Siêu xe Hennessey Venom F5 nhanh nhất thế giới sắp ra mắt

Mới đây, hãng siêu xe Mỹ - Hennessey đã đưa ra thông báo về thời gian ra mắt chính thức của siêu phẩm làng hypercar, mẫu Venom F5 vào ngày 15/12 tới. Theo đại diện của hãng, siêu xe Hennessey Venom F5 mới sẽ có nhiều sự thay đổi mạnh mẽ về thiết kế ngoại thất so với nguyên mẫu concept từng được hãng này trưng bày tại triển lãm Geneva Motor Show hồi năm 2018. Tất nhiên, điểm khiến siêu xe Hennessey Venom F5 thu hút giới truyền thông và tín đồ mê xe trên thế giới nhất chính là sức mạnh của nó. Từ khối động cơ V8 6.6L tăng áp kép do chính hãng Hennessey chế tạo, mẫu hypercar đình đám này có thể sản sinh ra công suất lên tới 1.817 mã lực tại 8.200 vòng/phút và 1.617 Nm mô-men xoắn tại 5.500 vòng/phút. Nhờ sức mạnh khủng khiếp kể trên, mẫu siêu xe nước Mỹ có thể dễ dàng sở hữu tốc độ tối đa lên tới 500 km/h, vượt qua cả 2 đối thủ sừng sỏ là Bugatti Chiron Super Sport 300+ và SSC Tuatara. Bên cạnh sức mạnh số 1 thế giới, Hennessey Venom F5 2021 mới còn mang trong mình vô vàn điều thú vị khác. Trong đó, có thể dễ dàng điểm qua như hệ thống khung gầm từ sợi carbon siêu nhẹ với trọng lượng chỉ là 86 kg và độ cứng vững thậm chí vượt mặt cả hệ thống khung gầm của đối thủ Bugatti Chiron danh tiếng. Ngoài ra, Hennessey cũng cho biết về dự định bứt phá một kỷ lục tốc độ mới trên Venom F5 có thể sắp diễn ra nhằm lật đổ ngôi vương của Koenigsegg Agera RS từng được ghi nhận ở vận tốc 447,2 km/h hồi năm 2017. "Hennessey Venom F5 được thiết kế để trở thành một biểu tượng toàn diện trên đường đua và cạnh tranh với những chiếc hypercar vĩ đại nhất từ trước tới nay trên thế giới", nhà sản xuất Hennessey chia sẻ. Trước đó, đại diện của Hennessey từng xác nhận do đại dịch Covid 19 khiến việc sản xuất bị trì hoãn, chiếc hypercar này lẽ ra đã được giới thiệu tại sự kiện Pebble Beach Concours d'Elegance diễn ra vào tháng 8 năm nay (tuy nhiên sự kiện này cũng đã bị huỷ). John Hennessey cũng xác nhận với báo giới vào tháng trước rằng chiếc siêu xe đầu tiên cũng sắp hoàn thiện. Theo một số nguồn tin, Hennessey Venom F5 sau khi ra mắt sẽ chỉ được sản xuất giới hạn đúng 24 chiếc trên toàn cầu. Trong đó, 12 chiếc sẽ dành riêng cho quê nhà nước Mỹ. Video: Giới thiệu siêu xe Hennessey Venom F5 mới.

