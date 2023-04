Smart #3 - xe điện chạy 500km/lần sạc của Mercedes-Benz và Geely

Vào năm 2019, Smart Automobile, một liên doanh giữa tập đoàn Mercedes-Benz và Geely Holding đã chính thức ra đời, đánh dấu cái bắt tay thế kỷ của 2 tập đoàn xe hàng đầu của Đức và Trung Quốc, trong đó, đứa con đầu tiên của họ cho ra đời là xe Smart chạy điện đã nhanh chóng gặp hái được thành công, chỉ tính riêng trong Quý I năm 2023, đã có 12.697 chiếc Smart #1 được bán ra tại thị trường tỷ dân này. Thừa thắng xông lên, mới đây, Smart Automobile đã giới thiệu 1 sản phẩm tiếp theo ngay trước thềm khai mạc triển lãm ô tô Thượng Hải 2023, đó là chiếc xe Smart #3, vẫn là phân khúc crossover SUV nhỏ gọn chạy bằng điện, nhưng liên doanh Mercedes-Benz và Geely đã mang đến nhiều sự thú vị hơn cho xe điện Smart #3 2023. Nhìn vào hình dáng tổng thể của Smart #3 bạn sẽ thấy ngay nó vẫn tiếp tục phong cách thiết kế của đàn anh với các hình khối được thiết kế với bề mặt bo tròn, mặt tiền của 2 dòng này không có quá nhiều sự khác biệt, thay đổi rõ nhất chính là đèn pha LED. Nhận thấy rõ nhất của Smart #3 so với Smart #1 nằm ở việc xe có phối màu nổi hơn, chẳng hạn bộ áo chính có màu bạc sẽ có viền mui xe sơn màu xanh neon, mâm xe thiết kế khác biệt, và 1 logo ngay sau bánh xe trước, giúp phân biệt rõ 2 xe. Đằng sau xe Smart #3 có cụm đèn hậu LED nhỏ hơn nhưng vẫn mang phong cách trải dài hết đuôi xe, thay đổi tiếp so với Smart #1 là khếch tán sau mới, với các khe gió 2 bên hông, cùng tấm ốp viền màu bạc, ngoài ra mui xe được sơn màu xanh neon bắt mắt. Ngoài bản tiêu chuẩn, Smart #3 còn có phiên bản hiệu suất cao Brabus, sẽ bổ sung thêm nhiều yếu tố thể thao hơn ở mặt trước như logo thông minh phía trước xe được sơn đen, các chi tiết tương tự như lỗ thông gió được thêm vào nắp khoang động cơ và cản dưới có lỗ thoát khí với thanh chia gió nằm ngang, sau cùng là la-zăng khác biệt. Ngoài ra, Smart #3 mới còn lấy cảm hứng màu sắc từ vũ trụ bao la, thân xe có các màu trắng sứ mặt trăng, xanh dương Stardust và cam Photon.Về kích thước thân xe, Smart #3 có chiều dài 4.400 mm (4.542 mm), chiều rộng 1.844 mm và cao 1.556 mm, chiều dài cơ sở 2.785 mm. Nếu như ngoại thất chỉ có vài thay đổi nhỏ để nhận biết #1 và #3, thì bên trong khoang lái cũng tương tự, thậm chí, việc thay đổi chỉ mang tính có lệ, thậm chí, người dùng phàn nàn bảng đồng hồ của Smart #1 quá bé so với các xe ngày nay nhưng liên doanh Mercedes-Benz và Geely vẫn không chịu thay đổi trên Smart #3. Xe sử dụng hệ điều hành thông minh "Inspiration Planet" và con chip đến từ Qualcomm Snapdragon 8155. Ghế ngồi của xe Smart #3 không có gì thay đổi, phần ghế của bản cao cấp được bọc da/da lộn, ghế trước hỗ trợ chỉnh điện 6 hướng, thắt lưng chỉnh điện 4 hướng, điều hòa nhiệt độ 2 vùng, điều hòa nhiệt độ không đổi tự động, hệ thống thông gió/sưởi ấm được cung cấp. Về phần sức mạnh, phiên bản thường của Smart #3 sẽ được trang bị một động cơ đơn với công suất tối đa 268 mã lực, trong khi phiên bản Brabus sẽ được trang bị động cơ kép với công suất tối đa 422 mã lực. Phạm vi hành trình cũng sẽ thay đổi tùy theo cấu hình, cung cấp 3 tùy chọn 500 km, 510 km và 540 km. Giá xe Smart #3 2023 chưa công bố, xe sẽ ra mắt cũng như bán hàng vào cuối năm nay tại thị trường Trung Quốc, còn việc ra mắt ở thị trường Châu Âu sẽ diễn ra vào năm 2024. Ngoài ra, quan chức của Smart Automobile cũng cho biết, một mẫu xe thuần điện mới sẽ được ra mắt hàng năm từ năm 2022 đến 2024. Video: Smart #3 - xe điện của Mercedes-Benz và Geely tại Trung Quốc.

