tại Việt Nam có màu xanh-nâu. Ở diện mạo thiết kế, Alfa Romeo Brera sở hữu đường nét mềm mại, thân xe kiểu dáng hatchback 3 cửa độc đáo nên phần mui xe khá cao, mang đến chỗ ngồi rộng rãi cho hàng ghế sau. Các điểm nhấn của xe bao gồm hệ thống đèn pha với 6 bóng chia đều 2 bên, ở giữa là lưới tản nhiệt hình tam giác ngược. 2 bên hốc gió có thêm đèn sương mù. Cụm đèn hậu xe vuốt dài, Alfa Romeo Brera sử dụng ống xả kép, tên gọi của xe được đặt ngay dưới logo. Sau cùng là bộ mâm 7 chấu dạng cánh hoa được sơn màu xám nòng súng với điểm nhấn viền màu đỏ, theo tìm hiểu, bộ mâm này đã được thay mới, đúng với nguyên bản hơn, so với xe sử dụng mâm đa chấu. Ở châu Âu, Brera ban đầu có sẵn hai động cơ xăng là JTS 2,2 lít cho ra công suất 182 mã lực và động cơ V6, dung tích 3,2 lít, sản sinh ra 256 mã lực, và động cơ diesel JTD 2,4 lít công suất 197 mã lực. Những chiếc xe chạy bằng động cơ diesel hoặc xăng 2.2 đều dẫn động cầu trước, trong khi động cơ V6 đi kèm hệ thống dẫn động bốn bánh Torsen tương tự như chiếc Q4 của 159. Tại Geneva Motor Show 2008, Alfa Romeo lần lượt giới thiệu phiên bản cập nhật của Brera với sức mạnh tăng đáng kể, cụ thể trên bản V6, dung tích 3.2 lít có sẵn ở dạng dẫn động cầu trước, cho phép đạt tốc độ tối đa 250 km/h, tất cả các biến thể mẫu đều sử dụng vi sai hạn chế trượt điện tử e-Q2. 1 năm sau, cũng tại Geneva Motor Show, một mẫu động cơ xăng tăng áp hoàn toàn mới mang nhãn hiệu 1750 TBi (Turbo Benzina iniezione) đã được thêm vào dòng sản phẩm. Động cơ 1.742 cc này có tính năng phun trực tiếp và điều khiển van biến thiên trên cả cam đầu vào và cam xả, đồng thời tạo ra công suất 197 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm. Xe sử dụng hộp số sàn 6 cấp. Video: Ngắm vẻ đẹp của Alfa Romeo Brera 3.2.

