Smart Concept #1 - chiếc crossover điện nhỏ xinh "ngập" công nghệ

Tại Triển lãm Ô tô Frankfurt 2005, thương hiệu Smart đã lần đầu tiên chơi đùa với ý tưởng crossover bằng cách hé lộ mẫu concept Formore. Tuy nhiên, mẫu xe đó không bao giờ được đưa vào sản xuất thật vì khó khăn tài chính của công ty DaimlerChrysler đã giải thể. Tua nhanh tới tháng 9 năm 2021, mẫu crossover Smart chạy điện mới đã quay trở lại với một hình thù hoàn toàn mới. Mọi thứ đã thay đổi nhiều so với 16 năm trước bởi hãng xe ôtô Smart bây giờ là một liên doanh 50:50 giữa Daimler của Đức và Geely của Trung Quốc nhằm phục sinh nhà sản xuất xe đô thị khó khăn. Tại Triển lãm Ô tô Munich 2021 đang diễn ra, Smart Concept #1 chạy điện đã ra mắt. Qua đât, thương hiệu này không chỉ báo hiệu về một tương lai chỉ xe điện, mà còn nhấn mạnh mục tiêu ra mắt những mẫu xe to lớn hơn ForTwo và ForFour. Vậy Concept #1 lớn đến đâu? Với chiều dài 4,29 mét, rộng 1,91 mét, và cao 1,70 mét, mẫu concept crossover Smart mới có kích thước tương đương Mini Countryman. Được phát triển từ đầu làm một mẫu xe chỉ chạy điện với phần đầu và đuôi ngắn, nó có trục cơ sở 2,75 mét, dài đáng kể đối với kích thước vẫn nhỏ nhắn. Phiên bản sản xuất của Concept #1 sẽ có thêm hàng ghế thứ 3 để củng cố ý định bán xe ở những phân khúc cao cấp hơn của Smart. Các thông số kỹ thuật khác ngoài kích thước và cấu hình chỗ ngồi vẫn chưa được tiết lộ, nhưng chắc chắn một điều rằng những cánh cửa tự sát đó hoàn toàn chỉ dành cho chiếc xe trưng bày ở Munich. Được thiết kế bởi Daimler và được chế tạo trên khung gầm Sustainable Experience Architecture (SEA) của Geely, Concept #1 trang bị bộ la-zăng 21 inch và có các thanh đèn LED ở phía trước lẫn phía sau. Nó trông khác biệt đáng kể so với tất cả những mẫu xe Smart trước đây, đặc biệt là ở bên trong, nơi cabin tối giản được thống trị bởi màn hình cảm ứng lớn 12,8 inch. Nhà sản xuất hứa hẹn xe mới sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh và cập nhật phần mềm từ xa, cùng với một hệ thống thông tin giải trí thế hệ tiếp theo và cự li di chuyển xa. Smart cũng nói rằng phiên bản sản xuất sẽ được hưởng lợi từ "khả năng xử lý năng động cao nhất", điều này cho thấy Daimler và Geely muốn mang lại cho công ty đang gặp khó khăn sức hấp dẫn của một thương hiệu lớn mạnh. Được sản xuất tại Trung Quốc, phiên bản sản xuất của Smart Concept #1 hoàn toàn mới dự kiến sẽ được bán ở thị trường địa phương vào năm tới, và rồi sẽ bước sang thị trường châu Âu. Video: Giới thiệu Smart Concept #1 điện tại triển lãm Ô tô Munich 2021.

